BOGOTA, Colombia, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du contrat remporté par YULCOM, la firme canadienne fournira des services professionnels pour la modernisation de la plateforme financière centrale VIRTUALCOOP. Une équipe interdisciplinaire experte en big data, cloud et ingénierie informatique sera responsable de l'analyse et du développement du plan de travail ultérieur du projet.

Ce projet permettra à VISIONAMOS TECNOLOGÍA S.A. de profiter des avantages de la mise à niveau de sa plateforme, notamment un support et une documentation solide, une évolutivité et des performances accrues, une intégration transparente avec de nouveaux environnements informatiques, l'accès à un large éventail de bibliothèques et d'outils, et une accessibilité facilité.

"YULCOM apportera son expertise dans la mise en œuvre de solutions numériques pour le secteur financier. Ce projet est un défi majeur qui nous permettra de partager notre expertise avec VISIONAMOS TECNOLOGÍA. YULCOM mettra à disposition du personnel hautement qualifié pour l'amélioration continue de sa plateforme ", a déclaré Youmani Jérôme LANKOANDÉ, Président-directeur général de YULCOM.

Toute l'équipe de YULCOM se réjouit de la confiance que lui accorde VISIONAMOS TECNOLOGÍA S.A. .

À propos de VISIONAMOS TECNOLOG ÍA S.A. et VISIONAMOS ASPBV

VISIONAMOS TECNOLOGÍA S.A. est le partenaire stratégique en matière de technologie de l'information qui fournit des capacités techniques et opérationnelles à VISIONAMOS ASPBV, l'entité qui gère le seul système de paiement de faible valeur de nature coopérative du pays.

Ensemble, les deux organisations gèrent le réseau Coopcentral, dont l'objectif est d'intégrer le secteur coopératif et solidaire sur le plan technologique, opérationnel et transactionnel, ainsi que de développer des processus et des procédures pour la gestion commerciale des méthodes de paiement et des canaux transactionnels qui nous permettent de répondre aux besoins du secteur en matière de produits et de services.

YULCOM Technologies est une multinationale de conseil en technologies de l'information, en intégration de systèmes et en solutions d'intelligence artificielle, basée à Montréal. YULCOM se spécialise dans la conception de sites Web, le développement de logiciels et les applications Web et mobiles. YULCOM offre les meilleures technologies numériques et améliore les processus d'affaires dans les Amériques, en Europe, en Afrique et en Asie.

www.yulcom-technologies.com

