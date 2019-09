Comlinkdata et Tutela associent leurs forces pour optimiser les expériences des abonnés et la croissance de la clientèle dans le secteur des télécoms

BOSTON et VICTORIA, Colombie-Britannique, 6 septembre 2019 /CNW/ - Comlinkdata, chef de file en Amérique du Nord de l'analyse des performances du marché des télécoms, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Tutela, une société de données d'expérience clientèle participative mobile. Cette fusion permet de rassembler les données complémentaires sur l'expérience des consommateurs, les performances de réseau et le comportement des abonnés. En associant ces ensembles de données historiquement séparés, l'entreprise fusionnée aidera le secteur des télécoms à comprendre et mettre à profit les opportunités afin de mieux répondre aux besoins et envies des consommateurs.

Le panorama des services mobile est révolutionné présentement par de nouveaux réseaux 5G, des fusions d'opérateurs, le nombre croissant d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et l'entrée de fournisseurs d'accès à Internet filaire dans un espace déjà concurrentiel. Dans cet environnement, l'investissement stratégique dirigé sur les données est plus important que jamais pour la différentiation concurrentielle. Avec leurs ensembles de données respectifs chefs de file du secteur sur le réseau et la qualité d'expérience, les équipes Comlinkdata et Tutela disposent d'une capacité unique pour aider les opérateurs de réseaux et les fabricants d'équipements à relever ces défis de par le monde.

L'entreprise combinée continuera à offrir les services respectifs de Tutela et Comlinkdata tout en cherchant des moyens d'ajouter de la valeur et de créer de nouveaux services par l'intégration des deux ensembles de données. Les fondateurs de Tutela, son équipe de direction et son personnel resteront dans l'entreprise. Avec encore davantage d'échelle et de ressources, l'équipe de Tutela va accélérer ses efforts pour développer son ensemble de données, élaborer de nouveaux services et aider les clients à générer et appliquer de nouvelles perspectives pour optimiser leurs entreprises.

La nouvelle société est propriété d'Alpine Investors, une société de financement par capitaux propres basée à San Francicso.

Charles Rutstein, chef de la direction de Comlinkdata, a commenté : « Nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir Tutela dans la famille Comlinkdata. Grâce à la richesse des données recueillies par Tutela provenant de son panel mondial de plus de 300 millions d'utilisateurs de téléphones connectés, l'entreprise a été choisie par des chefs de file mondiaux des télécoms comme Nokia et Telefonica comme standard pour mesurer l'expérience réseau. En formant désormais une équipe unique avec Tutela, nous disposons des données, des plateformes et d'une expertise sans pareil pour répondre aux questions les plus difficiles qui mènent à la réussite pour les opérateurs télécoms. »

Hunter Macdonald, chef de la direction de Tutela, a ajouté : « Comlinkdata offre des analyses stratégiques et de données de marché incomparables pour les chefs de file des télécommunications afin de les aider à acquérir et conserver davantage de clients, ce qui complète parfaitement notre propre offre et mission d'aider à améliorer l'Internet dans le monde. Avec cette nouvelle association, nous espérons continuer à offrir à nos clients actuels des perspectives de premier ordre sur la qualité d'expérience tout en étendant notre offre par de nouvelles collaborations avec Comlinkdata. »

Will Adams, partenaire d'Alpine Investors, a conclu : « Alpine s'engage dans la construction d'entreprises durables en travaillant avec des personnes exceptionnelles, en nous enrichissant de leur expérience et en les aidant à aller plus loin. En rassemblant Tutela et Comlinkdata, nous unissons deux équipes de direction présentant des offres complémentaires afin de proposer des solutions innovantes pour le secteur des télécoms dans le monde. »

À propos de Comlinkdata

Comlinkdata est le fournisseur chef de file de données et perspectives sur le marché des télécoms en Amérique du Nord. L'entreprise offre des données uniques de performances sur le marché en temps réel ainsi qu'une équipe d'analystes perspicaces qui aident les clients à identifier, comprendre et mettre à profit des opportunités de croissance. La société, basée à Boston, a été fondée en 2010 et elle est propriété d'Alpine Investors.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.comlinkdata.com

À propos de Tutela

Tutela Technologies, Ltd., est une société de données participatives avec un panel mondial de plus de 300 millions d'utilisateurs de téléphones connectés. Elle recueille des informations sur l'infrastructure mobile et évalue l'expérience sans fil, en aidant les organisations dans le secteur mobile à comprendre et améliorer les réseaux dans le monde. Les équipes techniques d'opérateurs de réseaux mobiles et de fabricants d'équipements de réseau dans le monde font confiance aux données et perspectives de Tutela et les utilisent aussi pour comparer les opérateurs ainsi que pour éclairer les décisions dans la planification et l'optimisation de réseaux et d'infrastructures. L'organisation est basée à Victoria, en Colombie-Britannique.

Tutela ne recueille pas de données personnelles sensibles et respecte les normes internationales de confidentialité, notamment le RGPD. Les politiques et pratiques de confidentialité de Tutela ont été évaluées par PricewaterhouseCoopers.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tutela.com.

Personne-ressource : farmstrong@tutelatechnologies.com

SOURCE Tutela

Related Links

tutela.com