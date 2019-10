Cologix ajoute 15 MW de capacité supplémentaire à son centre de données de Longueuil dans la région métropolitaine de Montréal

Cologix dépasse maintenant les 100 MW de capacité

Par ses accès directs au cloud, le campus de Longueuil se connecte directement aux centres de données Cologix de Montréal

DENVER, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Cologix, une entreprise fournissant des services de télécommunication et de connexions infonuagiques neutres à travers ses services d'interconnexion et de colocation dans des centres de données hautement stratégiques et densément connectés, a annoncé aujourd'hui l'agrandissement de son centre de données, campus situé à Longueuil, dans la région métropolitaine de Montréal.

Augmentation de capacité au Campus de Longueuil

Cologix offre des espaces et une infrastructure spécialement conçus pour offrir une connectivité haute densité à faible latence et un riche écosystème composé de plus de 100 fournisseurs de cloud et de réseaux à Montréal. À Longueuil, Cologix fournit un campus interconnecté et dispose désormais d'une capacité de 15 MW supplémentaires.

Connu sous le nom de MTL10-H, le centre de données de Longueuil offre une grande connectivité via une fibre diversifiée et évolutive, ainsi qu'un accès direct aux installations Cologix de Montréal, MTL3, situées au 1250, René-Lévesque Ouest, et au 875, St-Antoine, les deux hôtels Telco.

Opportunité de croissance à grande échelle

Grâce à l'acquisition de la propriété et du terrain adjacents, Cologix assure également une capacité pouvant atteindre 15 MW et 25 000 pi2 de centres de données. Cela porte maintenant la capacité totale de Cologix à Montréal à plus de 100 MW.

« Nous sommes ravis d'agrandir notre campus de Longueuil afin de répondre à la forte demande des clients actuels et futurs de la région », a déclaré le président-directeur général de Cologix, Bill Fathers. « Chez Cologix, nous concevons et déployons des installations à forte densité énergétique rapidement et à faible coût. Nous avons investi pour développer davantage notre campus montréalais en augmentant sa capacité de production et en acquérant le bâtiment voisin, ce qui nous donne une piste supplémentaire de 15 MW de capacité à ce campus. »

Grâce à son énergie bon marché issue de l'hydroélectricité verte renouvelable et étant à proximité de la ville de New York, Montréal est devenue la plaque tournante mondiale des centres de données pour les entreprises hyperscale et de solutions infonuagiques.

« Rendre notre empreinte visible à travers le Canada fait partie de la stratégie de croissance de Cologix dans laquelle nous avons investi une somme importante dédiée entièrement à nos centres de données et à l'infrastructure de fibre. Montréal est un marché hyperscale particulièrement puissant et nous offrons un accès unique à l'énergie verte à faible coût et à un réseau dense de fournisseurs de télécommunications, ainsi qu'une connectivité sécurisée, évolutive et à faible latence », renchérit M. Fathers.

En tant que leader du marché au Canada, Cologix continuera de répondre aux demandes des clients d'entreprises en matière de flexibilité d'accès à l'espace, de capacité et de connectivité permettant aux clients hyperscale de se développer et d'évoluer rapidement. À l'échelle du Canada, Cologix offre un accès à plus de 100 réseaux de télécommunications et des accès directs à des fournisseurs de services infonuagiques tels qu'Amazon Web Services, Microsoft Azure, la plateforme Google Cloud, IBM Cloud et récemment, Oracle FastConnect sur certains sites. À Montréal, Cologix dispose de 10 centres de données, fournissant à la fois des installations hyperscale et traditionnelles dans la région.

Capacité disponible à Montréal

« Le Canada abrite certains des marchés les plus dynamiques de Cologix », a déclaré Sean Maskell, président de Cologix Canada. « Pour répondre aux besoins de calcul et de stockage haute densité, les installations de Cologix à Longueuil offrent des solutions évolutives, flexibles et conçues à l'intention des entreprises et des clients hyperscale qui souhaitent pouvoir se connecter dans un environnement de colocation offrant des solutions numériques hautement efficaces. »

Autres caractéristiques clés pour MTL10-H :

Meilleure connectivité réseau neutre disponible : Accès direct à la salle d'interconnexion (MMR) à Montréal dans l'installation MTL3 de Cologix, située au 1250, René-Levesque Ouest, et une connectivité à l'Échange Internet de Montréal (EIM).

Emplacement centralisé : En banlieue de Montréal, MTL10-H est une installation offrant des accès directs aux principaux fournisseurs de services infonuagiques.

Principales certifications et sécurité : Conformes aux normes SOC 1, SOC 2 et PCI-DSS.

Faibles risques environnementaux : Zone sismique à faible risque et à l'extérieur de la zone inondable.

À propos de Cologix Inc.

Cologix fournit des solutions de centres de données hyperscale et d'interconnexions fiables, sécurisées et modulaires à partir de 28 sites d'interconnexions de haut calibre et de cinq installations de capacité hyperscale situés dans dix marchés stratégiques en Amérique du Nord. Plus de 1 600 clients de premier plan spécialisés en services réseau, services gérés, services infonuagiques, médias, distribution de contenu, services financiers et services aux entreprises font confiance à Cologix pour soutenir leurs infrastructures commerciales critiques et les connecter à leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires. Les équipes locales de professionnels dévoués et expérimentés de même que les solutions modulables de Cologix permettent à l'entreprise de fournir un service à la clientèle hors pair dans l'industrie et de soutenir avec succès ses clients. Si vous souhaitez faire une visite guidée des centres de données de Cologix à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Toronto ou Vancouver, visitez le www.cologix.com ou contactez Cologix à sales@cologix.com. Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

