Colloque de l'ATUQ - La sommité nord-américaine en mobilité Jarrett Walker partage sa vision d'un transport collectif axé sur la liberté

BROSSARD, QC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - C'est en insistant sur l'importance d'un service de transport collectif centré sur l'utilisateur et son accès à ce qu'offre la ville que le grand expert nord-américain en transport collectif, Jarrett Walker, s'est exprimé lors du colloque « Le transport collectif. Agir pour la transformation durable des villes » organisé par l'Association du transport urbain du Québec (ATUQ).

Le conférencier vedette, fondateur de la société-conseil Jarrett Walker + Associates et auteur de Human Transit. How Clearer Thinking about Public Transit Can Enrich Our Communities and Our Lives, a reconfiguré les réseaux d'une trentaine de villes, notamment Houston (Texas), Miami (Floride) et Dublin (Irlande). Lors de sa présentation, ancrée dans notre réalité nord-américaine, il a démontré comment repenser stratégiquement le transport collectif pour enrichir les villes et la qualité de vie de leurs citoyens, tout en proposant une réflexion axée sur les principes d'un transport urbain vraiment utile, efficace et libérateur.

L'expert a fait valoir que la valeur du transport collectif : « provient de sa capacité à libérer les gens en leur permettant d'accéder aux lieux qui les intéressent dans un temps de trajet raisonnable ». Il a par ailleurs démontré que la fréquence est l'un des piliers d'un transport collectif attrayant, menant à la liberté de déplacement, de par sa capacité à réduire les temps d'attente et de permettre le développement de réseaux fortement connectés. Il a déclaré : « pour répondre aux demandes des usagers actuels et potentiels du transport collectif, il faut pouvoir les emmener là où ils veulent, leur offrir une bonne utilisation de leur temps et de leur argent, leur permettre de la spontanéité et les respecter comme utilisateurs. »

De plus, M. Walker a indiqué qu'un arbitrage permanent s'impose aux planificateurs de transport entre les objectifs d'achalandage et de couverture du territoire. Il a déclaré : « ces deux objectifs sont tous les deux importants, mais contradictoires. Un réseau orienté uniquement vers l'achalandage maximum abandonne forcément une grande partie de son territoire, tandis qu'un réseau qui s'impose une couverture globale du territoire ne peut répondre à l'ensemble de la demande dans les zones à fort achalandage. »

Jarrett Walker a aussi parlé des enjeux propres aux banlieues et fait le récit de ses expériences en reconfiguration de réseaux de transport collectif dans certaines grandes villes. Il a ainsi porté un regard fondamental sur la gestion du territoire pour optimiser le transport collectif et défendu l'idée que la réussite d'un système de transport dépend aussi de l'engagement des communautés et de ses citoyens dans le processus de planification.

Mentionnons qu'en début de semaine, le Réseau de transport de l'agglomération de Longueuil (RTL) a aussi tenu un atelier de réflexion avec Jarrett Walker, une initiative de Geneviève Héon, présidente du conseil d'administration de l'ATUQ et présidente du RTL. Mme Héon souhaitait mener une discussion de fond sur la planification et la qualité du service : « Les sociétés de transport au Québec sont résolument engagées à être des leviers d'innovation au service des villes et des citoyens. Pour revoir nos façons de faire et réfléchir autrement la configuration de nos services et en assurer la performance, nous devons nous baser sur l'expertise de tous les acteurs de la mobilité. Nous avons l'expertise, la capacité de faire et surtout, la volonté d'agir pour entreprendre ensemble la mobilité au Québec. »

Un transport collectif à son plein potentiel au Québec

À la suite de son inspirante conférence, Jarrett Walker a discuté avec des panélistes de chez nous sur ce qui doit être réalisé en termes d'optimisation du transport collectif. L'expert s'est entretenu avec Taras Grescoe, auteur de Straphanger : Saving Our Cities and Ourselves from the Automobile et collaborateur à la revue L'Actualité, Catherine Morency, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes et Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville.

À propos de Jarrett Walker

Jarrett Walker est l'auteur de Human Transit. How Clearer Thinking about Public Transit Can Enrich Our Communities and Our Lives. Il est reconnu pour son expertise dans la conception de systèmes de transport public efficaces. Il est aussi le fondateur de Jarrett Walker + Associates, une société-conseil qui aide les villes et les agences de transport à optimiser leurs réseaux. Il contribue fréquemment à des conférences et à des publications sur la mobilité urbaine, partageant ses idées sur la façon dont un transport public bien conçu peut améliorer la qualité de vie des citoyens.

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun du Québec ainsi qu'exo. Collectivement, les membres de l'ATUQ desservent les plus grandes villes de la province et représentent 99 % des déplacements faits en transport en commun au Québec. L'ATUQ cumule trois mandats en offrant des services de soutien à l'acquisition et à la performance de véhicules et de systèmes de transport, en identifiant et en facilitant le partage des meilleures pratiques, en plus de permettre la concertation de ses membres et de promouvoir le transport en commun.

