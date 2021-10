TORONTO, le 20 oct. 2021 /CNW/ - Selon le nouveau rapport Combler l'écart par rapport aux attentes en audit - La voie à suivre en matière de fraude et de continuité de l'exploitation : une approche multipartite, publié par l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ), Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) et le Conseil des normes d'audit et de certification (CNAC) du Canada, il est dans l'intérêt public de réduire l'écart par rapport aux attentes en audit - autrement dit, la différence entre ce à quoi les utilisateurs s'attendent de l'auditeur et de l'audit des états financiers, et ce qu'est réellement un audit.

La réduction de cet écart nécessite une approche globale, surtout lorsqu'il s'agit de la fraude et de la continuité de l'exploitation : toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer pour susciter des changements significatifs.

À l'heure où la qualité de l'audit est une préoccupation dans de nombreux pays, le rapport propose des recommandations s'appuyant sur des recherches menées auprès d'acteurs clés de l'écosystème de l'information financière (préparateurs d'états financiers, auditeurs, autorités de réglementation, conseils d'administration, comités d'audit, investisseurs).

Les recherches ont révélé que l'écart de connaissances, l'écart de réalisation et l'écart d'évolution sont au nombre des facteurs contribuant à l'écart par rapport aux attentes en audit.

Une des recommandations principales en ce qui a trait à la fraude est d'encourager la participation de juricomptables à l'évaluation des risques lorsqu'un risque élevé est identifié, mais de laisser aux auditeurs le soin d'exercer leur jugement professionnel pour déterminer comment répondre aux risques de fraude relevés. Certains estiment que le fait de rendre obligatoire la participation de juricomptables risquerait d'accroître l'écart par rapport aux attentes si l'exercice devenait machinal.

Par ailleurs, selon le rapport, l'adoption d'un « esprit soupçonneux » n'est pas nécessaire pour améliorer l'identification de la fraude lors de la planification et de la réalisation de l'audit. L'ACCA, CA ANZ, le CNAC et CPA Canada suggèrent plutôt que le Conseil des normes internationales d'audit et d'assurance (IAASB) et les normalisateurs nationaux examinent les domaines à l'égard desquels les normes d'audit pourraient être améliorées afin d'aider les auditeurs à faire preuve d'esprit critique.

En ce qui concerne la continuité de l'exploitation, il est notamment recommandé que l'International Accounting Standards Board (IASB) et l'IAASB envisagent de compléter l'approche binaire actuelle, qui consiste à communiquer les incertitudes significatives liées à la continuité de l'exploitation, avec des obligations d'information supplémentaires relativement à la continuité de l'exploitation.

« L'audit doit évoluer pour pouvoir insuffler la confiance et servir l'intérêt public, affirme la directrice générale de la stratégie et de la gouvernance à l'ACCA, Maggie McGhee. Il est ressorti de nos tables rondes que la fraude et la continuité de l'exploitation sont considérées comme des questions prioritaires, tout comme l'écart de connaissances et la nécessité de comprendre le rôle de chacun dans l'écosystème de l'information financière, ce système interconnecté sur lequel s'appuient toutes les parties prenantes. »

« L'objectif de notre rapport est d'assurer une transformation constructive vers la réduction de l'écart par rapport aux attentes en audit, explique le président exécutif, Groupe International Development and Advocacy & Professional Standing à CA ANZ, Simon Grant. Cette transformation constitue un facteur déterminant de la résilience et de la robustesse des marchés financiers, et surtout de la confiance des investisseurs. »

« En tant que normalisateur, le CNAC est un acteur important de l'écosystème mondial de l'information financière, estime le président du CNAC, Bob Bosshard. Nous nous réjouissons des recommandations contenues dans le rapport, notamment en ce qui concerne l'importance de clarifier les normes internationales d'audit pour favoriser l'uniformité de leur application par les auditeurs. L'audit d'états financiers et l'information financière au sens large sont des sujets actuellement scrutés à la loupe, et les recommandations tombent à point tandis que les propositions de réforme de l'audit se multiplient sur la scène internationale. »

« La protection de l'intérêt public revêt une importance fondamentale pour notre profession, et la réalisation d'audits de haute qualité renforce la confiance du public dans les marchés financiers et l'économie, ajoute le président et chef de la direction de CPA Canada, Charles-Antoine St-Jean. Assurer la résilience à long terme de la profession d'auditeur ne peut se faire en vase clos. Tous les acteurs de l'écosystème de l'information financière doivent participer à la réflexion pour que les pratiques, compétences et normes relatives à l'audit évoluent et continuent de répondre aux besoins dans un environnement de plus en plus complexe. »

Il est possible de télécharger le rapport Combler l'écart par rapport aux attentes en audit - La voie à suivre en matière de fraude et de continuité : une approche multipartite au : https://frascanada.ca/recommandations-attentes-audit.

À propos de l'ACCA

L'ACCA est une communauté mondiale en plein essor de 233 000 membres et de 536 000 futurs membres, répartis dans 178 pays et régions, qui travaillent dans un large éventail d'industries et de secteurs. Elle applique les valeurs professionnelles et éthiques les plus élevées.

Par-delà les frontières, l'ACCA offre à chacun la possibilité de connaître une carrière enrichissante en comptabilité, en finance et en gestion. Les titres qu'elle délivre et les occasions d'apprentissage qu'elle offre permettent de former des chefs d'entreprise stratégiques, des professionnels aux idées avant-gardistes possédant l'expertise financière, commerciale et numérique qui est essentielle à la création d'organisations durables et de sociétés prospères.

Depuis 1904, l'ACCA s'efforce de contribuer activement au bien commun. Elle croit que la profession comptable est un pilier de la société et qu'elle est essentielle pour aider les économies, les organisations et les particuliers à croître et à prospérer. Elle le fait en créant une gestion financière et commerciale solide et fiable, en luttant contre la corruption, en veillant à ce que les organisations soient gérées de façon éthique, en favorisant la durabilité et en offrant des perspectives de carrière enrichissantes.

Grâce à ses recherches de pointe, l'ACCA guide la profession en répondant aux questions d'aujourd'hui et en préparant l'avenir. L'association est un organisme sans but lucratif.

Apprenez-en plus à : www.accaglobal.com

À propos de CA ANZ : Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ) représente plus de 128 000 professionnels de la finance, les aidant à créer de la valeur et à changer les choses pour les entreprises, les organisations et les communautés dans lesquelles ils travaillent et vivent. Partout dans le monde, les comptables agréés sont reconnus pour leur intégrité, leurs compétences financières, leur adaptabilité et la rigueur de leur formation professionnelle.

CA ANZ fait la promotion du titre de comptable agréé (CA) et de normes éthiques élevées, offre des services de classe mondiale et propose une formation continue à ses membres, en plus de défendre le bien commun. L'organisme protège la réputation du titre en s'assurant que ses membres se conforment continuellement à un code de déontologie soutenu par un processus disciplinaire rigoureux. Il surveille également les comptables agréés qui offrent des services directement au public.

Son programme phare de formation des comptables agréés, qui constitue la voie menant à l'obtention du titre de comptable agréé, allie une formation rigoureuse à une expérience pratique. Le perfectionnement professionnel continu aide les membres à prendre leurs décisions d'affaires et à demeurer pertinents dans un monde en pleine évolution.

En outre, CA ANZ collabore activement avec les gouvernements, les autorités de réglementation et les normalisateurs au nom de ses membres et de la profession pour défendre l'intérêt public. Son leadership éclairé favorise la prospérité en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le soutien de CA ANZ à la profession se reflète dans son affiliation à diverses organisations comptables internationales.

CA ANZ est membre de l'International Federation of Accountants et est présent à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de Chartered Accountants Worldwide et de la Global Accounting Alliance. Chartered Accountants Worldwide rassemble des membres de 13 regroupements de comptables agréés en une communauté de plus de 1,8 million de comptables agréés et d'étudiants dans plus de 190 pays. CA ANZ est l'un des membres fondateurs de la Global Accounting Alliance, qui réunit 10 des plus importants regroupements de comptables professionnels du monde en vue de favoriser la prestation de services de qualité, l'échange d'information et la collaboration dans les dossiers internationaux d'envergure.

Apprenez-en plus à : www.charteredaccountantsanz.com

L'ACCA et CA ANZ ont conclu une alliance stratégique en juin 2016. Cette alliance représente plus de 870 000 professionnels en comptabilité et membres de la relève dans 179 pays, ce qui en fait l'une des plus importantes alliances comptables au monde. Elle réunit, pour les étudiants et les entreprises, un large éventail de compétences comptables et s'emploie à faire entendre la voix des membres et des étudiants qu'elle représente. L'ACCA et CA ANZ partagent la même volonté de faire appliquer les normes éthiques, professionnelles et techniques les plus élevées.

À propos du CNAC

Le Conseil des normes d'audit et de certification (CNAC) est responsable de l'établissement des Normes canadiennes d'audit (NCA) applicables aux audits d'états financiers, et des autres normes touchant la certification et les services connexes. Les normes définitives sont publiées dans le Manuel de CPA Canada - Certification.

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

SOURCE CPA Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements : Helen Thompson, chef des communications organisationnelles, ACCA, Cellulaire : + 44 (0)7725 498 654, [email protected]; Priya Kumar, responsable des affaires publiques et des relations avec les médias, Australie, CA ANZ, Téléphone : + 61 2 9080 5852, Cellulaire : +61 424 491 584, [email protected]; Caylyn Rodrigues, responsable des communications, Normes d'information financière et de certification Canada, Téléphone : +1 416 204 3482, [email protected]; Perry Jensen, responsable des relations avec les médias, Comptables professionnels agréés du Canada, Téléphone : +1 416 204 3941, Cellulaire : + 1 647 922 7339, [email protected]

Liens connexes

cpacanada.ca