Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse - Le ministre délégué Lionel Carmant accueille favorablement les conclusions de l'enquête et les recommandations présentées

QUÉBEC, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, accueille aujourd'hui les conclusions et les recommandations de l'enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), adressées à la direction de la protection de la jeunesse de l'Estrie et au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, à la suite du décès d'une jeune fille à Granby en 2019.

Le ministre délégué prend très au sérieux l'ensemble des constats émis, notamment quant à des manquements à toutes les étapes du processus clinique et légal qui visaient à protéger cet enfant. Les lacunes principales soulevées mettent de l'avant des enjeux liés à des dysfonctionnements quant aux mécanismes de contrôle et de suivi.

Parmi les recommandations, notons celle de mettre en place des actions pour assurer une vigie dans les cas d'enfants en attente que leur situation soit évaluée à la suite de la rétention d'un signalement, notamment en s'assurant qu'ils fassent l'objet d'un suivi régulier.

Il est également recommandé de former l'ensemble du personnel sur les diverses situations vécues par les enfants, sur les décisions qui doivent être prises sur la base de faits et sur les obligations de signalement, de même que sur les outils cliniques reconnus pour assurer la compréhension du concept de protection et la problématique de négligence.

« Je prends bien acte des recommandations fournies par la Commission, et j'entends m'assurer de leur mise en œuvre, car il faut absolument éviter que cette situation ne se reproduise. Nous n'avons d'ailleurs pas attendu ces conclusions pour agir rapidement à la suite de cette terrible tragédie, notamment en réduisant les listes d'attente et en embauchant de nouvelles ressources. La DPJ de l'Estrie a aussi profondément changé ses façons de faire depuis, et continue sans cesse de s'améliorer en ce sens. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Nous accueillons aujourd'hui les recommandations de la Commission, allons les analyser et nous pencher sur leur application. Nous attendons également celles de la commission Laurent qui seront sans doute dans le même esprit. Le bien-être des enfants guidera notre réflexion, pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel en toute sécurité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Le 1er juillet 2020, le gouvernent a annoncé un investissement majeur supplémentaire de 90M$ pour les services aux jeunes en difficulté et leur famille.

De plus, rappelons qu'en 2019, une somme de 47 M$ a été injectée pour contribuer à éliminer les listes d'attente en protection de la jeunesse, en plus d'un montant de 18 M$ visant à renforcer le mentorat et le soutien clinique aux équipes.

