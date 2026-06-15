Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Avis en rétrospective : deux décennies de lutte contre la pauvreté

QUÉBEC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Depuis 20 ans, le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale joue un rôle stratégique en conseillant le gouvernement dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des actions déployées dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

À ce titre, le Comité a publié l'Avis en rétrospective : deux décennies de lutte contre la pauvreté, une synthèse structurante regroupant l'ensemble des avis émis au cours des vingt dernières années. Cette publication met en évidence la capacité constante du Comité à intégrer et à porter la voix des personnes en situation de pauvreté, et ce, depuis sa création.

Au cours des derniers mois, le Comité a également diffusé une série de vidéos soulignant cet anniversaire marquant, notamment :

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire ainsi que ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, qui a tenu à souligner l'importance de cet événement ;

Richard Gravel, président du Comité qui partage les motivations profondes l'amenant à s'engager depuis de nombreuses années dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

Monique Toutant, membre du Comité en situation de pauvreté, qui livre un témoignage à la fois poignant et porteur de sens.

Dans cette même perspective de sensibilisation et de mobilisation, le Comité a accueilli l'exposition itinérante « NOUS : Portraits de l'assistance sociale » à l'Édifice Marie-Guyart situé à Québec. Cette initiative visait à rendre accessibles plusieurs années de recherche sur l'assistance sociale au Québec et à déconstruire les préjugés persistants à l'égard des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale.

Rappelons que le Comité est composé de 17 membres provenant de différentes régions du Québec et issus de groupes représentatifs diversifiés, incluant obligatoirement des personnes en situation de pauvreté, assurant ainsi une représentation fidèle des réalités vécues.

Pour en savoir plus sur le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, consultez Québec.ca.

SOURCE Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Ismaila Ndiaye, Secrétaire général, [email protected]