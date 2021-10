LONDRES, 20 octobre 2021 /CNW/ - Les actionnaires de longue date CIFF Capital UK LP et The Children's Investment Master Fund, agissant par leur gestionnaire de placements TCI Fund Management Limited (CIFF Capital UK LP, The Children's Investment Master Fund et TCI Fund Management Limited, ensemble, « TCI »), commentent la démission de J.J. Ruest, chef de la direction de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (TSX: CNR) (NYSE: CNI) (« CN » ou la « Société »).

« Nous remercions le conseil d'administration du CN d'avoir écouté les préoccupations de ses actionnaires, de reconnaître avoir créé un problème pour la Société et de suivre les conseils de TCI pour mettre en œuvre les changements nécessaires. Le fait de rejeter le même chef de la direction que le conseil d'administration a mis en place il y a à peine trois ans est un bon début, mais cela ne règle pas le problème fondamental du manque de leadership, de l'échec de la surveillance stratégique et du manque d'expertise opérationnelle au niveau du Conseil. La mise en place d'un nouveau plan il y a un mois sans que le chef de la direction ait besoin de le mettre en œuvre constitue un échec majeur de la gouvernance d'entreprise et met en péril l'avenir de la Société. « La bonne nouvelle, c'est que TCI possède un plan clair et que les bonnes personnes sont maintenant disponibles pour y remédier, a déclaré Chris Hohn, fondateur et gestionnaire de portefeuille de TCI.

« Cette annonce est un aveu clair du conseil d'administration qu'un changement s'impose, et nous sommes ici pour aider à instaurer ce changement le plus rapidement possible. Nous avons déjà identifié un excellent candidat au poste de chef de la direction en la personne de Jim Vena, qui est disponible dès maintenant, et nous encourageons le Conseil à le rencontrer immédiatement pour s'assurer de son leadership. En outre, pour résoudre la crise de gouvernance que le Conseil s'est lui-même créée, le Conseil devrait rencontrer les quatre candidats indépendants proposés par TCI et accélérer leur nomination au Conseil, avec effet immédiat. Nous nous attendons également à ce que, compte tenu de l'historique des nominations ratées de chef de la direction, le Conseil accueille favorablement les recommandations, l'expertise et la participation des candidats de TCI au comité de recherche. Comme le Conseil l'a démontré avec cette annonce, le changement ne peut pas attendre ».

À propos de Jim Vena, candidat au poste de chef de la direction

M. Vena possède plus de 40 ans d'expérience en tant qu'exploitant ferroviaire exceptionnel. Il a passé 40 ans au CN, où il a commencé comme employé syndiqué en 1976 et a gravi les échelons pour devenir chef de l'exploitation de 2013 jusqu'à sa retraite en 2016. Plus récemment, au cours de ses deux années et demie en tant que chef de l'exploitation et conseiller principal auprès du président d'Union Pacific, M. Vena a contribué à l'amélioration importante des activités, du service, de l'efficacité et de la rentabilité de l'entreprise, ce qui a entraîné une amélioration de 650 points de base du ratio d'exploitation, des économies d'efficacité de 1,4 milliard de dollars américains et les meilleurs paramètres de prestation de services de l'histoire de l'entreprise. M. Vena est un citoyen canadien qui a grandi à Jasper, en Alberta.

Pour lire le plan stratégique de TCI visant à renforcer la gouvernance, le leadership et le réseau du CN, et pour en savoir plus sur les candidats indépendants et hautement qualifiés au conseil d'administration, visitez le www.CNBackOnTrack.com.

Conseillers

Kingsdale Advisors agit à titre d'actionnaire stratégique et de conseiller en communications auprès de TCI. ASC Advisors agissent à titre de conseillers en communications auprès de TCI. Allen McDonald Swartz LLP, Fasken Martineau DuMoulin LLP et Schulte Roth & Zabel LLP agissent à titre de conseillers juridiques de TCI.

À propos de TCI Fund Management

Fondée en 2003 par Sir Christopher Hohn, TCI Fund Management Limited, le gestionnaire de placements de CIFF Capital UK LP et The Children's Investment Master Fund, est un investisseur fondamental axé sur la valeur qui investit à l'échelle mondiale dans des entreprises solides offrant des avantages concurrentiels durables. TCI Fund Management Limited utilise une approche de capital-investissement pour mener des recherches fondamentales approfondies, collaborer de façon constructive avec la direction et adopter un horizon de placement à long terme. Pour obtenir plus d'information sur TCI Fund Management Limited et sa politique ESG, visitez www.tcifund.com/ESG. TCI Fund Management Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

Divulgations

TCI est un actionnaire du CN depuis 2018. TCI détient actuellement plus de 5 % des actions en circulation (évaluées à 4,3 milliards de dollars américains) et s'engage à assurer le succès à long terme du CN.

Personnes-ressources

Kingsdale Advisors :

Ian Robertson

Président, Canada

Ligne directe : 416 867-2333

Cellulaire : 647 621-2646

Courriel : [email protected]

Hyunjoo Kim

Directrice, Communications, marketing et stratégie numérique

Ligne directe : 416 867-2357

Cellulaire : 416 899-6463

Courriel : [email protected]

Personnes-ressources pour les médias de TCI :

ASC Advisors, New York

Steve Bruce : [email protected]

Taylor Ingraham : [email protected]

203 992-1230

Information à l'appui de la demande de diffusion publique

Il n'est pas demandé aux actionnaires pour le moment d'exécuter une procuration en faveur des candidats de TCI pour l'élection au Conseil ou toute autre résolution énoncée dans la demande de TCI pour l'assemblée extraordinaire. Dans le cadre de l'assemblée extraordinaire, TCI a déposé une circulaire d'information préliminaire datée du 27 septembre 2021 (la « Circulaire ») et prévoit en publier un complément ou un avenant et son retraitement (la « Circulaire finale TCI ») contenant d'autres informations concernant les propositions de TCI, ainsi que des renseignements supplémentaires sur la façon de remplir et de retourner les formulaires de procuration et de renseignements sur le vote qui seront fournis par TCI aux fins d'utilisation à l'assemblée extraordinaire.

Le présent communiqué et toute sollicitation faite par TCI avant l'assemblée extraordinaire sont, ou seront, selon le cas, faits par TCI et non par la direction du CN ou en son nom.

Il n'est pas demandé aux actionnaires du CN pour le moment d'exécuter des procurations en faveur des candidats de TCI (à l'égard de l'assemblée extraordinaire) ou de toute autre résolution présentée dans la demande. TCI a l'intention de faire sa sollicitation principalement par la poste, mais les procurations peuvent aussi être sollicitées personnellement par téléphone, courriel ou autre moyen électronique, ainsi que par la publicité dans les journaux ou d'autres médias ou en personne, par TCI, certains de ses membres, partenaires, administrateurs, dirigeants et employés. Cela inclut les candidats de TCI ou les agents de TCI, y compris Kingsdale Advisors, qui a été retenu par TCI comme conseiller stratégique auprès des actionnaires et agent de sollicitation de procurations. Conformément à l'entente conclue entre Kingsdale Advisors et TCI Fund Management Limited, Kingsdale Advisors recevra des honoraires allant jusqu'à 3,5 millions de dollars, auxquels s'ajouteraient les frais habituels pour chaque appel aux actionnaires du CN ou de ceux-ci, et sera remboursé pour certaines dépenses, tous ces coûts étant à la charge de TCI. En outre, TCI peut solliciter des procurations en s'appuyant sur l'exemption de diffusion publique aux exigences de sollicitation en vertu des lois canadiennes applicables sur les sociétés et les valeurs mobilières, au moyen d'une diffusion publique, y compris un communiqué, un discours ou une publication, et de toute autre manière permise par les lois canadiennes applicables. Les membres, associés, administrateurs, dirigeants ou employés de TCI et de leurs sociétés affiliées ou autres personnes qui sollicitent des procurations au nom de TCI le feront sans rémunération supplémentaire. Les coûts engagés pour la préparation et l'envoi de la circulaire et de la circulaire TCI finale, ainsi que la sollicitation de procurations par TCI, seront à la charge de TCI, prévoyant que, sous réserve des lois applicables, TCI puisse demander un remboursement à CN des frais engagés par TCI, y compris les dépenses de sollicitation de procurations et les frais juridiques engagés dans le cadre d'une reconstitution réussie du Conseil.

Un actionnaire inscrit du CN qui a donné une procuration peut la révoquer à tout moment avant son utilisation en :

(a) déposant un instrument ou un acte par écrit révoquant la procuration, exécutée ou, au Québec, signée par cet actionnaire inscrit ou par son représentant personnel autorisé par écrit ou par signature électronique ou, si l'actionnaire inscrit est une personne morale, par un agent ou un mandataire dûment autorisé, soit : (i) au siège social du CN à tout moment jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la date de l'assemblée extraordinaire ou de tout report ou ajournement de celle-ci, au 935, rue de La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec), Canada, H3B 2M9; ou (ii) avec le président de l'assemblée extraordinaire avant le début de l'assemblée extraordinaire le jour de l'assemblée extraordinaire ou de tout report ou ajournement de celle-ci; ou

b) révoquer la procuration de toute autre manière permise par la loi.

Un actionnaire non inscrit peut révoquer un formulaire de procuration ou VIF remis à un intermédiaire ou à Broadridge Investor Communications (ou à toute autre société de services de ce genre) à tout moment en présentant un autre formulaire de procuration ou VIF dûment rempli, car le dernier formulaire de procuration ou VIF révoquera automatiquement tout précédent déjà soumis, ou par avis écrit à l'intermédiaire conformément aux instructions données à l'actionnaire non inscrit par son intermédiaire.

Selon les renseignements fournis à TCI par chaque candidat, aucun des candidats de TCI, ni aucun de leurs associés ou de leurs affiliés n'a eu d'intérêt important, directement ou indirectement, dans toute transaction effectuée depuis le début de l'exercice financier le plus récent du CN ou dans toute transaction proposée qui a eu ou aurait une incidence importante sur le CN ou ses filiales.

Selon les renseignements fournis à TCI par chaque candidat, aucun des représentants de TCI ni aucun membre, associé, administrateur ou dirigeant de TCI, ni aucun des candidats de TCI, ni aucun associé ou affilié de ces derniers n'a d'intérêt important, directement ou indirectement, par voie de propriété effective de titres ou autrement, dans les matières dont on sait qu'elles seront traitées à l'assemblée extraordinaire, sauf en ce qui concerne la propriété, le contrôle ou la direction de TCI d'un total de 36 699 825 actions ordinaires de CN, et la destitution de certains dirigeants en poste et l'élection des candidats au poste d'administrateurs du CN.

L'adresse du siège social du CN est 935, rue de La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec), Canada H3B 2M9. Une copie de la circulaire qui contient les renseignements requis pour chacun des candidats de TCI peut être obtenue sur le profil SEDAR du CN à www.sedar.com.

SOURCE TCI Fund Management Limited