QUÉBEC, le 4 juin 2024 /CNW/ - ComediHa! entend consolider sa place comme acteur important de l'humour au Québec, au Canada et à l'international en acquérant des actifs de Juste pour rire. C'est une toute nouvelle ère au Québec et à l'international qui s'ouvre pour l'entreprise de Québec dont le renommé ComediHa! Fest fête ses 25 ans cette année.

À l'issue du processus de sollicitation qui a été mené dans le cadre des procédures de restructuration de Groupe Juste pour rire, la proposition de ComediHa! a été retenue, ce qui a conduit à une entente entre les deux organisations. La transaction a franchi une étape cruciale avec la décision de la Cour supérieure du Québec d'entériner l'entente conclue le 29 mai dernier.

« Cette acquisition d'actifs nous permettra d'offrir des expériences de divertissement encore plus diversifiées à notre public québécois, canadien et mondial, tout en soutenant la croissance et le développement de nos artistes et de nos contenus à travers le monde. Nous devenons aussi assurément un joueur stratégique pour les artistes internationaux qui souhaitent se produire au Québec et au Canada », s'est réjoui Sylvain Parent-Bédard, président directeur-général de ComediHa!

Concrètement, la transaction prévoit notamment l'acquisition de certains actifs dont les marques Juste pour rire, Just For Laughs, ZooFest, ComedyPro, les Gags ainsi que le catalogue audio-visuel.

Accélération du plan stratégique et du réseau de plateformes de diffusion

L'acquisition des actifs contribuera à l'accélération du plan stratégique de ComediHa! qui entend redéfinir ses plans d'exploitation afin de soutenir sa croissance dans l'ensemble de ses secteurs d'activités dont les festivals, la production de spectacles vivants, la production télévisuelle, la promotion de tournées, la distribution et la monétisation de contenu. ComediHa! continuera à encourager l'émergence de nouveaux talents et renforcera sa présence au Québec, au Canada et à l'international.

Par ailleurs, ComediHa! prévoit poursuivre et accélérer le développement de son réseau de plateformes de diffusion avec en autres le positionnement de son service par abonnement ComediHa.tv qui deviendra l'incontournable de l'humour, ainsi que ses services de vidéo à la demande, ses FAST Channels et monétisation. Avec l'exploitation du catalogue de Juste pour rire, Amuz Distribution (filiale de ComediHa!) renforcera sa position de chef de file en distribution internationale.

« Nous sommes au jour 1 d'une nouvelle ère et d'un nouveau plan à mettre en œuvre. Nous souhaitons plus que jamais aller à la rencontre des fans, festivaliers, téléspectateurs, créateurs, artistes, artisans, producteurs, agents, gérants, partenaires publics, commanditaires, salles de spectacles, télédiffuseurs, du Québec, du Canada, de la francophonie et du monde entier, d'ajouter M. Parent-Bédard. L'acquisition des actifs de Juste pour rire, développés depuis plus de 40 ans, permettra sans aucun doute de poursuivre notre mission de faire rire le monde partout dans le monde et de contribuer fièrement à notre paysage culturel, touristique et économique. »

Remerciements dans le cadre de la transaction

ComediHa! souhaite remercier toutes les personnes et organisations qui ont rendu possible la présente acquisition par des intérêts 100% québécois : ses actionnaires et son conseil d'administration, la Banque Nationale, la Banque d'affaires de la SODEC, ses précieux conseillers légaux et financiers Norton Rose Fulbright et Demers Beaulne, ainsi qu'Osler, Davies, PwC et les équipes de Juste pour rire et de ComediHa! qui ont participé aux différents processus.

Festival ComediHa! salue Montréal du 18 au 28 juillet

Rappelons que dans le cadre de son 25e anniversaire, ComediHa! a annoncé la tenue du festival ComediHa! salue Montréal, un événement qui se tiendra du 18 au 28 juillet prochain. Impatiente à l'idée de venir rencontrer les festivaliers montréalais, l'équipe dévoilera, dans les prochaines heures, des éléments phares de la programmation de cette édition spéciale.

À PROPOS DE COMEDIHA!

ComediHa! est une entreprise de divertissement de premier plan, fondée en 1997. Avec plus de 100 employés permanents et près de 4000 employés temporaires répartis entre Québec, Montréal, Paris et Hollywood, ComediHa! se consacre à « Faire rire le monde partout dans le Monde ». Chaque année, le ComediHa! Fest-Québec attire plus de 750 000 visiteurs, faisant de cet événement le plus grand festival d'humour francophone au monde. ComediHa! produit également des spectacles, émissions de télévision et films, apportant joie et rires à un public mondial.

À PROPOS DE JUSTE POUR RIRE

Fondé en 1983, le Groupe Juste pour rire est un leader mondial de la comédie et organise le plus grand festival d'humour au monde à Montréal. L'entreprise a lancé la carrière de nombreux humoristes de renom et divertit des millions de spectateurs chaque année à travers ses festivals et contenus diffusés dans plus de 150 pays. Juste pour rire produit également des spectacles et comédies musicales, et est l'organisateur de la conférence « ComedyPRO ».

SOURCE ComediHa!

