DENVER, le 3 novembre 2021 /CNW/ - Cologix, une entreprise fournissant des services de télécommunication et de connexions infonuagiques neutres à travers ses services d'interconnexion et de colocation, dans des centres de données hautement stratégiques et densément connectés, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'achat de l'installation d'interconnexion située au 175 West Cordova, dans le district de Gastown à Vancouver, avec 68 000 pieds carrés de capacité au cœur du centre-ville. L'installation a été rebaptisée VAN4 et offrira une capacité de colocation de 4 MW sur 4 étages.

« Le 175 West Cordova est déjà le bâtiment le plus stratégiquement connecté de Vancouver, abritant plusieurs réseaux longue distance internationaux et transcanadiens avec une forte activité de pré-location pour des fournisseurs de télécommunications transpacifiques supplémentaires et de nouveaux déploiements hyperscale edge », a déclaré Bill Fathers, chef de la direction et PDG de Cologix. « Comme nous avons investi dans la capacité de la fibre noire reliant nos 3 autres centres de données de Vancouver, VAN1-3, nous investirons de la même manière pour lier VAN4. »

Ce lien permet aux clients d'accéder à plus de 200 fournisseurs de télécommunications, aux accès directs au nuage à partir de Google Cloud Platform, Microsoft® Azure ExpressRoute et Amazon Web Services® Direct Connect, ainsi qu'à notre plateforme Cologix Access Marketplace à partir de n'importe laquelle de nos installations.

Investir dans l'avenir de Vancouver

Alors que la grande majorité des réseaux de fibre terrestre nord-américains se connectent via l'Ouest canadien, à Vancouver, la ville de Vancouver est en train de devenir rapidement l'un des principaux centres mondiaux de réseaux de données et de services infonuagiques, au niveau des villes à forte densité de connexion de la côte ouest comme San Francisco, Portland et Seattle.

« Vancouver est un marché en croissance rapide et numériquement progressif; les entreprises de médias numériques, de services financiers et de technologie adoptent le nuage dans le cadre de leur transformation numérique. VAN4 est une nouvelle passerelle internationale qui reliera les entreprises basées à Vancouver à leurs clients et fournisseurs dans la région Asie-Pacifique », a déclaré Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix.

Cologix s'engage à faire de Vancouver un marché crucial favorable à la transformation numérique au Canada. En 2020, Cologix a triplé sa capacité à Vancouver avec VAN3, une installation de 42 000 pieds carrés offrant 5 MW de capacité, située au 2828, rue Natal et poursuit maintenant son investissement avec l'ajout de VAN4.

Des connexions de fibre qui relient le monde

Vancouver est considérée comme un lieu de croissance de premier ordre pour l'interconnexion à haute densité où de nombreux réseaux de fibres optiques critiques provenant de partout à travers le monde se rencontrent, se connectent et s'étendent déjà à travers l'Amérique du Nord.

VAN4 sert de plaque tournante d'interconnexion de choix pour les infrastructures réseau critiques, y compris la principale route de fibre terrestre longue distance qui va de Seattle à Vancouver et le réseau de fibre optique longue distance de Rogers, ainsi que la future plaque tournante de la passerelle Cascadia. Ken Thorpe, PDG et fondateur de Cascadia Gateway a déclaré : « Chez Cascadia Gateway, nous sommes très heureux de travailler en étroite collaboration avec Cologix, au 175 West Cordova, dans le cadre du lancement de notre réseau fibre Vancouver/Seattle Cascadia. Nous félicitons Cologix pour son engagement envers Vancouver et pour la mise en place de cette passerelle Asie-Pacifique. »

Avec tous les principaux fournisseurs de télécommunications canadiens déjà colocalisés à l'installation VAN4, Cologix a développé ses capacités afin de fournir aux clients des options de réseau et de connectivité améliorées, leur permettant ainsi d'atteindre de manière rapide et évolutive plus de clients avec un accès réseau étendu.

Points saillants:

Cologix propose maintenant plus de 110 000 pieds carrés d'espace de centre de données à Vancouver

VAN4 est une installation de colocation hautement évolutive située tout près de VAN1

L'installation fournit diverses options de connectivité avec tous les principaux fournisseurs de télécommunications canadiens, y compris Bell Canada , Rogers, Shaw, Telus et Zayo

, Rogers, Shaw, Telus et Zayo Systèmes fiables et économes en énergie avec une garantie de disponibilité de 100 % et une redondance intégrée

Un anneau de fibre noire robuste crée un campus connecté sur VAN1-3, avec des plans pour étendre le campus pour inclure VAN4

Cologix héberge 75 % des accès directs au nuage du Canada dans nos centres de données, dont trois à Vancouver avec Google Cloud Platform, Microsoft® Azure ExpressRoute et Amazon Web Services®

avec Google Cloud Platform, Microsoft® Azure ExpressRoute et Amazon Web Services® Cologix fournit l'accès à tous les principaux fournisseurs de services infonuagiques publics et de réseau via Cologix Access Marketplace pour une connectivité virtuelle aux accès directs, à la demande

Cologix Vancouver fournit une connectivité à plus de 50 réseaux uniques ainsi qu'un accès direct au Vancouver Internet Exchange, VANIX, à VAN1-3 avec des plans pour le prendre en charge à VAN4

À titre de chef de file de l'interconnexion au Canada, Cologix a investi plus de 500 millions de dollars canadiens sur trois ans pour développer sa plateforme canadienne, y compris la mise en place et l'expansion de passerelles infonuagiques avec des hubs d'appairage directement adjacents ou des annexes et des installations hyperscale edge, permettant une connectivité par fibre noire et développant 13 accès directs pour se connecter directement et en privé aux fournisseurs de services infonuagiques hyperscale, le tout reposant sur l'infrastructure d'interconnexion la plus robuste du pays. L'empreinte d'interconnexion canadienne de Cologix comprend 20 centres de données.

