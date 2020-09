Collèges et universités canadiennes se joignent à Microsoft pour encourager les compétences cloud et soutenir la récupération économique

Le programme Canada Skills offre une formation, un programme d'études et des crédits Microsoft Azure, permettant aux étudiants d'obtenir leur diplôme avec des certifications en demande en analyse de données, en Intelligence Artificielle et en cloud.

TORONTO, le 17 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Microsoft Canada et 12 établissements postsecondaires ont annoncé le programme Canada Skills. Lancé cet automne, le programme renforcera les compétences en données et en IA et l'employabilité de plus de 4 500 étudiants dans les programmes menant à l'obtention de diplôme, de grade et de formation continue.

Le programme Canada Skills offre aux étudiants la possibilité d'acquérir des compétences et des certifications numériques en demande leur permettant d'obtenir à la fois une certification Microsoft et les diplômes de leur établissement. Il s'agit de la première phase du programme; Microsoft continuera de s'étendre à d'autres établissements et provinces, dans le but d'atteindre les étudiants partout au Canada.

«La pandémie a accéléré la transformation numérique à des rythmes inimaginables, rendant les compétences dans les domaines du cloud, des données et de l'IA plus importantes que jamais», a déclaré Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. «Microsoft a développé le Programme Canada Skills pour aider à renforcer l'économie de l'innovation en créant un bassin de talents doté des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans l'avenir. »

Pour faciliter l'implantation du programme dans les institutions locales, Microsoft forme et certifie près de 100 professeurs en tant que formateurs certifiés Microsoft dans les collèges, les polytechniques et les universités, fournissant les compétences fondamentales qui sont en forte demande alors que l'économie émerge suite aux défis causés par la COVID-19.

Les établissements combineront le programme d'études de Microsoft aux cours existants pour former les étudiants aux technologies de données et d'IA et prépareront les étudiants à obtenir des certifications Microsoft reconnues par l'industrie, notamment Azure AI Engineer, Azure Data Scientist, Azure Data Engineer, Azure Administrator, Azure Solutions Architect et Azure Fundamentals. Les étudiants auront également accès à Azure Education Hub afin de prendre en charge l'apprentissage pratique.

«La reprise économique mondiale sera fortement enracinée dans les innovations qui nécessitent ces compétences», a déclaré Anthony Salcito, vice-président de Worldwide Education chez Microsoft. «En tant que leader technologique mondial, nous avons la responsabilité de nous assurer que les générations futures de travailleurs disposent des outils dont elles ont besoin pour réussir, et de contribuer à renforcer nos économies dans leur ensemble.»

Les 12 premiers établissements postsecondaires à adhérer au programme de compétences Microsoft Canada sont:

Colombie-Britannique : University of British Columbia ; Vancouver Community College

: ; Alberta : University of Calgary ; Northern Alberta Institute of Technology; Red Deer College ; Southern Alberta Institute of Technology ; Bow Valley College

: ; Northern Alberta Institute of Technology; ; ; Bow Valley College Saskatchewan : Saskatchewan Polytechnic

: Saskatchewan Polytechnic Ontario : Seneca College , Humber College ; Ontario Tech University; Algonquin College

Le programme Microsoft Canada Skills est la dernière initiative de l'entreprise visant à donner aux Canadiens les compétences dont ils ont besoin pour l'économie numérique. Plus tôt cette année, Microsoft a annoncé une initiative mondiale de compétences pour aider 25 millions de travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause du COVID-19, en offrant une formation gratuite et un accès à des outils d'apprentissage sur Microsoft, LinkedIn et GitHub. Cette initiative permettra également aux récents diplômés de se perfectionner et de faire évoluer leurs compétences avec l'évolution de l'économie.

CITATIONS

«Dans notre monde axé sur la technologie, les compétences et l'expérience en analyse de données, de l'IA et du cloud contribuent à distinguer les diplômés et à les préparer à réussir dans de nombreuses carrières. Le programme Canada Skills offrira des opportunités de développement professionnel aux professeurs et permettra au Humber College de continuer à offrir des certifications industrielles recherchées pour nos étudiants. »

- Chris Whitaker, Président et PDG, Humber College

«En tant que polytechnique, les programmes du NAIT sont enseignés par des experts et correspondent aux besoins les plus importants de l'industrie. Travailler avec Microsoft améliore notre capacité à fournir à la fois une expertise et une formation pertinente pour l'industrie, et aide nos étudiants à atteindre leurs objectifs de carrière. »

- Sue Fitzsimmons, VP Academic & Provost, Northern Alberta Institute of Technology

«La Saskatchewan Polytechnic est ravie de s'inscrire au programme Microsoft Canada Skills, qui fournit aux étudiant de la Saskatchewan les compétences dont ils ont besoin pour prospérer dans l'économie numérique. La nature du travail change et la COVID-19 a accéléré une grande partie de ce changement. Ce partenariat avec Microsoft Canada offrira aux étudiants la possibilité de se recycler et de se perfectionner pour aider la Saskatchewan à se remettre économiquement dans cette réalité post-pandémique. »

- Dr. Larry Rosia, president and CEO, Saskatchewan Polytechnic

«Nous sommes ravis de travailler avec Microsoft pour offrir à nos étudiants les compétences numériques dont ils ont besoin dans cette économie de l'innovation. Les professeurs des programmes clés étant des formateurs certifiés Microsoft, nos étudiants seront dotés des compétences et des qualifications requises pour réussir dans leur carrière. »

- David Agnew, Président, Seneca College

«Il est plus important que jamais que nous dotions les étudiants des compétences dont ils ont besoin pour réussir maintenant et à l'avenir. Donner aux étudiants de l'Université de Calgary la possibilité d'obtenir des certifications Microsoft parallèlement à leurs diplômes les aidera non seulement à trouver des emplois intéressants, mais leur fournira également les compétences fondamentales dont ils ont besoin pour créer leurs propres opportunités dans l'économie numérique. »

- Bill Rosehart, Doyen, Schlich School of Engineering, University of Calgary

À PROPOS DE MICROSOFT CANADA

Fondée en 1985, Microsoft Canada Inc. est la filiale canadienne de Microsoft Corporation (code Nasdaq : « MSFT »), le chef de file mondial du marché des logiciels, des services et des solutions qui aident les individus et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Microsoft Canada offre des services de vente, de marketing, de consultation et d'assistance locale partout au pays, en français comme en anglais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Microsoft Canada, veuillez visiter le www.microsoft.ca .

SOURCE Microsoft Canada Inc.

Renseignements: Julia Perreira, Vice-Présidente, Veritas Communications, [email protected], 416.847.2305