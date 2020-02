Cole Haan dépose auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement relative à son premier appel public à l'épargne

NEW YORK, 16 février 2020 /CNW/ - Cole Haan, Inc. (« Cole Haan ») a annoncé aujourd'hui avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-1 relative à sa première offre publique de ses actions ordinaires. Le nombre d'actions ordinaires émises et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés. Cole Haan a demandé l'admission de ses actions ordinaires à la cote du NASDAQ Global Select Market sous le symbole « CLHN ».

BofA Securities et Morgan Stanley sont des syndicataires teneurs de plume conjointement à cette offre. J.P. Morgan et Goldman Sachs & Co. LLC sont également teneurs de plume de cette offre. Jefferies, Baird, Cowen, Piper Sandler & Stifel agissent en tant que gestionnaires de livres.

Bien qu'une déclaration d'enregistrement relative à ces titres ait été déposée auprès de la SEC, celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur et, par conséquent, ces titres ne peuvent être vendus et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans un État ou un territoire quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire.

L'offre proposée ne sera faite qu'au moyen d'un prospectus. Les personnes intéressées qui souhaitent se procurer des exemplaires du prospectus provisoire relatif à l'offre proposée, lorsqu'ils seront disponibles, sont invitées à écrire à l'un ou l'autre des établissements suivants :

BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, à l'attention de : Prospectus Department; Courriel : [email protected]

28255-0001, à l'attention de : Prospectus Department; Courriel : Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014

10014 J.P. Morgan Securities LLC, à l'attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; Téléphone : 866-803-9204; Courriel [email protected]

11717; Téléphone : 866-803-9204; Courriel Goldman Sachs & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282; Téléphone : (866) 471-2526; Télécopieur : (212) 902-9316; Courriel : [email protected]

À propos de Cole Haan

Cole Haan est une marque mondiale style de vie orienté performance au service de professionnels actifs et toujours branchés leur offrant des chaussures et des accessoires de mode de vie innovants. Pionnière de nouvelles catégories en la matière, à savoir de chaussures et d'accessoires de mode de vie, Cole Haan offre aux clients de quoi porter du travail aux séances de remise en forme, puis en fin de semaine, mettant à profit l'héritage de la marque Cole Haan fondée il y a 90 ans, en ayant su imprégner à ses produits un savoir-faire artisanal de longue date et la force de l'innovation moderne. En accord avec sa mission, Cole Haan veut inspirer ces clients à mener une vie extraordinaire.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, qui ne décrivent pas de faits historiques, constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de Cole Haan et sujettes à des incertitudes et à des changements de conditions. Les résultats réels peuvent diverger sensiblement de ces attentes en raison de l'évolution des facteurs économiques, commerciaux, concurrentiels, de marché, réglementaires et autres, mondiaux, régionaux ou locaux, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Cole Haan. Toutes les déclarations prospectives dans les présentes ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Cole Haan ne s'engage en aucun cas à actualiser ou à revoir publiquement les déclarations prospectives, quelles qu'elles soient, par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

