L'entreprise étend son empreinte grâce une passerelle infonuagique au sein du deuxième plus grand marché d'interconnexion au monde

DENVER, 14 avril 2021 /CNW/ - Cologix, la plus importante entreprise nord-américaine d'interconnexion réseau neutre et de centre de données de pointe à très grande échelle, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente définitive avec vXchnge visant l'acquisition d'un campus de cinq acres doté d'une capacité existante de 9 MW, avec une marge de 10 MW supplémentaires à Silicon Valley, le deuxième centre d'interconnexion en importance au monde.

Ce site situé à Santa Clara sert de plaque tournante à forte densité de réseau et possède un riche écosystème de distributeurs à base de fibres qui continue d'attirer des clients mondiaux dont le trafic est très dense. Le site a été reconnu par l'industrie pour sa puissance et ses gains d'efficience en matière de conception de ressources.

« La Silicon Valley continue d'offrir l'un des marchés de centres de données dont la croissance est la plus rapide au monde, avec une forte connectivité par fibre aux réseaux Internet de base et une densité croissante de bretelles d'accès à l'hyperéchelle », a déclaré Bill Fathers, PDG de Cologix. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de Cologix reposant sur l'infonuagique. Elle étend notre empreinte nationale au cœur de la Silicon Valley, en commençant par un centre d'interconnexion établi. Cette acquisition nous permettra d'atteindre notre objectif stratégique qui consiste à offrir une couverture totale des marchés américains grâce à des passerelles d'accès infonuagiques à Ashburn, dans la Silicon Valley, à Dallas, à Minneapolis, au New Jersey, à Jacksonville et à Columbus, en Ohio. Elle s'ajoute à notre couverture nationale du Canada à Toronto, Montréal et Vancouver. »

Cet accord permettra à Cologix d'attirer des dizaines de clients de premier plan des domaines de l'infonuagique et des entreprises de logiciel, ainsi que des distributeurs. L'entreprise mettra aussi la main sur des terrains favorisant son expansion en réponse à la demande accélérée de déploiements infonuagiques à la fine pointe du numérique. Cette acquisition permet de renforcer la plateforme Cologix en offrant plus d'espace, en plus de miser sur une puissance et une connectivité accrues dans la région, tout en améliorant la position de Cologix sur le marché en tant que leader en matière d'interconnexion.

Les clients de ce campus auront accès à Cologix Access Marketplace, qui fournit une connectivité sur demande à des bretelles d'accès, y compris Amazon Web ServicesMD Direct Connect, Google Cloud PlatformMC Interconnect, MicrosoftMD Azure ExpressRoute, IBM CloudMC Direct Link et OracleMD Cloud Infrastructure FastConnect, ainsi qu'à plusieurs autres plateformes infonuagiques et services de réseau.

Faits saillants du marché :

La Silicon Valley demeure l'un des marchés de centres de données les plus importants et les plus concurrentiels aux États-Unis, offrant de l'espace aux serveurs pour le déploiement du nouveau matériel, ainsi que de nouveaux services d'entreprises de technologie de renom et de nombreuses entreprises de TI, en particulier des entreprises en démarrage i .

. Les coûts d'électricité moins élevés de Santa Clara sont fixés par le service public municipal Silicon Valley Power. Les tarifs d'électricité y sont en moyenne de 25 à 40 % moins élevés que le coût de l'électricité produite par PG&E dans les villes avoisinantes ii .

. Le site de Santa Clara place les centres de données à proximité des grandes entreprises des domaines de l'infonuagique et de l'intelligence artificielle qui ont des besoins en matière d'informatique à haute densité. Les résidents et les autres entreprises de la région sont de gros consommateurs d'Internet iii .

. Les entreprises de télécommunications traditionnelles que sont AT&T, Sprint et Verizon assurent des liaisons de fibre optique longue distance à l'ouest de la région de la baie de San Francisco. Ces connexions rapides au réseau Internet de base permettent de relier les entreprises de technologie de San Francisco , dans le nord, aux concentrations des centres de données au sud de la baie, à Santa Clara et à San Jose. De nouvelles entreprises de télécommunication comme Cogent, Electric Lightwave, Lumen, Integra, Level3, M Power, Paxio, Telepacific, XO Communications et Zayo ont ajouté de nouvelles fibres qui suivent des trajectoires similaires, en plus d'ajouter des connexions aux banlieues est de la baie de Berkeley et d' Oakland au nord, vers les banlieues est en pleine croissance de Dublin , Pleasanton et Livermore , jusqu'au sud-ouest pour rejoindre San Jose /Santa Claraiv.

La transaction, qui est assujettie aux approbations réglementaires, devrait être conclue au début du deuxième trimestre de 2021. Elle sera financée par une combinaison de capitaux propres de notre partenaire, Mubadala, et une augmentation de nos facilités de crédit.

À propos de Cologix Inc.

Cologix offre des services et des centres de données périphériques à très grande échelle qui sont neutres vis-à-vis de l'infonuagique et des exploitants à l'échelle de l'Amérique du Nord. Cologix est la plateforme d'interconnexion destinée aux fournisseurs de services infonuagiques, aux entreprises et à un riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications à la périphérie la plus éloignée au Canada et aux États-Unis. Misant sur un portefeuille croissant d'installations de prochaine génération qui répondent aux exigences uniques liées à une croissance à très grande échelle doublée d'une grande connectivité, Cologix offre des solutions de centres de données à très grande échelle et personnalisables visant à accélérer la transformation numérique de ses clients. Si vous souhaitez avoir accès à une connectivité sur demande aux fins de mise à l'échelle et de contrôle, Cologix Access Marketplace offre un approvisionnement rapide, fiable et libre-service. Pour visiter l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, Toronto, Vancouver, ou au New Jersey, visitez le www.cologix.com ou envoyez un courriel à [email protected]. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

