REMARQUE : Déclaration de l'honorable J. Michael MacDonald, l'honorable A. Anne McLellan et l'ancienne chef de police Leanne J. Fitch, membres du comité d'examen indépendant de la tragédie d'avril 2020.

OTTAWA, ON, le 23 juill. 2020 /CNW/ - La tragédie des 18 et 19 avril 2020 était un acte dévastateur de violence. Les familles et les communautés en deuil ont de nombreuses questions, et ce, à juste titre. Nous acceptons la responsabilité qui nous a été confiée avec une détermination et un engagement solennels envers l'exécution d'un examen approfondi et indépendant de ces événements tragiques et du contexte plus vaste des circonstances qui ont précédé et suivi ces événements.

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous rencontrerons les familles, les survivants, les premiers intervenants, les responsables de l'application de la loi et d'autres personnes dans le cadre de notre examen des événements et de leur déroulement, ainsi que des leçons apprises et des mesures qui peuvent être prises pour améliorer la sécurité communautaire et contribuer à prévenir une telle tragédie dans le futur.

Nous croyons que la portée et le mandat de l'examen, annoncé aujourd'hui 23 juillet, nous accorderont tout ce dont nous avons besoin pour effectuer ce travail de façon efficace et complète. Notre approche tiendra compte des traumatismes subis, et nous entreprendrons notre travail avec soin et compassion pour les personnes qui ont été les plus profondément touchées. Nous nous engageons à examiner les contextes qui ont joué un rôle dans ces actes de violence, y compris la violence sexiste et la violence conjugale.

Nous acceptons ce mandat avec un engagement envers la responsabilisation des institutions publiques.

Nous remettrons notre rapport provisoire aux ministres fédéral et provincial et au public avant la fin de février 2021, et notre rapport final avant la fin d'août 2021.

SOURCE Comité d'examen indépendant

Renseignements: Chad Lucas, 902-478-7302, [email protected]