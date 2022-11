Colloque de l'AQTr : La décarbonation du secteur ferroviaire

QUÉBEC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des transports (AQTr) convie les représentants des médias à un colloque sur la décarbonation du secteur ferroviaire qui permettra d'explorer dans sa globalité les solutions actuelles et à venir.

Plusieurs conférences seront présentées tout au long de ce colloque, mettant en vedette différents intervenants tels que : ministère des Transports et de la Mobilité durable, Transports Canada, Administration portuaire de Québec, CDPQ Infra, Via Rail, Exo, CNRC, ACFC, NEL-i et Groupe Systra.

Soyez-y du mercredi 23 novembre à 17 h 30 au jeudi 24 novembre 2022, de 8 h à 16 h 30.

Quoi : Colloque : La décarbonation du secteur ferroviaire



Qui : Association québécoise des transports (AQTr)



Quand : Mercredi 23 novembre 2022

18 h à 19 h : Table ronde intitulée L'objectif climatique d'atteindre un NET zéro

carbone d'ici 2050. Quelles sont les collaborations à mettre de l'avant pour mettre en

place des rails verts ? (Alstom, Siemens Mobility Canada, CN, Genesee & Wyoming

Canada)





Jeudi 24 novembre 2022

7 h 30 à 8 h 30 : Inscription, visite des kiosques, buffet déjeuner

8 h 30 à 16 h 15 : Conférences

16 h 15 : Mot de clôture



Où : Hôtel Hilton de Québec

1100 Bd René-Lévesque E.

Québec, QC G1R 4P3

Pour s'inscrire et connaître l'ensemble de la programmation du colloque, rendez-vous sur le site web de l'association : Colloque : La décarbonation du secteur ferroviaire | AQTr -- Association québécoise des transports

Le colloque est une initiative de l'AQTr, en partenariat avec le Gouvernement du Québec.

L'Association québécoise des transports

Fondée en 1964, l'AQTr a pour mission d'exercer un leadership mobilisateur à travers l'organisation d'activités permettant de capter, d'enrichir, de diffuser et de faire rayonner l'expertise québécoise en transport. Forte de son expertise et de celles de ses membres, l'AQTr est la référence en transport innovant et durable au Québec.

