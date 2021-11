À Vancouver, Cologix fournit aux clients un accès à Google Cloud Interconnect à partir de trois centres de données Cologix, permettant des connexions privées à Google Cloud afin d'accéder plus rapidement et en toute sécurité à ses services et à sa capacité de calcul.

L'interconnexion dédiée de Google Cloud offre des avantages clés aux entreprises qui cherchent à étendre leur infrastructure infonuagique informatique hybride et à éliminer les longs délais de la chaîne d'approvisionnement pour l'équipement, notamment:

- Connexions privées à l'Internet public;

- Latence réduite en utilisant le chemin le plus court vers Google Cloud;

- Vitesse prévisible, optimisée et évolutive, opportunités de colocation densément connectées et personnalisables;

- Déploiements infonuagiques plus rapides pour se prémunir contre les problèmes imprévisibles de chaîne d'approvisionnement d'équipements;

- Infrastructure informatique intrinsèquement plus sécurisée tirant parti du nuage plutôt que des solutions informatiques sur site pour les bases de données, les charges de travail et les applications.

« En offrant des accès directs supplémentaires à Google Cloud à travers l'Amérique du Nord, nous répondons aux exigences de connectivité à faible latence et à bande passante à haut débit de nos clients pour résoudre leurs architectures infonuagiques hybrides en pleine croissance », a déclaré Laura Ortman, présidente et chef des revenus de Cologix. « Nous sommes ravis d'étendre la connectivité privée et dédiée à Google Cloud, en fournissant une connectivité plus sécurisée, résiliente, fiable et plus rapide pour prendre en charge les infrastructures infonuagiques à la périphérie du réseau. »

À venir bientôt à Colombus

La construction est en cours sur le campus de Cologix Columbus pour ajouter une connectivité directe à Google Cloud via un nouvel accès à Google Cloud Interconnect. Les trois centres de données existants auront accès au nouvel accès direct à Google Cloud Interconnect ainsi qu'à la nouvelle installation à haute densité, COL4, qui a été construite sur mesure et qui est directement adjacente au campus Columbus de Cologix.

Vivre à Minneapolis

Google Cloud Interconnect de Cologix, à Minneapolis, a été mise en service cet été, offrant une connectivité directe à Google Cloud à partir de ses quatre centres de données. De plus, les clients peuvent accéder aux routes de fibre longue distance et locales des fournisseurs de télécommunications, à partir de l'écosystème de Cologix qui abrite dans le bâtiment 511, le meilleur hub d'interconnexion et d'appairage, à Minneapolis/Saint Paul.

Tirez parti de l'automatisation des interconnexions avec Cologix Access Marketplace

La solution d'interconnexion définie par logiciel (SDI) de Cologix automatise l'interconnexion, permettant une connectivité simple, évolutive et sécurisée en quelques minutes via un portail en ligne libre-service pour se connecter à Google Cloud Interconnect et à d'autres grands fournisseurs de services infonuagiques. Les entreprises cherchant à personnaliser la connectivité privée au nuage peuvent utiliser le portail automatisé pour s'approvisionner en circuits, de façon virtuelle et dynamique, avec Cologix Access Marketplace.

Accès GCI chez Cologix

Ashburn

Chicago

Columbus

Minneapolis

Montréal

Toronto

Vancouver

Les clients qui souhaitent accéder à l'interconnexion dédiée de Google Cloud peuvent contacter [email protected] pour obtenir plus de détails.

