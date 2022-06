Commandite de Consensus 2022 : CoinEx continue de favoriser l'autonomie du secteur de la chaîne de blocs

En tant que commanditaire de la conférence, CoinEx, une bourse de cryptomonnaie de renommée mondiale sous ViaBTC, a regroupé plus de 15 000 passionnés de cryptomonnaie du monde entier pour discuter de sujets d'actualité comme le web3, la finance décentralisée (DeFi) et le métavers, en lançant une séance de remue-méninges axée sur le développement du secteur de la chaîne de blocs.

Consensus est organisée par Coindesk, une grande entreprise de médias qui se spécialise dans la chaîne de blocs. Depuis le succès de la première conférence en 2015, Consensus a attiré des professionnels de la chaîne de blocs, des investisseurs et une foule d'adeptes de la cryptomonnaie du monde entier qui ont pris part à des discussions conjointes sur l'avenir de l'industrie.

Bon nombre d'invités de marque ont participé à la conférence, dont de hauts fonctionnaires comme le secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, Wally Adeyemo, l'ancien candidat à la présidence et à la mairie de New York, Andrew Yang, et le maire d'Austin, Steve Adler, ainsi que des chefs de file de l'industrie comme le chef de la direction de Binance, Changpeng Zhao (aussi connu sous le nom de « CZ »), Sam Bankman-Fried, chef de la direction de FTX, et Kevin Worth, chef de la direction de Coindesk.

Plus de 500 conférenciers ont discuté d'une vaste gamme de sujets d'actualité, y compris le potentiel et les risques des organisations autonomes décentralisées, les fondements du métavers et les cryptomonnaies dans les guerres, en présence de 15 000 participants.

En tant que commanditaire de la conférence, CoinEx a participé activement à l'événement et a eu des échanges approfondis avec des investisseurs et des professionnels de l'industrie de la chaîne de blocs.

Fondée en décembre 2017, CoinEx est une bourse mondiale de cryptomonnaie sous le groupe ViaBTC. Offerte en 16 langues, CoinEx propose des produits et des services comme les transactions immédiates, les transactions à terme, les achats sur marge, le cryptominage, les teneurs de marchés automatisés et CoinEx Dock, offrant un service d'échange de cryptomonnaie simple, sûr et fiable à plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions.

Bien que la fête annuelle de la cryptomonnaie dans le cadre de la semaine de la chaîne de blocs d'Austin soit terminée, le développement du secteur de la chaîne de blocs exige toujours les efforts conjoints des partisans de la cryptomonnaie du monde entier. Entre-temps, CoinEx continuera de consacrer ses efforts au secteur de la chaîne de blocs. CoinEx s'appuie sur la technologie financière de pointe dans le but de faciliter le progrès de la chaîne de blocs et de bâtir un avenir meilleur grâce à cette dernière, réalisant ainsi sa mission de créer un monde meilleur grâce au bitcoin.

