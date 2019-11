Cologix ajoute 2,6 MW de capacité supplémentaire à son centre de données situé au centre-ville de Montréal

Le niveau de capacité à Montréal continue d'augmenter, dépassant maintenant les 100 MW

DENVER, CO, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Cologix, une entreprise fournissant des services de télécommunications et de connexions infonuagiques neutres à travers ses services d'interconnexion et de colocation dans des centres de données hautement stratégiques et densément connectés, a annoncé aujourd'hui l'agrandissement de l'un de ses centres de données, connu sous le nom de MTL7, et situé au 1155, boulevard Robert-Bourassa, au cœur du centre-ville de Montréal. Cette expansion porte la capacité totale de cette installation à 3,1 MW sur une superficie de 26 000 pi2.

Dans la région du Grand Montréal, Cologix dispose de 10 centres de données offrant des accès directs à des fournisseurs de services Cloud tels qu'Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Platform, Microsoft® Azure ExpressRoute, IBM Cloud et Oracle FastConnect.

« Nous continuons d'investir à Montréal afin de répondre aux demandes de nos clients, qui sont des entreprises de toutes sortes, dont des grossistes et des entreprises hyperscale », a déclaré le PDG de Cologix, Bill Fathers. « Avec son énergie à faible coût issue de l'hydroélectricité, l'important soutien du gouvernement et des investissements majeurs au sein des fournisseurs de services infonuagiques, Montréal est un marché important pour Cologix. C'est pourquoi nous continuerons d'investir et de croître dans la région, de même que dans le reste du Canada. Cette expansion est une autre façon pour nous de répondre aux demandes de nos clients en matière de connectivité robuste au riche écosystème de Cologix, incluant des options flexibles en matière d'espace et de puissance ainsi que des outils automatisés permettant à nos clients de gérer, développer et moduler avec flexibilité leurs charges de travail, et ce, sans tracas en quelques minutes à peine. »

À Montréal, Cologix offre l'accès à plus de 100 fournisseurs de réseaux de télécommunications, pourvus d'une connectivité haute densité, via une fibre diversifiée et évolutive à faible latence ainsi qu'un accès direct aux installations de Montréal, soit MTL3, le centre de données situé au 1250, boul. René-Lévesque Ouest et au 875, rue St-Antoine, les deux hôtels Telco.

« Montréal est une plaque tournante mondiale de centres de données pour les entreprises hyperscale et de solutions infonuagiques », a déclaré Sean Maskell, président de Cologix Canada. « Cologix offre une connectivité sécurisée, évolutive et à faible latence pour ses clients situés à proximité de New York, Chicago et d'autres villes du nord des États-Unis. Avec son énergie hydroélectrique verte à faible coût, le marché montréalais continuera de se développer puisque les entreprises locales et internationales cherchent à réduire leur empreinte carbone. »

Autres caractéristiques clés pour MTL7 :

Meilleure connectivité réseau neutre disponible : Accès direct à plus de 100 fournisseurs de services de télécommunications via Metro Connect et à la salle d'interconnexion (MMR) à Montréal dans l'installation MTL3 de Cologix, située au 1250, René-Levesque Ouest, ainsi qu'une connectivité à l'Échange Internet de Montréal (EIM).



Emplacement centralisé : En banlieue de Montréal, MTL7 est une installation offrant des accès directs aux principaux fournisseurs de services infonuagiques.

Principales certifications et sécurité : Conformes aux normes SOC 1, SOC 2 et PCI-DSS.

Faibles risques environnementaux : Zone sismique à faible risque et à l'extérieur de la zone inondable.

À propos de Cologix Inc.

Cologix fournit des solutions de centres de données hyperscale et d'interconnexions fiables, sécurisées et modulaires à partir de 29 sites d'interconnexions de haut calibre et de cinq installations de capacité hyperscale situés dans dix marchés stratégiques en Amérique du Nord. Plus de 1 600 clients de premier plan spécialisés en services réseau, services gérés, services infonuagiques, médias, distribution de contenu, services financiers et services aux entreprises font confiance à Cologix pour soutenir leurs infrastructures commerciales critiques et les connecter à leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires. Les équipes locales de professionnels dévoués et expérimentés de même que les solutions modulables de Cologix permettent à l'entreprise de fournir un service à la clientèle hors pair dans l'industrie et de soutenir avec succès ses clients. Si vous souhaitez faire une visite guidée des centres de données de Cologix à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Toronto ou Vancouver, visitez le www.cologix.com ou contactez Cologix à sales@cologix.com. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE Cologix

Renseignements: Contact média aux États-Unis : Melissa Gelfand, Directrice marketing senior, +1.720.739.5396, melissa.gelfand@cologix.com; Contact média franco-canadien : Virginie Simoneau, Vice-présidente, Marketing Canada, +1.819.818.7282, virginie.simoneau@cologix.com

Related Links

https://www.cologix.com/