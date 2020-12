Commande de plus de 150 unités pour Effenco de la part de Derichebourg Environnement

MONTRÉAL, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise Développement Effenco Inc. (« Effenco »), spécialisée dans la conception de systèmes électriques pour véhicules lourds vocationnels, et Derichebourg Environnement, opérant dans 9 pays, annoncent s'être entendus sur les clauses d'une entente visant à électrifier 157 véhicules principalement sur la flotte de Derichebourg Environnement en France.

Derichebourg Environnement choisit ainsi à nouveau Effenco et sa plus récente technologie de solution de propulsion électrique comme partenaire technologique. L'entente qui s'étirera sur 3 ans permettra d'équiper 120 véhicules en France, en plus de 37 systèmes additionnels destinés aux nouveaux contrats gagnés par Derichebourg Canada à Montréal.

De son côté, Effenco renforce par cette entente sa présence sur la scène internationale, elle qui exporte déjà ses produits dans 10 pays à travers le monde. Ses solutions vertes et innovantes permettent d'ailleurs aux entreprises comme Derichebourg Environnement de se démarquer dans les appels d'offres en Europe où les contrats ne sont pas octroyés uniquement en fonction de la règle du plus bas soumissionnaire. En effet, des points y sont accordés pour les technologies vertes, ce qui facilite la mise en place de pratiques qui s'inscrivent dans une perspective de développement durable.

Le vent dans les voiles, ces deux entreprises qui collaborent depuis plusieurs années ont renforcé par cette entente leur partenariat en faisant un pas de plus dans la réduction des gaz à effet de serre et des coûts en énergie des véhicules lourds vocationnels.

Citations

« Ce partenariat totalisant plus de 150 systèmes va nous permettre d'amplifier notre présence à l'international. Le faire avec un partenaire comme Derichebourg Environnement qui est toujours à l'avant-garde des nouvelles technologies vertes nous rend particulièrement fiers. Le réchauffement climatique est un problème à l'échelle planétaire et il est donc naturel qu'Effenco ait un succès international avec sa technologie d'électrification des véhicules lourds vocationnels. »

-David Arsenault, Président, Développement Effenco Inc.

« Depuis une soixantaine d'années, Derichebourg Environnement assure la collecte et le recyclage des déchets de façon très orientée sur la protection de l'environnement. Nous tenons à poursuivre ces activités de façon toujours plus vertueuse et plus propre. »

-Thomas Derichebourg, Président, Derichebourg Environnement

Faits saillants

Les principes de l'entente qui s'étendra sur 3 ans portent sur 120 unités en France .

portent sur en . À cela s'ajoutent 37 nouvelles unités pour Montréal pour un total de 157 unités.

À propos de Effenco

Fondée à Montréal en 2006, Effenco développe des solutions en électrification des transports permettant de réduire les émissions de GES des véhicules lourds. Son importante base de données d'opération provenant de véhicules connectés (Internet des objets) est au cœur de son processus de développement. Grâce à sa technologie électrique brevetée, Effenco s'impose maintenant comme chef de file dans l'amélioration de l'efficacité énergétique des camions lourds. En plus de son siège social de Montréal, Effenco possède des bureaux à Los Angeles, Paris et Kongsberg en Norvège.

À propos de Derichebourg Environnement

Derichebourg Environnement est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Derichebourg Environnement propose une gamme complète et intégrée de prestations de services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchèteries…). Derichebourg Environnement est aujourd'hui présent dans 9 pays et compte quelque 4 600 collaborateurs dans le monde et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros. Pour plus de renseignements : www.derichebourg.com

À propos de Derichebourg Canada Environnement

Derichebourg Environnement est implanté depuis 2015 au Canada au travers de sa filiale Derichebourg Canada Environnement. En 2020, la filiale canadienne de Derichebourg Environnement offre des services de collecte à plus d'1,6 million de citoyens dans la région de Montréal (Montréal (5 arrondissements), Brossard, Longueuil, Laval, Ville-Mont-Royal, Montréal Est, Bois-des-Filion) et dans l'Outaouais (Gatineau). Pour mener à bien ses opérations, Derichebourg Canada Environnement emploie actuellement plus de 200 personnes au Québec et dispose d'une flotte de 107 véhicules lourds spécialisés dans les opérations de collecte.

Le développement de Derichebourg Canada Environnement s'est inscrit dès ses débuts dans une démarche de développement durable et local. Cette démarche a donné naissance à un partenariat ambitieux avec l'entreprise montréalaise Effenco et à l'installation de 58 systèmes hybrides électriques première génération entre 2016 et 2018. Le renouvellement et le gain de nouveaux contrats dans la région de Montréal en 2020 a permis d'intégrer 21 nouveaux véhicules de collecte à notre flotte et consolider le partenariat avec Effenco avec la signature d'un accord portant sur l'installation de 37 systèmes hybrides Effenco deuxième génération. Ainsi, Derichebourg Canada Environnement poursuit son ambition initiale de fournir un service respectueux de l'environnement tout en s'intégrant au tissu économique local.

