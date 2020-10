La technologie Omni-Heat Black Dot, en instance de brevet, comporte des milliers de points noirs à l'extérieur conçus pour aider les gens à se garder au chaud plus intelligemment. Chaque point multicouche est fait d'aluminium recouvert d'un revêtement noir pour améliorer l'absorption de la chaleur de la lumière solaire diffusée ou directe. Des tests approfondis en laboratoire et sur le terrain montrent que le manteau chauffe rapidement et retient cette chaleur plus longtemps que les manteaux qui ne sont pas munis de cette nouvelle technologie.

Le matériau Omni-Heat Black Dot de Columbia représente le point culminant des innovations en matière de réchauffement qui avaient vu le jour avec l'introduction des doublures Omni-Heat Reflective, une approche révolutionnaire de l'isolation légère qui célèbre cette semaine ses 10 ans. Les caractéristiques réfléchissantes des points d'aluminium Omni-Heat reflètent la chaleur radiante du corps, comme une couverture spatiale respirante. En 2018, Columbia lançait sa technologie améliorée Omni-Heat 3D, qui comprend de petits amoncellements de douces fibres orientées verticalement sur le dessus du tissu réfléchissant pour ajouter plus de propriétés de rétention de la chaleur. Le lancement aujourd'hui de la technologie Omni-Heat Black Dot est un autre bond en avant du point de vue technique et intègre une nouvelle approche pour lutter contre le froid.

« Pour maximiser les propriétés de rétention de chaleur de la coquille extérieure, nous avons examiné de près les fenêtres à faible émissivité qui reposent sur une fine couche de métal sur le verre, révèle monsieur Haskell Beckham, Ph. D., directeur principal de l'innovation des vêtements chez Columbia. Nous n'avions jamais vu d'isolant placé sur la couche extérieure d'un manteau auparavant, et nous avons été extrêmement impressionnés par les performances d'absorption et de rétention de chaleur tout au long de nos tests en laboratoire et dans les climats glaciaux du monde entier. »

Pour sa saison inaugurale, Columbia propose trois styles de manteaux révolutionnaires Omni-Heat Black Dot, pour un total de six modèles dans les collections pour hommes et femmes. Combinés à la doublure Omni-Heat 3D primée de Columbia et à une isolation haute performance, ces manteaux Omni-Heat Black Dot représentent le système le plus avancé de Columbia pour lutter contre le froid :

Le manteau Dawn Watch Black Dot - Le manteau Dawn Watch Black Dot est doté d'un trio de technologies Columbia conçues pour une chaleur ultime, réunissant un extérieur Omni-Heat Black Dot, une doublure Omni-Heat 3D thermoréfléchissante avancée et une isolation extensible Omni-Heat. Fait pour résister aux jours les plus froids de mère Nature, au coût de 400,00 $.

- Le manteau Dawn Watch Black Dot est doté d'un trio de technologies conçues pour une chaleur ultime, réunissant un extérieur Omni-Heat Black Dot, une doublure Omni-Heat 3D thermoréfléchissante avancée et une isolation extensible Omni-Heat. Fait pour résister aux jours les plus froids de mère Nature, au coût de 400,00 $. Le parka Barrett Spur Black Dot - Le plus luxueux des manteaux Black Dot de Columbia offre un duvet à pouvoir gonflant de 700 d'origine responsable et une garniture en fausse fourrure moelleuse. Le Barrett Spur dispose d'une gamme complète de technologies Columbia , y compris l'extérieur Omni-Heat Black Dot, une doublure Omni-Heat 3D thermoréfléchissante avancée et une isolation extensible Omni-Heat. C'est un parka haut de gamme conçu pour une chaleur et une protection optimales, offert au prix de 750,00 $.

- Le plus luxueux des manteaux Black Dot de offre un duvet à pouvoir gonflant de 700 d'origine responsable et une garniture en fausse fourrure moelleuse. Le Barrett Spur dispose d'une gamme complète de technologies , y compris l'extérieur Omni-Heat Black Dot, une doublure Omni-Heat 3D thermoréfléchissante avancée et une isolation extensible Omni-Heat. C'est un parka haut de gamme conçu pour une chaleur et une protection optimales, offert au prix de 750,00 $. Le manteau Three Forks Black Dot - Le manteau Three Forks Black Dot comprend une combinaison de technologies anti-froid, dont un extérieur Omni-Heat Black Dot qui capte la chaleur, une doublure Omni-Heat 3D thermoréfléchissante avancée et l'isolant extensible Omni-Heat. Pour être sérieusement au chaud quand il fait sérieusement froid, disponible plus tard cet automne, au prix de détail suggéré de 380,00 $.

À propos de Columbia

Columbia, la marque phare de la société Columbia Sportswear Company établie à Portland, en Oregon, crée des vêtements, chaussures, accessoires et équipements pour les amateurs de plein air depuis 1938. Columbia s'est taillé une place parmi les chefs de file des marques mondiales en canalisant la passion du plein air et l'esprit d'innovation de la société vers des technologies et des produits performants qui gardent les consommateurs au chaud, au sec, au frais et à l'abri des intempéries tout au long de l'année. Pour en apprendre davantage sur la société Columbia, visitez www.columbiasportswear.ca.

