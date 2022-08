Commémoration du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque à New Carlisle : Hommage touchant et célébrations à la mémoire de ce grand homme

NEW CARLISLE, QC, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - La Société nationale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (S.N.A.T.G.I.M), en partenariat avec la Fondation René-Lévesque et le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et en collaboration avec l'Espace René-Lévesque, a célébré et rendu hommage, hier à New Carlisle, à ce grand rassembleur originaire de la Baie des Chaleurs. Les célébrations organisées dans cette ville qui a vu grandir M. Lévesque, s'inscrivaient dans la programmation prévue dans le cadre de l'Année Lévesque afin d'honorer la mémoire de l'homme et l'héritage inestimable qu'il a légué aux Québécois.es.

L'événement du 24 août à New Carlisle, une initiative de la Société nationale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a rassemblé de nombreux invités venus rendre un vibrant hommage à René Lévesque, un succès sur toute la ligne selon l'organisation. À 13h, une conférence de presse a permis de réunir une centaine de personnes sous le chapiteau installé en face du Manoir Hamilton afin d'entendre de touchants témoignages à l'égard de l'homme d'État québécois et ancien Premier ministre du Québec. De son enfance à New Carlisle à ses débuts à la station de radio CHNC, en passant par tout le legs et les valeurs profondes qu'il a transmises aux Québécois.es, près d'une dizaine d'invités spéciaux ont pris la parole pour commémorer ce grand communicateur et l'ont fait avec une reconnaissance sincère. Parmi eux, il faut notamment souligner la présence de M. Claude Lévesque, le fils de René Lévesque et membre du C.A de la Fondation René-Lévesque, qui a livré un discours émouvant tout autant qu'éloquent à propos de son père. Par des capsules vidéo spécialement enregistrées pour les célébrations de New Carlisle, les témoignages de M. Lucien Bouchard, président d'honneur de l'Année Lévesque et de M. François Legault, Premier ministre du Québec, ont confirmé toute l'admiration et l'amour profond qu'ils portent encore à ce nationaliste convaincu, ardent défenseur de la social-démocratie.

Pour l'occasion, l'Espace René-Lévesque offrait également une journée portes ouvertes, permettant aux citoyens et aux touristes présents dans la région en cette période estivale d'en apprendre davantage sur la vie de René Lévesque. En après-midi, après deux conférences très intéressantes livrées par messieurs Jean-Marie Fallu et Marcel Landry, les célébrations se sont poursuivies tout en musique avec un récital-hommage offert par Pierre Michaud et ses musiciens. Enfin, pour clore la commémoration, un cocktail et des bouchées étaient servis au public, venu se joindre et participer aux festivités entourant le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque.

« Commémorer ce symbole de la Révolution tranquille qu'incarne M. René Lévesque, se souvenir de cet homme qui a fait rêver toute une nation, qui a rassemblé plus que jamais les Québécois.es pour qu'ils se sentent « maîtres chez eux », c'était fondamental. Mais le faire dans cette région qui l'a vu grandir, c'était aussi souligner la fierté que de nombreux Gaspésiens et Gaspésiennes entretiennent envers René Lévesque. Cet homme d'exception vient d'ici et c'est un trésor considérable pour les gens de la région. » a indiqué Marcel Landry, vice-président de la Société nationale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

« Bien sûr qu'aujourd'hui, je sais que vous avez comme nous tous une pensée spéciale pour René Lévesque, l'un des vôtres, l'un de vos fils dont vous pouvez être fiers. En même temps, dans cette pensée spéciale que vous avez, il doit certainement entrer une part de regrets, quand on pense à ce dont nous prive l'absence d'un homme que nous avons tellement aimé et admiré. Mais il n'y a pas que la tristesse. Aujourd'hui, nous célébrons quelque chose de grand et d'inoubliable qui se projette dans l'avenir et dans l'histoire du Québec : le patrimoine que nous a laissé René Lévesque. Bonne célébration. » a, pour sa part, exprimé M. Lucien Bouchard, président d'honneur de l'Année Lévesque, par voie de vidéo.

Cet événement commémoratif à New Carlisle est présenté dans le cadre de l'Année Lévesque - une initiative de la Fondation René-Lévesque, présentée par Québecor en collaboration avec Hydro-Québec et avec la participation financière du gouvernement du Québec-. La Société nationale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine tient également à remercier les partenaires qui ont soutenu les célébrations du 24 août à New Carlisle : Le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, la Fondation René Lévesque et l'Espace René Lévesque.

