Comment vendre une protection contre les surtensions pour toute la maison

La plupart des propriétaires de maison savent que des surtensions peuvent endommager les appareils électroniques sensibles. Beaucoup croient que la foudre est la seule cause d'inquiétude. Pourtant, les surtensions générées par des appareils à l'intérieur de la maison sont bien plus fréquentes, survenant jusqu'à 100 fois par mois, ce qui réduit cumulativement la durée de vie des appareils électroniques résidentiels.

Une maison normale peut contenir 15 000 $ d'appareils électroniques sensibles. Bien des propriétaires de maison branchent des appareils, comme un ordinateur portatif ou une télévision intelligente, dans des barres d'alimentation en guise de protection. Mais ces barres ne couvrent que les appareils qui y sont branchés. Bien d'autres éléments présentant des appareils électroniques sensibles, comme les réfrigérateurs, les cuisinières, les laveuses et sécheuses, les lave-vaisselles, les haut-parleurs intelligents et les systèmes CVAC, ne peuvent être branchés dans ce type de protection contre les surtensions.

Peu importe la source de la surtension, la seule façon de protéger tout ce qui se trouve dans la maison, y compris les détecteurs d'incendie câblés et les détecteurs de CO 2 , est d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions pour toute la maison.

Que ce soit pendant une visite de service ou l'installation d'un nouveau panneau, partager cette information permet aux propriétaires de maison de comprendre que l'ajout d'une protection contre les surtensions est un investissement qui vaut la peine. Si vous travaillez avec des constructeurs, informez-les qu'une protection contre les surtensions protégera les électroménagers, l'éclairage, le système CVAC, et réduira ainsi les visites de service.

Installation simple

Que ce soit pendant une visite de service ou l'installation d'un nouveau panneau, présenter la protection contre les surtensions vous permet d'offrir à vos clients la sécurité dont ils ont besoin.

Ajouter une protection contre les surtensions pour toute la maison, et la tranquillité d'esprit qui en découle, dans la maison de vos clients ne pourrait être plus simple. Les dispositifs de protection contre les surtensions compacts de Schneider Electric sont l'option avec l'installation la plus simple sur le marché.

Schneider Electric offre deux solutions : une protection contre les surtensions à neutre enfichable qui s'installe par enclenchement dans les panneaux Square D ou HomeLine, ou des modèles avec fil spiralé pour les autres marques de panneaux. Un témoin à DEL vert intégré vous indique que le dispositif fonctionne. Une fois que vous aurez installé l'un de ses systèmes, vous serez en mesure de répéter la chose en quelques secondes.

De plus, des récompenses vous attendent lorsque vous installez ces systèmes. Certains dispositifs de protection contre les surtensions vous permettent d'accumuler des points par l'entremise du programme Récompenses pour électriciens mySchneider. Vous pouvez ensuite échanger ces points contre des outils, des appareils électroniques, de l'équipement de camping, et bien plus.

Encore plus d'avantages pour vos clients

Selon le modèle, les dispositifs de protection contre les surtensions pour toute la maison de Schneider Electric présentent une garantie allant jusqu'à cinq ans et un montant atteignant 50 000 $ pour les appareils électroniques branchés dans la maison.

Et que dire de l'assurance de savoir que vous les protégez, même en votre absence?

La protection contre les surtensions pour toute la maison de Schneider Electric est un moyen abordable et facile à installer qui permet aux électriciens d'offrir à leurs clients propriétaires de maison l'assurance que leurs appareils électroniques de valeur sont protégés contre les dommages.

