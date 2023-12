SINGAPOUR, 20 décembre 2023 /CNW/ - Novo Tellus a annoncé aujourd'hui l'achèvement rapide de la collecte de fonds pour son troisième fonds de capital d'investissement, Novo Tellus PE Fund 3, L.P. (le « Fonds »). Le Fonds a dépassé son objectif de collecte de fonds de 36 % et a clôturé la collecte de fonds avec un plafond ferme de 510 M$ US en engagements.

Le Fonds a terminé sa campagne de collecte de fonds six mois après avoir procédé à sa première clôture en juin 2023, et 100 % de ses investisseurs institutionnels actuels se sont de nouveau engagés dans le Fonds, auxquels s'est joint un ensemble distingué de nouveaux associés commanditaires du monde entier.

Depuis sa fondation il y a 12 ans, Novo Tellus a établi des partenariats étroits avec des chefs d'entreprise ambitieux afin de stimuler la croissance des entreprises technologiques et industrielles en Asie du Sud-Est et au-delà. Novo Tellus a développé une stratégie d'investissement spécialisée qui allie une connaissance approfondie du secteur à des partenariats de gestion étroits et empathiques pour élargir la vision d'entreprise, développer des produits et des services et créer une croissance durable de l'entreprise au fil du temps.

« Nous sommes reconnaissants du soutien de nos distingués et diversifiés associés commanditaires, qui représentent de nombreux investisseurs institutionnels de premier plan dans le monde, a déclaré Loke Wai San, associé directeur. Bien que nous soyons heureux de mener des campagnes de collecte de fonds dans un environnement difficile, nous demeurons résolument concentrés sur nos activités de base, qui consistent à travailler en partenariat avec d'excellentes équipes de gestion pour investir dans la croissance et la valeur composée pour tous les intervenants.

La chaîne d'approvisionnement de la technologie continue de se réorganiser à une échelle mondiale massive aujourd'hui, créant d'importantes occasions pour les investisseurs qualifiés d'aider les équipes de gestion à naviguer dans la complexité et à tirer parti des nouvelles possibilités de croissance. Notre modèle de placement spécialisé s'améliore au fur et à mesure que nous acquérons de l'expérience, des relations et des résultats positifs dans notre secteur. Nous continuerons à concentrer nos énergies et notre expérience sur la croissance de cet avantage sectoriel unique au fil du temps, alors que nous développons et faisons croître le Fonds 3 avec nos intervenants. »

À propos de Novo Tellus

Novo Tellus est une société de capital-investissement spécialisée dans la création d'une croissance durable dans les entreprises de la chaîne d'approvisionnement technologique dans toute l'Asie du Sud-Est et au-delà. Avec une équipe d'investissement spécialisée et des antécédents éprouvés, Novo Tellus cherche à créer des partenariats profondément informés et empathiques avec les dirigeants d'entreprise afin d'élargir la vision et de redynamiser la croissance de l'entreprise au fil du temps.

