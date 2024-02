HONG KONG, 7 février 2024 /CNW/ - En prévision de l'activation du réseau principal Cancun-Deneb (ou Dencun), la mise à niveau la plus attendue d'Ethereum en 2024, CoinEx décrit ses principaux composants.

Proto-Danksharding, blobs, KZG : Les dessous du Dencun

Les spécialistes de CoinEx ont décrit Dencun comme une importante mise à niveau d'Ethereum (ETH) comprenant cinq EIP (Ethereum Improvement Proposals, ou proposition d'améliorations d'ETH), parmi lesquels l'EIP-4844 a reçu le plus d'attention du marché.

Son principal objectif est de résoudre le problème d'évolutivité d'Ethereum et de contribuer à réduire les coûts de transaction pour les solutions de la couche 2 (L2) d'Ethereum, qui bénéficiera directement aux écosystèmes connexes tels que la L2. En plus de l'EIP-4844 de base, d'autres propositions d'amélioration comprennent les EIP-1153, EIP-4788, EIP-5656 et EIP-6780.

Selon le dernier rapport CoinEx Research, la nouveauté fondamentale de Dencun sera le Proto-Danksharding, également connu sous le nom d'EIP-4844. Il est conçu pour reconsidérer la façon dont ETH stocke les données nécessaires à l'interaction entre le réseau principal de la couche 1 (L1) et les réseaux de la L2.

Ethereum connaîtra une mise à jour de sa structure de données, appelée blob, dédiée au stockage des données de transaction soumises de la couche 2 à la couche 1.

Comme l'a expliqué CoinEx Research, afin d'assurer la sécurité et l'immuabilité du nouveau mécanisme, ETH présentera l'engagement polynomial KZG.

En termes simples, l'activation du nouveau système rendra les transactions en L2 plus rapides et moins chères grâce à un système optimisé de logistique des données.

Effets potentiels des EIP mineurs : Le verdict de CoinEx

L'EIP-4844 mise à part, Dencun devrait apporter d'autres EIP à Ethereum. Par exemple, l'EIP-1153 (Transient Storage Opcodes), qui réduira les frais généraux de gaz inutiles pour les utilisateurs ou les développeurs de la chaîne.

L'EIP-4788 (Beacon Chain Block Root Submission) fera passer la compatibilité de la machine virtuelle Ethereum (EVM) des chaînes de blocs de la L2 au niveau supérieur. La proposition a pour objectif de placer une racine de bloc de la chaîne phare dans chaque en-tête de bloc d'exécution afin que l'EVM puisse accéder directement à l'état et aux données de la couche réseau Ethereum.

L'EIP-5656 (MCOPY Opcodes) réduira également les frais de gaz inutiles pour les utilisateurs de la chaîne et les applications décentralisées (dApps) de divers types.

Comment Dencun peut-il changer les L1 et L2 d'Ethereum : la position de CoinEx Research

La mise à niveau de Dencun repose principalement sur l'EIP-4844, qui améliore directement le débit de la couche 2 et réduit les frais de transaction globaux en introduisant les blobs. Cela améliorera certainement la compétitivité des projets basés sur la couche 2 d'Ethereum par rapport aux projets de la couche 1.

Selon les experts de CoinEx, les produits dérivés, les liquid staking derivatives (LSD), les applications de mise en jeu et les ponts seront les catégories de dApps qui bénéficieront le plus de l'activation de Dencun.

