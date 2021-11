Commentaires de CPA Canada sur des aspects du discours du Trône

TORONTO, le 23 nov. 2021 /CNW/ - Dans la foulée du discours du Trône ayant ouvert aujourd'hui une nouvelle session du Parlement, Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a publié les deux commentaires suivants, au sujet de l'avenir durable et de la discipline budgétaire.

Avenir durable

Nous nous réjouissons que le gouvernement réitère son engagement à lutter contre les changements climatiques tout en favorisant la croissance de l'économie canadienne. La transition vers une économie carboneutre d'ici 2050 est une entreprise colossale qui nous touchera tous. Au cours de la dernière année, CPA Canada a tenu une série de tables rondes auprès des représentants de différents secteurs d'activité et parties prenantes afin de recueillir leurs commentaires sur la transition vers la carboneutralité. À cette occasion, beaucoup ont souligné que l'État et le secteur privé devaient agir de manière concertée. Pour ce faire, il faut un plan qui explique clairement en quoi consiste la carboneutralité dans le contexte canadien et qui trace la voie à suivre secteur par secteur, comme le recommande le Groupe d'experts sur la finance durable.

Or, bon nombre des recommandations du Groupe d'experts n'ont pas encore été mises en œuvre. Le gouvernement a instauré récemment le Conseil d'action en matière de finance durable, et nous nous attendons donc à ce que s'accélère la concrétisation de ces recommandations importantes pour bâtir une économie à faibles émissions de carbone.

Discipline budgétaire

Le ralentissement imprévu de l'activité économique en raison de la pandémie de COVID-19 a entraîné des dépenses publiques sans précédent, et l'État pourrait devoir investir davantage pour stimuler la relance. La situation financière du Canada s'en trouve ébranlée, et le pays est vulnérable aux chocs économiques éventuels. Des priorités claires et une discipline budgétaire rigoureuse seront plus que jamais nécessaires. CPA Canada recommande au gouvernement de remplacer le ratio de la dette fédérale au PIB par une « cible et un cadre budgétaires », soit une série d'indicateurs permettant d'assurer la viabilité financière du pays et de garantir au public, aux entreprises et aux investisseurs que le gouvernement s'attaquera au déficit et à la dette.

Lettre au premier ministre

En prévision du discours du Trône, dans lequel le gouvernement présente ses engagements, CPA Canada a écrit au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, pour lui indiquer les enjeux en matière de politiques publiques les plus cruciaux pour les citoyens et pour la relance de l'économie canadienne.

