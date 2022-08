Collège Air Richelieu : Une première cohorte de diplômés du programme collégial Techniques de pilotage d'aéronefs dans un collège privé

SAINT-HUBERT, QC, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Collège Air Richelieu a procédé jeudi dernier à la remise des diplômes de la première cohorte du programme d'études collégiales (DEC) Techniques de pilotage d'aéronefs. L'événement s'est tenu au Café de l'aéroport, en présence des diplômés et de leurs proches, des représentants du Collège, ainsi que du commandant Robert Piché venu leur dire un mot de félicitations.

Bien que le Collège Air Richelieu dispense des cours de pilotage depuis plusieurs années, il a été le premier collège privé à obtenir, en 2019, son permis d'enseignement du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec pour offrir ce programme très prisé, autrefois offert exclusivement au Cégep de Chicoutimi.

Une formation menant à un diplôme ainsi qu'à une licence de pilote de ligne

Non seulement ce programme mène à un diplôme délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur (MES), mais il permet aussi aux futurs diplômés du collège d'obtenir leur licence de pilote de ligne ATPL (Frozen), soit la plus haute licence émise par le ministère des Transports du Canada (MTC). Ce programme répond ainsi aux plus hauts standards du marché aéronautique.

« Il faut beaucoup de détermination et de motivation pour réussir un programme aussi exigeant. Ces premiers diplômés du Collège Air Richelieu ont relevé de grands défis pour réaliser leur rêve. Ils ont maintenant des connaissances à la fine pointe et un savoir-faire des plus enviables, faisant d'eux des candidats hautement qualifiés pour l'industrie », souligne Julie Galarneau, directrice des études. ».

Les nouveaux diplômés saluent la pertinence de ce programme dans le lancement de leur carrière.

« Je suis fier d'avoir fait partie des diplômés qui ont eu l'opportunité d'être sanctionnés dans le tout premier programme de techniques de pilotage d'aéronef offert par un collège privé du Québec. Je suis convaincu que cette formation exigeante, mais également très enrichissante, saura être reconnue à sa juste valeur sur le marché du travail », affirme Erwan Diony, l'un des diplômés.

Près de 190 étudiants sont en cours de formation à l'heure actuelle au Collège Air Richelieu, dont 46 étudiants dans ce programme, qui en est déjà à sa 4e cohorte. Les inscriptions sont d'ailleurs complètes pour septembre prochain.

Un avenir prometteur pour les diplômés

Avec la pénurie de pilotes mondiale actuelle, les diplômés de ce programme n'auront assurément aucun mal à se trouver un emploi.

« S'ajoutant à la pénurie actuelle de main-d'œuvre, les transporteurs aériens ont besoin de pilotes supplémentaires dû aux dernières normes canadiennes mises en place par Transports Canada en ce qui a trait à la gestion de la fatigue », affirme Richard Blackburn, chef instructeur.

À propos du Collège Air Richelieu. Le Collège Air Richelieu est un centre de formation anciennement connu sous le nom d'Aéroclub de Montréal, et ce, depuis 1928. Fidèle à sa tradition d'excellence, il est le seul centre de formation ATO et le premier au Canada à offrir un diplôme d'études collégiales (DEC) avec ATPL intégré. Il forme en moyenne 100 pilotes par an et dispose d'infrastructures à la fine pointe de la technologie. Comptant parmi ses anciens étudiants des astronautes et des commandants de bord travaillant au sein des plus prestigieuses compagnies aériennes, la réputation du Collège Air Richelieu n'est plus à faire.

