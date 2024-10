Colloque de l'ATUQ Les acteurs clés de la mobilité durable voient grand pour l'avenir du transport collectif au Québec

BROSSARD, QC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - La 22e édition du colloque de l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) bat son plein les 23 et 24 octobre dans l'agglomération de Longueuil, sur le thème : « Le transport collectif. Agir pour la transformation durable des villes ». Des acteurs clés du milieu de la mobilité et du développement durable ont partagé leur expérience et discuté du développement d'une vision commune plus ambitieuse pour le transport collectif au Québec, devant plus 300 participants attentifs.

Plus de concertation et d'ambition pour les transports collectifs de 2050

Cette première journée de colloque a permis, entre autres, d'explorer les différentes conditions gagnantes afin d'augmenter la fréquentation régulière du transport collectif, tout en mettant en lumière son rôle central pour la lutte contre les changements climatiques et l'amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens des municipalités québécoises.

Geneviève Héon, présidente de l'ATUQ et du conseil d'administration du Réseau de transport de l'agglomération de Longueuil (RTL) a d'ailleurs indiqué : « qu'assurer une offre de service attractive et fréquente devrait être menée comme un projet de société. Priorisons les actions d'impact en fonction des résultats que nous devons et pouvons atteindre et maximiser collectivement - sociétés de transport, municipalités et acteurs de la mobilité. Ensemble, avec un modèle d'affaires intégré, nous pourrons être à l'origine d'un véritable changement au bénéfice des citoyennes et citoyens. »

Chaque panéliste a ainsi été invité à présenter une vision d'avenir optimiste pour le futur du transport collectif. Pour Renée Amilcar, directrice générale des Services de transport en commun de la Ville d'Ottawa (OC Transpo) et présidente de l'Union internationale des transports publics (UITP) : « Le transport collectif de 2050 devra être au centre de tout. Il sera au cœur de toutes les décisions prises d'une même voix par l'ensemble des acteurs de la mobilité. Nous y travaillerons ensemble, en nous inspirant des meilleures pratiques. »

En plus de l'importance de partager une vision concertée en transport collectif, Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra, s'est exprimé plus particulièrement sur sa vision du futur pour les grands projets : « La réalisation des grands projets en transport collectif sera pilotée par les acteurs clés en mobilité, au service de l'ensemble de la collectivité. On y arrivera en prenant des décisions courageuses, en se donnant le pouvoir d'agir, et ce, dans un contexte où les enjeux et les besoins seront toujours en constante évolution. »

Est aussi ressortie des échanges la place centrale que devra prendre la mobilité inclusive dans nos communautés. Les aménagements adaptés afin de répondre aux besoins en déplacements du plus grand nombre devront être optimisés. Selon Maude Massicotte, directrice générale de DéfPhys Sans Limite et représentante jeunesse de l'organisme Ex aequo : « L'accessibilité universelle sera transversale en 2050. Tout sera conçu pour respecter ces principes, que ce soit dans le métro ou dans les réseaux d'autobus. Une structure facilitante, sécuritaire et durable permettra les déplacements des personnes en situation de handicap, mais également des aînés utilisant le transport adapté. »

« Le transport collectif sera un moyen critique pour préserver et développer le lien social. L'intégration et l'intermodalité entre différents modes de transports seront donc nécessaires dans un contexte de planification à court, moyen et long terme. Il sera essentiel de penser les systèmes de transport en fonction des enjeux urbains mais aussi et surtout en fonction du développement périurbain et en région. », a ajouté Arthur Nicolet, président-directeur général de Transdev Canada.

Selon Benoît Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) : « Si la tendance se maintient, 650 000 personnes de plus résideront sur le territoire métropolitain d'ici 2050, générant plus de 1 million de déplacements quotidiens supplémentaires en voiture. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de développer des réseaux intégrés qui répondent aux besoins de mobilité actuels et futurs. Il faut renverser la tendance pour que d'ici 2050, plus que la moitié des déplacements soient faits en transport collectif ou actif dans la région métropolitaine de Montréal. »

Le colloque se poursuivra le 24 octobre, notamment avec le conférencier vedette, Jarrett Walker, président et consultant principal de Jarrett Walker & Associates et auteur du livre Human Transit: How Clearer Thinking about Public Transit Can Enrich Our Communities And Our Lives, qui démontrera comment repenser adéquatement le transport collectif pour enrichir les villes et la qualité de vie.

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun du Québec ainsi qu'exo. Collectivement, les membres de l'ATUQ desservent les plus grandes villes de la province et représentent 99 % des déplacements faits en transport en commun au Québec. L'ATUQ cumule trois mandats en offrant des services de soutien à l'acquisition et à la performance de véhicules et de systèmes de transport, en identifiant et en facilitant le partage des meilleures pratiques, en plus de permettre la concertation de ses membres et de promouvoir le transport en commun.

