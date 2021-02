Colloque de l'AQPER - Québec affirme son intention de placer la filière éolienne au cœur de la relance économique

QUÉBEC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, a profité de sa présence au colloque annuel de l'Association québécoise de la production d'énergies renouvelables (AQPER) pour annoncer son intention de prolonger les contrats des parcs éoliens en place à un prix compétitif.

Le lancement d'un premier appel d'offres, dès la fin de 2021, permettra d'abord de fixer un prix concurrentiel pour les sources d'énergie renouvelable, dont l'éolien. L'objectif du gouvernement est d'assurer la pérennité des parcs éoliens en place. En plus de permettre au Québec de disposer d'un nouveau bloc d'énergie pour combler une partie de ses besoins énergétiques futurs, cet appel d'offres permettra d'obtenir un signal de prix en vue du renouvellement des parcs éoliens. Rappelons que les parcs en activité au Québec, sous contrat avec Hydro-Québec, représentent près de 4 000 MW et génèrent des retombées économiques importantes pour les régions.

Le Québec est à la croisée des chemins en matière d'énergie éolienne et le gouvernement fera une plus grande place à cette filière dans le portefeuille énergétique. En effet, les coûts de production de l'éolien sont de plus en plus concurrentiels et le Québec aura prochainement besoin de nouvelles sources d'approvisionnement en électricité, en raison notamment d'une demande accrue résultant de l'électrification de nombreux secteurs de l'économie. Rappelons d'ailleurs l'annonce récente du gouvernement au sujet de l'important projet Apuiat qui démontre cette ferme intention de miser sur la transition énergétique.

Par ailleurs, en ce qui a trait aux autres formes d'énergies renouvelables, le ministre a aussi profité de son passage au colloque de l'AQPER pour rappeler la volonté gouvernementale d'investir massivement dans l'électrification des transports, du secteur industriel et des bâtiments ainsi que dans la croissance des bioénergies et de l'hydrogène vert. Ce sont toutes des voies d'avenir prometteuses.

Citation :

« Notre gouvernement est déterminé à mettre en place les conditions gagnantes pour assurer la pérennité des parcs éoliens du Québec et, ainsi, placer la filière éolienne au cœur de la relance économique du Québec. Les énergies renouvelables sont véritablement le levier de cette transition énergétique et seront prioritaires au cours des prochaines années pour verdir le Québec, tout en développant notre économie. Le gouvernement travaillera de concert avec les intervenants du secteur des énergies renouvelables pour assurer notre sécurité énergétique et la pleine relance des activités économiques. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Le Plan pour une économie verte 2030 et son premier plan de mise en œuvre 2021-2026, doté d'une enveloppe de 6,7 M$ sur cinq ans, constituent un engagement concret. Le Plan contribuera à l'atteinte de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le Québec s'est fixée pour 2030, soit une réduction de 37,5 % par rapport au niveau de 1990. Il permettra également d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur l'AQPER : aqper.com

Pour plus d'information sur le Plan pour une économie verte 2030 : quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca ou son site thématique sur la transition énergétique transitionenergetique.gouv.qc.ca ainsi que les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Elizabeth Lemay

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Tél. : 514 882-5645

Information :

Relations médias

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

[email protected]

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Liens connexes

https://mern.gouv.qc.ca/