Colloque annuel du Collège des médecins du Québec - Accompagner jusqu'à la fin

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, dans le cadre de son colloque annuel intitulé Accompagner jusqu'à la fin, le Collège des médecins propose à ses membres une réflexion sur les enjeux entourant les soins de fin de vie au Québec. À cette occasion, plusieurs conférenciers et experts prendront la parole.

Près de dix ans après la sortie publique du Collège sur les soins appropriés en fin de vie, ayant lancé le débat qui a mené à la création de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, et plus de cinq ans après l'adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie, le Collège juge opportun de faire le bilan de ces années riches d'expériences et de se pencher sur les principaux enjeux à venir.

« Au cours des dernières années, le Collège a participé activement à la réflexion sur les soins de fin de vie », a déclaré le Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins. « Nous nous sommes prononcés publiquement à plusieurs reprises et nous avons publié des guides d'exercice pour aider les médecins qui accompagnent les personnes en fin de vie à leur prodiguer les meilleurs soins possibles. Le colloque est l'occasion de réfléchir tous ensemble à l'avenir afin de continuer d'être un acteur majeur dans les soins de fin de vie. »

Voici un aperçu des thèmes qui seront abordés par les conférenciers :

Témoignage d'un proche

Dr Mario Gamache , médecin vétérinaire

Le droit des patients : évolution et perspectives

Me Jean-Pierre Ménard, avocat

Jusqu'à la fin… et après - Accompagner les proches et les soignants

Mme Michèle Girard, travailleuse sociale

Mentorat en soins de fin de vie

Dre Dominique Dion , médecin de famille

Respecter la volonté du patient : demandes et directives

Me Laurent Fréchette, notaire

Intégrer les soins de fin de vie : un modèle

Dr Gaétan Bégin, médecin de famille

Pour la première fois cette année, le Collège offre à ses membres et au grand public la possibilité de visionner le colloque, en direct, par webdiffusion. Pour y accéder, cliquez sur le lien suivant : https://freeman.streamme.ca/CMQ2019.

Par ailleurs, à l'occasion de cet événement, le Collège des médecins décernera, à titre posthume, son Prix d'humanisme 2019 à la Dre Sylvie Vézina, médecin de famille et fondatrice de la Maison du Parc à Montréal. Le Prix d'excellence 2019 sera remis au Dr Pierre Lalonde, psychiatre et auteur du manuel Psychiatrie clinique - Approche bio-psycho-sociale. Le Dr France Laurent Forest, médecin de famille, recevra quant à lui le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec pour son implication notamment à titre de membre du Conseil d'administration du Collège des médecins, de 2000 à 2016.

Le programme du colloque est accessible dans le site Web du Collège des médecins à l'adresse www.cmq.org, dans la section À propos du Collège. Cet événement se déroule au Palais des congrès de Montréal et rassemble plus de 350 médecins.

