Récemment, XPPen a publié une annonce de rebranding en ligne avec son nouveau logo d'une identité visuelle innovante. Cette fois-ci, la conférence est animée par le personnage virtuel Fenix, mascotte de XPPen, a permis de mieux interpréter sa nouvelle vision de la marque et sa philosophie de base.

Selon l'annonceur officiel de XPPen, la marque a progressivement établi une nouvelle disposition de produits dans le processus de préparation du rebranding depuis 2021. Actuellement, XPPen compte deux catégories et cinq séries, dont les tablettes à stylet Deco et les écrans à stylet Artist.

L'année dernière, XPPen a fait un bond en avant dans la technologie de base de la puce intelligente X3 grâce à sa propre recherche et son propre développement, afin de réaliser une expérience de peinture remarquable « nette, stable et précise », de briser le monopole technologique de l'industrie en éliminant les points douloureux chroniques, « décalage, retard, trait lourd, lignes brisées, instabilité et interférence de fréquence », et de réaliser ainsi pleinement l'expérience réaliste du dessin au stylo et au papier.

D'après ce que nous pouvons dire, XPPen travaille depuis longtemps de manière proactive avec des marques mondialement primées, en explorant les aspirations authentiques du jeune groupe, qu'il s'agisse de collaborations avec des marques de renommée mondiale, telles que LINE FRIENDS, d'associations avec des artistes de renommée internationale, ou d'engagements actifs dans une série de salons d'animation. Situé à un tel point de convergence entre la technologie et l'art, XPPen s'est rendu compte que son destin était profondément lié à la croissance de la jeune génération.

Le programme de formation des talents de l'image de synthèse « Art Star », une communauté de communication artistique englobant Xfans, CG CAMP et d'autres plateformes, ainsi qu'une proposition conjointe avec le concours national de conception d'art publicitaire pour les étudiants, sont autant d'éléments fournis par XPPen pour encourager les créateurs et les amateurs d'art à poursuivre leurs rêves et à exprimer leur véritable personnalité. Grâce à ces efforts incessants, XPPen fait constamment progresser le développement global de l'écosystème de l'image de synthèse par une exploration continue des possibilités infinies de l'art numérique, afin d'aligner les producteurs créatifs sur les normes internationales.

Pour XPPen, une marque qui existe depuis 17 ans, choisir de se rebaptiser pour une mise à niveau globale et transformatrice à un moment aussi important, c'est une opportunité et pourtant un défi. À l'avenir, quelles autres récoltes et surprises XPPen nous apportera-t-elle ? En fin de compte, c'est le temps qui aura le dernier mot.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1797320/Online_Launch_XPPen_Rebranding_Campaign.jpg

SOURCE XPPen

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mia Mu, +86-13510502606