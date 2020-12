SHENZHEN, Chine, le 7 déc. 2020 /CNW/ - En 2020, les habitudes de consommation ont radicalement changé, comme en témoigne l'adaptation observée dans les entreprises et les organisations du monde entier. De plus en plus de consommateurs se tournent vers les services en ligne, et par conséquent, le recours à l'Internet mobile a augmenté.

Cela est mis en évidence par la croissance des services à domicile sur demande en ligne, comme la livraison de nourriture, qui a vu son volume brut des marchandises augmenter de 25 % pour atteindre environ 195 milliards de dollars américains pour cette année seulement. Il est clair que les clients cherchent la commodité dans leur style de vie moderne, et préfèrent que les services soient livrés à leur domicile plutôt que d'avoir à se déplacer en magasin. C'est ce que l'on observe à l'échelle mondiale, la Chine étant en tête de la croissance dans ce domaine. La Chine a désormais le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide pour les services à domicile en ligne sur demande, avec un taux de croissance annuel composé prévu de 15 %, qui atteindra 181 milliards de dollars américains en 2024.

Bien que nous puissions en partie attribuer ce phénomène à la pandémie, il faut également tenir compte du contexte général des dernières années. Les comportements observés ont parfois été source de problèmes pour les organisations qui peinent à atteindre de nouveaux clients au moyen des nouvelles technologies, mais ils ont également créé des opportunités intéressantes pour ceux qui sont prêts à embrasser un monde plus numérique.

Le monde en évolution de l'industrie de l'art de vivre

Qu'il s'agisse de la livraison d'aliments ou de l'industrie de l'art de vivre en général, les entreprises doivent s'adapter au changement pour demeurer pertinentes et laisser leur empreinte dans la vie des consommateurs. Les entreprises prospères des secteurs de l'industrie et de l'art de vivre, notamment, utilisent les avancées technologiques pour progresser.

En 2019, la livraison de nourriture représentait environ 80 % de toutes les commandes, mais elle n'avait contribué qu'à environ 30 % des profits bruts. La livraison d'aliments a gagné en popularité au cours des dernières années au point qu'en 2017, 70 % de toutes les livraisons aux États-Unis étaient des livraisons de produits alimentaires. Depuis 2017, les services de livraison de nourriture ont dû cerner les faiblesses et s'adapter continuellement pour demeurer concurrentiels.

Les tendances changeantes des consommateurs façonnent la façon dont les organisations en ligne mènent leurs activités. Les gens se tournent de plus en plus vers leurs téléphones intelligents pour rechercher, trouver, et commander des aliments et d'autres produits, ce qui crée un appétit pour des plateformes personnalisées et de haute qualité comme Meituan. Meituan démontre notamment comment les applications orientées vers l'art de vivre peuvent s'adapter et prospérer dans un marché de consommation en évolution. La superapplication est maintenant la plateforme de magasinage et de services en lien avec l'art de vivre la plus populaire, avec une valeur marchande estimée à 250 milliards de dollars américains en octobre. La réussite de la plateforme est due au fait qu'elle démontre une volonté d'accepter les changements numériques et qu'elle offre un service que les consommateurs aiment.

D'autres services sur demande connaissent également une croissance concurrentielle dans tous les secteurs. Meituan, par exemple, dessert environ 400 à 60 millions d'utilisateurs et soutient 6,3 millions de commerçants pour des services comme les réservations d'hôtel et de vol, la vente au détail en ligne et d'autres nouveaux services.

En plus de générer une plus grande demande dans l'ensemble, les consommateurs se familiarisent de plus en plus avec les nouvelles technologies comme l'apprentissage automatique et les assistants numériques, et sont donc à la recherche de plateformes en ligne qui intègrent ces fonctionnalités.

Huawei offre aux entreprises la possibilité de créer des services plus intégrés pour leurs clients

Avec un nombre croissant de points de vente de produits alimentaires et de plateformes de commerce électronique en ligne qui relèvent le défi de l'utilisation de services de livraison en ligne mobiles pour atteindre un plus grand nombre de clients, la concurrence est féroce. La commande en ligne d'aliments et de produits de première nécessité permet aux consommateurs de gagner du temps et de l'énergie, et leur offre souvent un vaste choix de produits accessible au bout des doigts. L'assistant Huawei fournit la technologie nécessaire pour rester compétitif et pertinent dans ce marché. Pour commencer, il offre aux consommateurs un accès direct aux restaurants et aux points de vente d'aliments locaux, en plus de les connecter aux plateformes de commerce électronique; les consommateurs peuvent donc parcourir les différents choix sans tracas.

La même technologie est utilisée pour fournir des mises à jour et des notifications régulières sur la livraison des aliments et donne aux utilisateurs la possibilité d'effectuer des réservations auprès des restaurants avoisinants. Ces fonctionnalités s'appliquent également au magasinage et à la livraison en ligne. Sans avoir à quitter la plateforme, les utilisateurs de Huawei peuvent commander un taxi au restaurant, utiliser les mêmes informations de paiement et même suivre des directives précises vers les restaurants de manière à pouvoir se rendre à l'emplacement exact. Comparativement à l'erreur de positionnement GPS traditionnelle de 10 mètres, l'assistant Huawei peut atteindre une marge d'erreur de positionnement de seulement un mètre.

Cependant, les possibilités ne s'arrêtent pas là, car l'outil d'apprentissage automatique de Huawei peut également être intégré pour aider les utilisateurs qui souhaitent commander dans leurs restaurants préférés à repérer rapidement les coupons en ligne. Au-delà du domaine de l'alimentation et de la livraison de nourriture, l'assistant Huawei aide également d'autres fournisseurs de produits liés à l'art de vivre à faire croître leur entreprise grâce à la technologie. L'assistant Huawei peut même recommander des vols et des hôtels à ses utilisateurs, et proposer des idées de voyage, d'art de vivre, de divertissement, de travail et de scénarios familiaux.

La technologie Huawei aide les entreprises à promouvoir les nouvelles technologies pour réussir

Au cours des prochaines années, le besoin de services à domicile sur demande continuera de croître, offrant aux entreprises capables de s'adapter un énorme potentiel et de multiples possibilités.

Dans la course à la réussite, les entreprises qui se concentrent sur l'efficacité et sur les marchés à grande échelle prendront les devants, car elles seront en mesure de démontrer clairement qu'elles s'adaptent à leur clientèle actuelle et qu'elles sont capables d'atteindre de nouvelles personnes. Le changement accéléré observé tout au long de l'année 2020 a montré comment les entreprises capables de s'adapter au changement du mode de vie des consommateurs peuvent prospérer.

Les industries en ligne de la livraison de nourriture et de l'art de vivre continuent de croître, et Huawei s'engage à aider les entreprises de toutes les tailles à suivre le rythme des changements en cours dans le secteur et à promouvoir les nouvelles technologies pour réussir dans le monde en ligne d'aujourd'hui.

Gavin Kinghall Were, vice-président, chef mondial, Solutions de développement commercial, chez Huawei, a abordé le sujet en détail à l'occasion du cours en ligne #EmpowerInnovations, « Empowering lifestyle, with Huawei AppGallery » qui a eu lieu le 3 décembre, dans le cadre de la conférence annuelle sur les technologies de Web Summit. Le cours est accessible ici: https://consumer.huawei.com/en/partners/videolibrary/lifestyle-websummit/

