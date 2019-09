Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles - L'APNC prône une utilisation judicieuse des produits phytosanitaires et des pratiques culturales adéquates

SAINT-HYACINTHE, QC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle en nutrition des cultures (APNC) présentait aujourd'hui son mémoire devant la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles dans lequel elle affirme qu'une transition vers une agriculture plus durable doit passer par une utilisation judicieuse de produits phytosanitaires et des pratiques culturales adéquates.

D'entrée de jeu, l'APNC croit que la responsabilité doit être partagée par l'ensemble des membres de la filière agricole. Elle a réitéré aux membres de la Commission l'importance de les réunir autour d'une même table afin d'élaborer des solutions pérennes pour l'ensemble du secteur, en tenant compte de la compétitivité de nos entrepreneurs agricoles au Québec. Rappelons que le recours aux produits phytosanitaires permet à nos entreprises agricoles québécoises de demeurer compétitives, pérennes et rentables, tout en nourrissant une population qui est grandissante.

Principales recommandations de l'APNC :

Appliquer le concept 4B , une approche qui a fait ses preuves dans le secteur des fertilisants, au secteur des produits phytosanitaires. Cette approche alternative propose d'utiliser le bon produit, au bon endroit, au bon moment et à la bonne dose;

, une approche qui a fait ses preuves dans le secteur des fertilisants, au secteur des produits phytosanitaires. Cette approche alternative propose d'utiliser le bon produit, au bon endroit, au bon moment et à la bonne dose; Augmenter les efforts du gouvernement pour développer les bandes riveraines au Québec, notamment en soutenant davantage nos entrepreneurs agricoles;

Augmenter les efforts de sensibilisation auprès du grand public afin de mieux faire connaître la réalité et les défis du secteur agricole au Québec. Conserver une souveraineté alimentaire passe par la valorisation de nos pratiques, de nos entrepreneurs et de la qualité de nos produits. Selon l'APNC, cette initiative doit être portée par le gouvernement et inclure tous les acteurs du secteur.

Soulignons que l'APNC est non seulement favorable à la poursuite des efforts visant à optimiser les pratiques agricoles, mais qu'elle œuvre déjà en ce sens au travers de diverses initiatives, notamment le recyclage des contenants vides de produits phytosanitaires et la collecte de produits phytosanitaires périmés. De plus, l'APNC réfléchit actuellement à la possibilité de mettre sur pied un fonds dédié à la protection des bandes riveraines.

« Personne n'a l'ambition de nuire à la santé et à l'environnement, que ce soit l'industrie ou les entrepreneurs agricoles. Au contraire, jour après jour, nos membres travaillent au service des entreprises agricoles et leurs gestionnaires, dont la mission première est de nourrir le monde. Nous croyons aussi qu'il est possible d'optimiser nos pratiques agricoles pour atteindre une agriculture encore plus durable. Tous les acteurs du secteur agricole ont un rôle à jouer afin d'y arriver et de réduire les impacts de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement. La responsabilité doit être partagée. »



- Sylvain Lavoie, agr. et président du C.A. de l'APNC

*Le mémoire soumis à la CAPERN est disponible sur le site web de l'APNC.

À propos de l'APNC

L'Association professionnelle en nutrition des cultures (APNC) a pour mission de valoriser la santé des plantes pour une industrie agroalimentaire durable. Elle regroupe les organisations qui fabriquent et distribuent des fertilisants, des produits phytosanitaires et différents types d'intrants auprès des producteurs agricoles québécois, afin de répondre aux besoins de leurs cultures tout en respectant des normes environnementales élevées. Les entreprises membres de l'association comptent plus de 1 200 personnes à leur emploi au Québec, dont près de 300 conseillers et conseillères en production végétale.

