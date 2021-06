Les investissements stratégiques, en réponse à la demande accrue de connectivité directe au nuage, se poursuivent avec l'acquisition de deux nouveaux centres de données

DENVER, 21 juin 2021 /CNW/ - Cologix, le chef de file dans le domaine des interconnexions neutres au réseau et des centres de données hyperscale edge en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de sa stratégie d'investissement continue au Canada, elle a signé un accord définitif pour l'achat d'une installation d'interconnexion de Zayo Group Holdings ("Zayo"), au centre-ville de Vancouver, et prévoit une expansion de 50 000 pieds carrés supplémentaires et 10 MW de charge TI à partir du centre de données hyperscale TOR4. De plus, Cologix a enregistré une croissance record au niveau de l'interconnexion au Canada, une croissance de 22 % en 2020, en raison de l'accélération de la demande des clients pour accéder rapidement aux nuages, logiciels, réseaux et autres parties prenantes clés, offrant ainsi une capacité de stockage inégalée.

« Cologix est l'un des plus grands fournisseurs de colocation au Canada et met un accent spécifique sur l'interconnexion et les hôtels pour télécommunicateurs. C'est pourquoi l'entreprise a bénéficié d'une demande accrue en terme de capacité d'accès au réseau et d'interconnexion, alors que les entreprises canadiennes et mondiales passent à la nouvelle norme consistant à faire travailler la plupart des employés à domicile, ainsi que de la forte demande de services infonuagiques publics et du besoin qui en résulte d'offrir des espaces de centre de données au Canada avec l'accès à des fournisseurs de services infonuagiques », a noté Jonathan Schroth, analyste de recherche chez 451 Research, qui fait partie de S&P Global Market Intelligence. i

Nouveaux investissements pour Cologix à Vancouver et Toronto

Situé au 175 West Cordova Street, avec plus de 65 000 pieds carrés de superficie, Cologix prévoit investir dès maintenant dans le site du centre-ville de Vancouver pour créer 4,2 MW de capacité supplémentaire. Zayo est engagé sur le marché de Vancouver et restera un client clé sur le site, fournissant des solutions de connectivité réseau à ses clients et à ceux de Cologix.

« Nous continuons d'investir dans une connectivité plus approfondie et évolutive au Canada afin de répondre à la demande accélérée de déploiements infonuagiques à la périphérie du réseau », a déclaré Bill Fathers, Chef de la direction et PDG de Cologix. « Aujourd'hui, Cologix héberge à travers ses centres de données, 75 % des accès directs au nuage au Canada, dont trois à Vancouver avec Google Cloud Platform, Microsoft® Azure ExpressRoute et Amazon Web Services®, et offre l'accès à des milliers de kilomètres de routes de fibre noire dans les provinces de la Colombie-Britannique, du Québec et de l'Ontario. L'acquisition de ce site au cœur du centre-ville de Vancouver, où l'espace de centre de données est rare, s'inscrit dans la stratégie de croissance en termes d'interconnexion de Cologix lui permettant ainsi de continuer d'étendre notre empreinte canadienne pour soutenir à un niveau optimal la croissance du trafic infonuagique.

De plus, Cologix a annoncé aujourd'hui son intention d'étendre sa charge TI, avec un autre 10 MW et 50 000 pieds carrés de superficie supplémentaires, à partir du centre de données hyperscale TOR4. Situé à Markham, près du centre-ville de Toronto, TOR4 offre une connectivité de fibre noire diversifiée entre TOR4 et TOR1, à partir du 151 Front Street, dans le principal hôtel pour télécommunicateurs de la ville. La nouvelle installation offre des options de conception flexibles et la possibilité d'agrandir l'installation en réponse à la demande croissante pour l'accès direct et rapide au nuage au Canada. Grâce à l'écosystème de Cologix, les clients de Toronto ont accès à plus de 160 réseaux, plus de 50 fournisseurs de services infonuagiques et des accès directs à Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Platform, Microsoft® Azure ExpressRoute, IBM Cloud et Oracle FastConnect.

Ces deux ajouts à la plateforme de Cologix nous permettent de poursuivre avec la prochaine étape consistant à développer l'écosystème dense de réseau de Cologix, qui fournit plus de 200 réseaux à partir du Canada et près de 600 réseaux à travers l'empreinte de Cologix.

Interconnexion à travers le Canada

En tant que chef de file de l'interconnexion au Canada, Cologix a investi plus de 500 millions de dollars canadiens sur trois ans pour développer sa plateforme canadienne, notamment en créant et en développant des accès directs au nuage, au moyen d'annexes directes ou d'appairage, et des installations hyperscale edge, permettant une connectivité par fibre noire et développant 13 nouveaux accès directs pour accéder aux fournisseurs de services infonuagiques hyperscale, directement et en privé - le tout reposant sur l'infrastructure d'interconnexion la plus robuste du pays.

Partout au Canada, Cologix offre une connectivité directe à faible coût et une large bande passante à tous les principaux fournisseurs de services infonuagiques, et ce, avec une vitesse, une évolutivité et une sécurité accrue pour prendre en charge les déploiements nécessitant une très grande capacité de stockage dans le nuage.

Points saillants supplémentaires au sujet de l'interconnexion de Cologix au Canada :

Hôtels pour télécommunicateurs - Cologix opère le principal hôtel pour télécommunicateurs à Montréal et est le fournisseur clé dans les hôtels pour télécommunicateurs à Toronto et à Vancouver .

- Cologix opère le principal hôtel pour télécommunicateurs à Montréal et est le fournisseur clé dans les hôtels pour télécommunicateurs à et à . Accès directs - 13 accès directs et dédiés aux fournisseurs de services infonuagiques au Canada , représentant plus de 75 % de tous les accès directs au Canada .

- 13 accès directs et dédiés aux fournisseurs de services infonuagiques au , représentant plus de 75 % de tous les accès directs au . Access Marketplace de Cologix - Une solution infonuagique d'approvisionnement virtuel, sur demande, pour se connecter aux principaux fournisseurs de services infonuagiques et aux réseaux en quelques minutes, tout en tirant parti d'une interconnexion définie par logiciel.

- Une solution infonuagique d'approvisionnement virtuel, sur demande, pour se connecter aux principaux fournisseurs de services infonuagiques et aux réseaux en quelques minutes, tout en tirant parti d'une interconnexion définie par logiciel. Échanges Internet - Trois des échanges Internet sont basés à Montréal, Toronto et Vancouver .

- Trois des échanges Internet sont basés à Montréal, et . Metro Optic - En 2020, Cologix a acquis Metro Optic, y compris MTL11 , un hub d'interconnexion clé qui offre des itinéraires de câbles sous-marins uniques vers Montréal. Grâce à cette acquisition, Cologix fournit non seulement l'infrastructure de fibre noire sous-jacente qui relie 10 centres de données dans la région de Montréal, mais aussi l'accès à la fibre noire à travers le Canada .

Des solutions Hyperscale Edge personnalisées et des accès directs au nuage public

Cologix propose des solutions d'infrastructure infonuagiques Hyperscale Edge personnalisées, flexibles et efficaces pour prendre en charge une croissance rapide de demandes d'accès au réseau, fournissant ainsi des solutions hautes performances et rentables à grande échelle à même son riche écosystème.

Acquisition de COLO-D et accroissement de l'empreinte de Cologix avec deux installations hyperscale.

À Drummondville , l'installation MTL9 de Cologix offre 120K p.c. et 25 MW de charge TI.

, l'installation de Cologix offre p.c. et 25 MW de charge TI.

À Longueuil , l'installation MTL10 de Cologix offre 180K p.c. et 35 MW de charge TI.

, l'installation de Cologix offre p.c. et 35 MW de charge TI. La parcelle de terrain dédiée à MTL8 de Cologix, au Technoparc Montréal, offre la possibilité de construire une installation sur mesure de 325 000 pieds carrés et de plus de 36 MW de charge TI.

de Cologix, au Technoparc Montréal, offre la possibilité de construire une installation sur mesure de 325 000 pieds carrés et de plus de 36 MW de charge TI. Près du centre-ville de Toronto , d'autres possibilités de construction sur mesure sont ajoutées pour une superficie de 50 000 pieds carrés et 10 MW de charge TI à l'installation partenaire TOR4 de Cologix.

L'empreinte d'interconnexion canadienne de Cologix comprend 19 centres de données et est renforcée par la plateforme Cologix, qui donne accès à son écosystème nord-américain avec quatre accès directs supplémentaires aux principaux fournisseurs de services infonuagiques à travers le continent à Ashburn, VA, Columbus, OH, Montréal, QC et Silicon Valley, CA. La plateforme Cologix offre un écosystème robuste de plus de 1600 clients et 29 accès directs à Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Platform, Microsoft® Azure ExpressRoute, IBM Cloud et Oracle FastConnect.

À propos de Cologix Inc.

Cologix est une entreprise fournissant des services de télécommunications et de connexions infonuagiques neutres à travers ses services d'interconnexion et de colocation dans des centres de données hautement stratégiques et densément connectés à travers 11 marchés d'Amérique du Nord. Cologix est le hub d'interconnexion pour les fournisseurs de services infonuagiques et de télécommunications et pour le riche écosystème de partenaires qui souhaitent déployer des applications Hyperscale Edge à travers le Canada et les États-Unis. Avec un portefeuille croissant d'installations de nouvelle génération qui répondent aux exigences uniques de croissance à grande échelle, avec une grande connectivité, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un approvisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à [email protected] . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE Cologix Inc.

Renseignements: CONTACT : Melissa Gelfand, Directrice marketing senior chez Cologix, +1.720.739.5396, [email protected], http://www.cologix.com

Liens connexes

http://www.cologix.com