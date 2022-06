Combined Insurance Nomme Joel Schwartz Président de Combined Canada

M. Schwartz se joint à la compagnie après avoir occupé le poste de président de CNO company Colonial Penn Life Insurance, un des cinq premiers assureurs vie vendant directement aux consommateurs. En tant que membre du groupe de la haute direction de CNO, il a augmenté les ventes, les revenus et les bénéfices et a encouragé les stratégies et investissements numériques novateurs. Avant sa nomination au poste de président, M. Schwartz a occupé les postes de directeur financier et de chef du marketing de Colonial Penn.

« Joel est la bonne personne pour être à la tête de Combined Canada au moment où le marché offre d'énormes possibilités » a dit Williams. « Sa vaste expérience en matière d'assurance maladie complémentaire et d'assurance vie ainsi que sa capacité avérée à obtenir des résultats seront un atout considérable pour notre entreprise. Je suis enthousiasmé par le fait que Joel apporte son leadership, son dynamisme et ses idées novatrices à Combined Canada afin de conduire l'organisation vers une nouvelle phase de croissance accélérée. »

Avant de se joindre à Colonial Penn, M. Schwartz a occupé différents postes de direction, y compris celui de directeur financier et vice-président principal de Lincoln Financial Distributors. Il est diplômé de l'université Villanova où il a obtenu un baccalauréat ès sciences en administration des affaires.

« C'est une occasion extraordinaire de me joindre à une organisation qui a un héritage riche et durable, une équipe de direction exceptionnelle et de fortes perspectives de croissance » a dit M. Schwartz. « C'est un privilège de joindre cette équipe talentueuse et je suis impatient d'aider l'équipe de Combined Canada à faire croître nos activités dans l'ensemble des dix provinces canadiennes tout en continuant à servir les particuliers et les familles qui se tournent vers Combined en cas de besoin, aujourd'hui. »

Combined Insurance célèbre actuellement son 100e anniversaire, ayant été créée en 1922. La compagnie a commencé à exercer ses activités au Canada il y a près de sept décennies, en 1956. Pour de plus amples informations sur Combined Canada, cliquez ici. Pour en savoir davantage sur le centenaire de Combined, y compris son histoire, ses valeurs et ses projets futurs visitez la page spéciale du 100e anniversaire.

Au sujet de Combined Assurances

La Compagnie d'assurance Combined d'Amérique est une société de Chubb et un fournisseur de premier plan de produits d'assurance complémentaire accident, maladie, invalidité et d'assurance vie aux États-Unis* et au Canada. Notre siège social est à Chicago et tout en cultivant une tradition de près de 100 ans de succès, nous nous engageons à rendre le monde de l'assurance complémentaire facile à comprendre. La compagnie a obtenu la note A+ du Better Business Bureau et la note de solidité financière A + (supérieure) de A.M. Best. Selon VIQTORY, nous sommes le premier employeur Military Friendly® en 2022 (catégorie de revenus supérieure à 1 milliard de dollars), marquant la onzième année consécutive où Combined figure sur la liste des 10 premiers employeurs. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.combinedinsurance.com.

* À New York, les produits sont souscrits par Combined Life Insurance Company of New York (Latham, NY).

