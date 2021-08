Complétant ainsi avec succès l'audit du système de gestion de la sécurité de l'information, reconnu dans le monde entier comme l'une des normes les plus élevées en matière de sécurité de l'information et d'amélioration continue





DENVER, 10 août 2021 /CNW/ - Cologix, le chef de file dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO/IEC 27001:2013 (ISO 27001) pour son système de gestion de la sécurité de l'information qui prend en charge ses services de colocation et d'interconnexion de centres de données pour ses bureaux du siège social et ses installations spécifiques de centres de données. La certification ISO 27001 de Cologix a été délivrée par Schellman & Company, LLC.

« La certification ISO 27001 garantit aux clients et partenaires de Cologix que nos produits et services répondent aux normes les plus élevées en matière de gestion de la sécurité », a déclaré Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix. « Ce processus de certification rigoureux démontre notre engagement à atténuer les risques, à protéger les données et à continuer d'améliorer le système de gestion de la sécurité de l'information de Cologix dans nos centres de données et à travers nos services d'interconnexion. Non seulement cette certification renforce la confiance que nos clients et partenaires ont en Cologix, elle renforce également la confiance que nos clients et partenaires ont en nous pour suivre les règles strictes de conformité, de gestion des risques et de gouvernance que nous avons en place, mais démontre également notre engagement en ce qui a trait à la gestion de la sécurité dans le futur. Grâce au travail acharné de notre équipe, notre accréditation ISO 27001 nous permettra de proposer les meilleures pratiques en matière de gestion de la sécurité, aujourd'hui et pour demain ».

ISO 27001 est une norme internationalement reconnue qui démontre l'engagement d'une organisation à établir un système de gestion pertinent pour la sécurité de l'information et l'amélioration continue au fil du temps. Un SMSI est une approche holistique visant à garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des actifs d'information de l'entreprise. Il se compose de politiques, de procédures et d'autres contrôles impliquant des personnes, des processus et des technologies.

La gestion des risques constitue la pierre angulaire d'un SMSI. Des évaluations régulières des risques de sécurité de l'information sont menées pour déterminer les contrôles de sécurité à mettre en œuvre et à maintenir, et pour assurer l'efficacité du SMSI. La norme ISO 27001 définit ses exigences pour le processus de gestion des risques, y compris pour l'évaluation et le traitement des risques.

« Chez Cologix, nous concevons notre infrastructure physique, nos produits, nos services et nos processus internes autour de systèmes de sécurité stricts et des meilleures pratiques, cela englobe la construction d'installations, la gestion des actifs et le service à la clientèle, la mise à jour et la maintenance des systèmes, la formation du personnel et l'amélioration continue de nos mesures de sécurité. » a déclaré Matt Spencer, Chef des nouvelles technologies chez Cologix. « Cette certification comprend une évaluation et un audit approfondis de nos méthodologies, processus et conformité aux meilleures pratiques et normes de sécurité de l'information de l'industrie, et démontre l'engagement de chaque employé de Cologix à offrir le plus haut niveau de sécurité pour soutenir nos clients et partenaires. »

Cette certification internationale s'applique aux 30 centres de données de Cologix ainsi qu'à son siège social et ses services de colocation et d'interconnexion de centres de données.

À propos de Cologix Inc.

Cologix est une entreprise fournissant des services de télécommunications et de connexions infonuagiques neutres à travers ses services d'interconnexion et de colocation dans des centres de données hautement stratégiques et densément connectés à travers 11 marchés d'Amérique du Nord. Cologix est le hub d'interconnexion pour les fournisseurs de services infonuagiques et de télécommunications et pour le riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications Hyperscale Edge à travers le Canada et les États-Unis. Avec un portefeuille croissant d'installations de nouvelle génération qui répondent aux exigences uniques de croissance à grande échelle, avec une grande connectivité, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un approvisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à [email protected] . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/281678/cologix_logo.jpg

SOURCE Cologix Inc.

Renseignements: Média: Melissa Gelfand, Directrice marketing senior chez Cologix, +1.720.739.5396, [email protected], http://www.cologix.com

Liens connexes

http://www.cologix.com