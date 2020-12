Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale - Juripop salue les avancées significatives proposées pour les victimes et les survivant.e.s

MONTRÉAL, le 15 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Juripop salue le dépôt du rapport du Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale et l'engagement de toutes les personnes ayant collaboré à cet exercice transpartisan. Juripop se réjouit particulièrement de voir que les personnes victimes et les survivant.e.s ainsi que l'accès à la justice sont au centre des 190 recommandations du rapport.

« Le rapport place les personnes victimes et survivant.e.s d'agressions sexuelles et de violence conjugale au centre de toute sa réflexion et cela constitue, en soit, une avancée significative. On y établit très clairement la nécessité d'offrir un meilleur accompagnement juridique, et ce, dès le dévoilement d'une agression. Le comité recommande notamment d'offrir des services juridiques gratuits, dans tous les domaines de droit, aux personnes victimes et aux survivant.e.s. C'est en droite ligne avec l'aide offerte par Juripop depuis maintenant six mois », souligne la directrice générale de Juripop, Sophie Gagnon.

D'emblée, Juripop tient également à saluer l'attention particulière accordée par le rapport aux groupes historiquement vulnérabilisés, par exemple les personnes à statut précaire, les Autochtones et les membres des communautés LGBTQ+.

S'appuyant sur l'expertise et l'expérience développées au cours des derniers mois, Juripop offre de nouveau toute sa collaboration au comité transpartisan et au gouvernement du Québec afin d'assurer la mise en œuvre de ces recommandations.

Projet pilote

Rappelons que depuis le mois de juin 2020, Juripop permet à toutes les personnes vivant, ayant vécu ou ayant été témoin de violences à caractère sexuel ou de harcèlement au travail de recevoir des conseils et du soutien juridiques d'un.e avocat.e de leur choix de façon totalement gratuite et confidentielle. Cela inclut des conseils juridiques dans tous les domaines du droit, dont le droit civil et criminel, mais aussi le droit de l'immigration, le droit du logement et le droit fiscal. Offerts dans toutes les régions du Québec, ces services sont sollicités par des dizaines de personnes toutes les semaines.

Juripop a également déployé une ligne d'assistance téléphonique en droit familial pour les victimes de violence conjugale, laquelle reçoit pas moins d'une dizaine d'appels par jour. Un projet pilote particulier vise également l'accompagnement de 25 femmes victimes de violence dans leurs démarches concernant la garde d'enfants. Ces projets sont rendus possibles grâce à une aide financière de 2,6 millions versée par le gouvernement du Québec pour l'année 2020-21.

On peut faire appel aux services par téléphone, en composant le 1 (855) JURIPOP, ou en ligne, en se rendant au www.juripop.org ou en écrivant à [email protected].

