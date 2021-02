Commission de l'énergie de l'Ontario : La tarification selon l'heure de consommation et la tarification par palier sont à nouveau en vigueur

TORONTO, le 22 févr. 2021 /CNW/ - À compter du 23 février 2021, les consommateurs résidentiels et les petites entreprises redeviendront assujettis à la tarification selon l'heure de consommation et à la tarification par palier dans le cadre de la grille tarifaire réglementée (GTR) aux prix fixés par la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) le 15 décembre 2020.

Depuis le 1er janvier 2021, les clients assujettis à la GTR paient un tarif fixe de 8,5 ¢/kWh pour l'électricité, quel que soit le moment de la journée ou le volume total consommé. Ce tarif fixe a été imposé par le gouvernement de l'Ontario et expire le 22 février 2021 en fin de journée.

Le tableau ci-dessous présente les tarifs selon l'heure de consommation de la GTR qui seront en vigueur à partir du 23 février 2021. Le tableau indique également les heures auxquelles ces tarifs s'appliquent :

Périodes de tarification selon l'heure de consommation - Hiver Tarifs Période creuse

(jours de semaine de 19 h à 7 h, jours de fin de semaine et

jours fériés) 8,5 ¢/kWh Période médiane

(jours de semaine de 11 h à 17 h) 11,9 ¢/kWh Période de pointe

(jours de semaine de 7 h à 11 h et de 17 à 19 h) 17,6 ¢/kWh

Le tableau ci-dessous présente les tarifs de la GTR pour les clients qui bénéficient d'une tarification par palier :



Seuils de tarification - Hiver Tarifs Catégorie 1 Résidentiel - première tranche de 1 000 kWh/mois Non résidentiel - première tranche de 750 kWh/mois 10,1 ¢/kWh Catégorie 2 Résidentiel - pour une consommation d'électricité

supérieure à 1 000 kWh/mois Non résidentiel - pour une consommation d'électricité

supérieure à 750 kWh/mois 11,8 ¢/kWh

Les consommateurs facturés selon l'heure de consommation peuvent choisir leur plan tarifaire

Les consommateurs résidentiels et les petites entreprises facturés selon l'heure de consommation peuvent choisir de passer à la tarification par palier, et ceux qui le font peuvent revenir à la tarification selon l'heure de consommation à tout moment. Les consommateurs qui souhaitent continuer à bénéficier de la tarification selon l'heure de consommation n'ont rien à faire. La CEO dispose d'une page Web et d'une calculatrice de factures afin d'aider les consommateurs qui envisagent de changer de plan tarifaire. Pour en savoir davantage, consultez le site oeb.ca/choix.

Programmes d'aide aux consommateurs d'électricité

Un certain nombre de programmes sont actuellement en place pour aider les consommateurs d'électricité, notamment :

Une aide aux consommateurs résidentiels, aux petites entreprises et aux organismes de bienfaisance qui ont du mal à payer leurs factures d'énergie en raison de la pandémie de COVID-19 est offerte par le biais du Programme d'aide aux impayés d'énergie en raison de la COVID-19 et du Programme d'aide aux impayés d'énergie en raison de la COVID-19 pour les petites entreprises, tous deux financés par le gouvernement de l' Ontario .

. Il existe également un certain nombre de programmes destinés à aider les consommateurs à faibles revenus. Pour en savoir davantage, consultez le site oeb.ca/fr/aide.

Pour en savoir plus sur le Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité, consultez ontario.ca/fr/page/votre-facture-delectricite.

De plus, en vertu de l'interdiction de débranchement en hiver de la CEO, les distributeurs d'électricité ne peuvent pas débrancher les consommateurs résidentiels pour non-paiement du 15 novembre au 30 avril.

À propos de la Commission de l'énergie de l'Ontario

La CEO est l'organisme de réglementation indépendant des secteurs de l'électricité et du gaz naturel en Ontario. Son rôle consiste à protéger les consommateurs et à prendre des décisions visant à servir au mieux l'intérêt public. Son objectif est d'encourager le développement d'un secteur de l'énergie durable et efficace afin d'offrir aux consommateurs des services énergétiques fiables à un prix raisonnable.

This document is also available in English.

