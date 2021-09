Commande de 30 autobus scolaires électriques pour Girardin dans la région de l'Estrie

Une fois les 30 autobus livrés, ce déploiement contribuera à une réduction de près de 700 tonnes de gaz à effet de serre par année. Celui-ci est rendu possible grâce au soutien financier de 4.5 millions $ provenant du Plan pour une Économie Verte (PÉV) et le Programme d'Électrification du Transport Scolaire du Gouvernement du Québec. Rappelons que ce programme vise l'électrification de 65 % du parc d'autobus scolaire d'ici à 2030.

« Autobus Granby est fier de cette décision qui aura des effets bénéfiques sur la réduction des GES et pour le bien-être des générations futures. »

- Mario Fontaine, directeur d'Autobus Granby

« Girardin est heureux de participer activement avec Autobus Granby à l'électrification des transports au Québec et d'agir comme facilitateur dans la transition vers le transport scolaire électrique. »

- Michel Daneault, vice-président Ventes et Service pour l'Est du Canada chez Girardin à Drummondville

Girardin avec ses partenaires Blue Bird/Cummins Power Drive et Micro Bird/Ecotuned propose la gamme complète d'autobus scolaire électrique de type A, C et D, 100 % électrique incluant le chauffage pour une réduction additionnelle de GES.

L'ensemble de la gamme est soutenu par une équipe hors pair de service après-vente.

Girardin offre en plus un service complet d'accompagnement pour l'implantation des infrastructures électriques, ce qui aura pour effet de faciliter la transition électrique de sa clientèle du Québec.

À propos de Girardin

Girardin, entreprise Québécoise ayant son siège social nord-américain à Drummondville, est spécialisée dans la fabrication, distribution et opération d'autobus depuis plus de 62 ans. Regroupant plus de 40 entreprises principalement au Québec, en Ontario ainsi que dans les états de New York et du Connecticut aux États-Unis, le groupe Girardin fabrique et distribue plus de 5,000 autobus par an dont la majorité est fabriquée ici même au Québec. Girardin compte à son actif près de 3,000 membres à son équipe dont une grande partie au Québec dans la fabrication et distribution d'autobus scolaires et autobus scolaire électriques. Girardin est un partenaire de longue date et le distributeur officiel d'autobus scolaires BLUE BIRD et de minibus MICRO BIRD, ces derniers étant fabriqués à son usine de Drummondville. Fortement engagé dans la lutte aux changements climatiques par la voie de l'électrification des transports, Girardin offre la gamme la plus complète d'autobus scolaires électriques ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour les infrastructures de recharge. Aujourd'hui, Girardin est le leader incontournable en énergies alternatives (véhicules électriques, propane et gaz naturel) en transport scolaire, commercial, urbain et adapté. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site web de Girardin : www.girardinbluebird.com.

