L'entreprise lance les travaux de construction de son nouveau campus infonuagique, qui combine une capacité en périphérie à très grande échelle et une plateforme d'interconnexion à haute densité

DENVER, 15 décembre 2020 /CNW/ -- Cologix, une entreprise qui fournit des services d'interconnexion de réseaux et d'écosystèmes dans un environnement infonuagique neutre, ainsi que des centres de données périphériques à très grande échelle, a annoncé aujourd'hui un changement majeur dans sa stratégie visant à inclure une offre axée sur l'infonuagique en réponse à la demande dans le but d'accélérer le déploiement de l'infonuagique en périphérie du réseau. Les nouveaux centres de données périphériques à très grande échelle de Cologix favorisent les déploiements massifs à l'échelle et une connectivité profonde à la pointe de la technologie numérique. Cologix a d'abord lancé cette nouvelle stratégie à Montréal, avant de la déployer à Ashburn, en Virginie, au moment où l'entreprise entreprend ses travaux de construction dans la « Data Center Alley ». D'autres emplacements suivront.

Le nouveau campus infonuagique en périphérie à très grande échelle de 120 MW de Cologix qui sera construit à Ashburn, d'une superficie d'un million de pieds carrés, réunit une capacité à grande échelle, une interconnexion des réseaux, des exigences en matière d'infrastructure de la prochaine génération, une nouvelle plateforme d'appairage et la capacité dont les fournisseurs de services à très grande échelle ont besoin pour concevoir leur propre espace, ce qui représente un changement radical dans la conception et l'exécution des déploiements informatiques en périphérie.

« La nouvelle plateforme d'appairage de Cologix sur le marché d'Ashburn sera essentielle pour répondre à la demande croissante en matière de circulation infonuagique en périphérie, a déclaré Steve Smith, PDG de Zayo. Combinée à l'empreinte unique du réseau longue distance à faible latence de Zayo , qui comprend notre nouvel itinéraire de Columbus à Ashburn, cette infrastructure numérique entraînera la prochaine évolution de connectivité des exploitants et de l'infonuagique. »

Les installations en périphérie à très grande échelle (hyperscale edge) de Cologix peuvent répondre aux besoins de différents clients grâce à des solutions allant des armoires et des cages aux salles de données, en passant par des centres de données complets ou des ensembles de centres de données dédiés aux besoins de quelques clients.

« Nous sommes enthousiasmés par le modèle novateur d'infrastructure numérique de Cologix situé dans l'un des plus importants points d'interconnexion en Amérique du Nord, a déclaré Ivo Ivanov, PDG de DE-CIX International. DE-CIX se réjouit à l'idée de soutenir l'expansion de Cologix à Ashburn grâce à l'accès à des services d'échange infonuagique et d'appairage pour les fournisseurs de services à très grande échelle et leurs clients. »

Voici à ce sujet la déclaration de Buddy Rizer, directeur général du développement économique du comté de Loudoun : « Nous sommes ravis d'accueillir Cologix au sein de la Data Center Alley à la suite de l'inauguration officielle de ses travaux dans le comté de Loudoun. Nous avons constaté une demande exponentielle de connectivité aux nuages et aux réseaux pour soutenir les transformations numériques en 2020, et tout semble indiquer que cette trajectoire ascendante se poursuivra en 2021 et au-delà. »

Une fois les travaux terminés, cette nouvelle installation novatrice située au 21673, Beaumeade Circle, au cœur du marché des centres de données qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, comprendra 16 salles de données sur deux étages. La première phase, appelée ASH1, comprendra six salles de données d'une superficie d'environ 350 000 pieds carrés. Conçue pour répondre aux normes de niveau III, l'installation présentera l'infrastructure la plus robuste, évolutive et fiable de l'industrie qui répondra aux exigences uniques des fournisseurs de services à très grande échelle, des exploitants et des fournisseurs de services infonuagiques. Le campus infonuagique d'Ashburn s'ajoute aux centres de données périphériques à très grande échelle de Cologix à Montréal, au Québec, à Columbus, en Ohio et à Vancouver, en Colombie-Britannique.

« Lorsque nous réfléchissons aux dix prochaines années, nous savons que les modèles d'annexes des centres de données du passé n'offriront plus une capacité suffisante et un temps de latence ultra-faible au bon prix pour répondre aux besoins des fournisseurs de services infonuagiques et à la demande exponentielle, a déclaré Bill Fathers, président et chef de la direction de Cologix. Pour accueillir d'importantes quantités de nouvelles applications et données, nous avons repensé la façon de déployer nos charges de travail le plus près possible de la périphérie des réseaux. Le déploiement de vastes ensembles de serveurs à la périphérie la plus éloignée du réseau plutôt qu'à distance améliore le rendement et réduit les coûts. À Ashburn, nous sommes en mesure de soutenir la croissance à très grande échelle ainsi qu'une connectivité profonde avec notre plateforme d'interconnexion, offrant une solution de rechange rentable et à rendement élevé et un riche écosystème aux fournisseurs et exploitants de services infonuagiques. »

À partir de la plateforme Cologix, les entreprises peuvent déployer des infrastructures de TI, s'interconnecter à l'échelle de l'Amérique du Nord et faire croître leurs activités grâce à un écosystème robuste. Dotée de 27 rampes d'accès de services infonuagiques nord-américains distincts, cette plateforme offre une large bande passante et une connectivité à faible latence pour le nuage, les réseaux et les entreprises afin de gérer les charges de travail et de relier les employés, les clients, les partenaires et les fournisseurs de services à la pointe de la technologie numérique. Si vous souhaitez obtenir une connectivité simple, évolutive et sécurisée en quelques minutes, Cologix vous offre une solution d'interconnexion logicielle de prochaine génération. Appelée Cologix Access Marketplace, cette solution permet aux clients de mettre à l'échelle les services infonuagiques et de réseau sur l'ensemble de la plateforme à l'aide d'un portail libre-service sur demande.

Pour en savoir plus sur le campus infonuagique de Cologix à Ashburn , communiquez avec nous à [email protected].

Cologix offre des services et des centres de données périphériques à très grande échelle qui sont neutres vis-à-vis de l'infonuagique et des exploitants à l'échelle de l'Amérique du Nord. Cologix est la plateforme d'interconnexion destinée aux fournisseurs de services infonuagiques, aux entreprises et à un riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications à la périphérie la plus éloignée au Canada et aux États-Unis. Misant sur un portefeuille croissant d'installations de prochaine génération qui répondent aux exigences uniques liées à une croissance à très grande échelle doublée d'une grande connectivité, Cologix offre des solutions de centres de données à très grande échelle et personnalisables visant à accélérer la transformation numérique de ses clients. Si vous souhaitez avoir accès à une connectivité sur demande aux fins de mise à l'échelle et de contrôle, Cologix Access Marketplace offre un approvisionnement rapide, fiable et libre-service. Pour visiter l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, Toronto, Vancouver, ou au New Jersey, visitez le www.cologix.com ou envoyez un courriel à [email protected]. Suivez Cologix sur LinkedInet Twitter.

