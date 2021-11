Comment faire croître votre entreprise en électricité

S'il est bien conçu, votre site Web peut être votre outil de premier choix pour attirer de nouveaux clients. De nombreuses plateformes, comme SquareSpace et Wix, offrent des modèles en ligne à faible coût pour monter un site Web. Si vous n'avez pas le temps ou l'expérience pour vous en charger vous-mêmes, embauchez un concepteur pour vous créer un site personnalisé.

Peu importe sa conception, votre site doit comprendre des détails importants, comme vos coordonnées, la liste des services que vous offrez et les régions où vous travaillez, une page « À propos de nous » qui précise votre expérience et vos qualifications, et des témoignages de votre clientèle satisfaite.

Assurez-vous également que votre site est localement optimisé pour les moteurs de recherche. Le référencement est l'outil que les navigateurs utilisent pour diriger le trafic vers votre site. Comme votre zone de service sera géographiquement fixe, vous voudrez attirer les clients de cette zone. C'est pourquoi il est important d'énumérer toutes les communautés où vous travaillez.

L'outil gratuit Google Mon entreprise vous aide à promouvoir votre entreprise dans le moteur de recherche et dans Google Maps en inscrivant le nom de votre entreprise, vos coordonnées et votre horaire directement auprès de Google. Vous devriez également inscrire votre entreprise sur des sites que les clients utilisent pour trouver des entrepreneurs, comme HomeStars et Houzz, puis ajouter le lien de ces profils sur votre site.

Si vous avez le temps et des compétences en rédaction, pensez à ajouter un blogue hebdomadaire ou mensuel sur votre site pour aider à vous présenter comme un expert de l'industrie. Si vous vous spécialisez dans un domaine en particulier, comme la conservation énergétique ou les installations domotiques, rédigez un court article sur le sujet et votre expertise.

Maîtrisez les réseaux sociaux

Les gens utilisent de plus en plus les plateformes de réseaux sociaux comme outils pour trouver des entrepreneurs; vous devriez donc les utiliser pour faire la promotion de votre entreprise.

Même si les experts des réseaux sociaux affirment que vous devez publier tous les jours, ce n'est vraiment pas nécessaire. À moins de vouloir devenir l'électricien des réseaux sociaux dans votre marché, il vous suffit de monter un portfolio d'images et de renseignements que vous pouvez facilement partager avec des clients potentiels. Établir une présence en ligne ne devrait pas demander un surplus de travail. En plus de votre site Web, une simple page Facebook entreprise offre une autre voie d'exposition pour votre entreprise.

Instagram est l'une des applications les plus populaires, en plus d'être très simple à utiliser. Il vous suffit de publier une photo - qui vaut mille mots - et un sous-titre qui décrit la photo. Êtes-vous fier de vos panneaux électriques clairement identifiés? Êtes-vous un expert lorsque vient le temps de faire des longueurs ou des paquets de câbles serrés? Même de simples photos « avant et après » montrant les luminaires que vous avez installés attireront l'attention.

Et pas besoin d'en faire une tâche quotidienne. Toutes ces plateformes vous permettent de faire des ébauches à l'avance (pendant votre temps de rattrapage au bureau, par exemple), puis de programmer leur publication ultérieure.

Il est important de noter que les utilisateurs de réseaux sociaux s'attendent à une réponse rapide; assurez-vous de planifier un moment dans votre journée, ou au moins une fois par semaine, pour gérer vos comptes, ajouter du nouveau contenu et répondre à toute demande.

Si vous souhaitez augmenter votre public, toutes ces plateformes offrent des options de « paiement par clic » pour promouvoir votre entreprise. N'oubliez pas que tout montant dépensé pour monter et tenir à jour ces outils de marketing est déductible d'impôt, alors conservez vos factures.

Marketing traditionnel

Même si tout le monde semble obnubilé par les réseaux sociaux de nos jours, vous ne devriez pas négliger certains véhicules de marketing éprouvés, comme votre véhicule de travail. Un autocollant sur les parois de votre véhicule avec le nom de votre entreprise, votre logo et vos coordonnées transforme votre véhicule en panneau d'affichage roulant.

Afin d'élargir votre clientèle dans un nouveau quartier, demandez à vos clients si vous pouvez installer un panneau sur leur pelouse et déposez quelques brochures dans les boîtes aux lettres avoisinantes.

Enfin, vous devriez toujours avoir avec vous quelques cartes professionnelles. Et assurez-vous qu'elles ne sont pas pliées ou tachées.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de nous doter tous des moyens pour tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en vue d'assurer le progrès et la durabilité pour nous tous. Nous appelons cela « Life Is On » (la vie est en marche).

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en performance.

Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l'entreprise pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous sommes les défenseurs des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, passionnés par nos valeurs communes d'objectifs pleins de sens dans un cadre inclusif et autonome.

https://www.se.com/ca/fr/

