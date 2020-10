Collectif Action COVID : Tout comme les CHSLD, le soutien à domicile doit faire partie des services essentiels pendant la 2e vague de COVID-19

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - En conférence de presse, le Collectif Action COVID a soutenu que l'enjeu le plus susceptible d'alléger les effets délétères de la pandémie sur la population est d'inclure les services de soutien à domicile dans le continuum de soins et de services essentiels à être maintenus et à être renforcés en période de crise. Pour atteindre cet objectif, le Collectif et ses membres sont prêts à épauler le gouvernement afin de faire de cette priorité une réalité pour plus de 147 000 personnes qui reçoivent habituellement ce type de service et pour celles qui sont en attente de ceux-ci.

Une nouvelle voix pour lutter contre les effets de la pandémie

Composé de 15 organisations et de 6 experts et chercheurs, le Collectif Action COVID, la nouvelle voix des organismes et experts de la santé et des services sociaux, vise à améliorer la gestion de la pandémie afin de mieux soutenir les personnes en situation de vulnérabilité, qu'elles vivent à la maison, en RPA, en RI, en centre jeunesse, ou en CHSLD.

Justice et équité dans les soins et services sociaux

Le Collectif et ses membres veulent coopérer avec le gouvernement dans la recherche et l'application de solutions novatrices dans la gestion de la crise. D'autres interventions publiques suivront. Les membres du Collectif ciblent plusieurs enjeux et ont mis de l'avant plusieurs recommandations qu'ils jugent prioritaires, et ce, dans un souci de justice et d'équité en matière de soins de santé et de services sociaux.

Citations

« Ce qui fait la force du Collectif Action COVID, c'est l'expertise et l'expérience terrain vécue par ses membres, des organisations nationales, des experts et des chercheurs qui ont été confrontés quotidiennement aux effets dévastateurs de la crise sanitaire. Pour que ces connaissances individuelles soient mises au service du gouvernement et de la population, ces organisations et ces experts ont senti la nécessité de se regrouper pour augmenter la portée de leur voix pour faire entendre leurs recommandations. » -- Mme Pauline Gervais, présidente du Collectif Action COVID et retraitée du réseau de la santé

« Les membres du Collectif Action COVID recommandent au gouvernement d'inclure le soutien à domicile dans sa stratégie de priorisation des services essentiels. Lors de la première vague, les services de soutien à domicile ont été réduits considérablement, ce qui a eu des conséquences importantes sur le fardeau des proches aidantes et parfois suscité d'opter plutôt pour un hébergement. Le soutien à domicile peut s'avérer déterminant pour contrer les effets de la COVID-19 chez les personnes âgées, handicapées ou en situation de vulnérabilité. » -- Dr Réjean Hébert, porte-parole du Collectif Action COVID et Professeur titulaire au Département d'administration de la santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal

Liste des membres du Collectif Action COVID

Organisations

Association canadienne des soins spirituels - Division Québec - ACSS-Division Québec

Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec - ARIHQ

Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec - AREQ

Association Lavalloise des Personnes Aidantes - ALPA

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées - AQDR nationale

Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic - AQRP

Association québécoise des soins palliatifs - AQSP

Collège des médecins - CMQ

Comité des usagers du CSSS de Laval

L'APPUI national

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec - OIIQ

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec - OTSTCFQ

Regroupement des Aidants Naturels du Québec - RANQ

Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé - RIIRS

Réseau de coopération des EÉSAD

Experts et chercheurs

Me Brigitte Brabant , LL.B., M.Sc., Avocate spécialisée en éthique et droit de la santé

, LL.B., M.Sc., Avocate spécialisée en éthique et droit de la santé Francis Etheridge , Ph. D., Consultant, chargé de projet et chercheur, Humanique Conseil

, Ph. D., Consultant, chargé de projet et chercheur, Humanique Conseil Pauline Gervais , Ph.D., Consultante retraitée du réseau de la santé et des services sociaux, Université de Sherbrooke

, Ph.D., Consultante retraitée du réseau de la santé et des services sociaux, Université de Dr Réjean Hébert , M.D., MPhil, Professeur titulaire au Département d'administration de la santé de l'École de santé publique, Université de Montréal

, M.D., MPhil, Professeur titulaire au Département d'administration de la santé de l'École de santé publique, Université de Montréal Marie-Pascale Pomey , M.D., Ph.D, Professeure titulaire au Département de gestion, évaluation et politique de santé de l'ESPUM, chercheure au CRCHUM axe Innovation, co-directrice du CEPPP responsable du réseau du partenariat, médecin-conseil à l'INESSS, Chaire de recherche en évaluation des technologies et des pratiques de pointe

, M.D., Ph.D, Professeure titulaire au Département de gestion, évaluation et politique de santé de l'ESPUM, chercheure au CRCHUM axe Innovation, co-directrice du CEPPP responsable du réseau du partenariat, médecin-conseil à l'INESSS, Chaire de recherche en évaluation des technologies et des pratiques de pointe François Routhier, Ph.D., Chercheur régulier du CIRRIS, Professeur agrégé, Programme d'ergothérapie, Département de réadaptation, Université Laval

Profil du Collectif Action COVID

Le Collectif Action COVID www.collectifcovid.org regroupe une diversité d'expertises et fait la promotion des pistes de solution à court et moyen terme afin d'améliorer les soins et services de santé rendus à l'ensemble des personnes en situation de vulnérabilité. Le Collectif assume un leadership lui permettant d'influencer les mesures et instances gouvernementales dans un souci de justice et d'équité en matière de soins de santé et de services sociaux.

