Coke Canada investit 34 millions de dollars dans son usine de Lachine

Nouvelle ligne de fabrication pour profiter de l'élan positif dans le marché québécois et favoriser la croissance à long terme

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW/ - La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée (Coke Canada) annonce aujourd'hui qu'elle fait un investissement en capital de 34 millions de dollars dans son usine de Lachine, ce qui l'aidera à répondre à la demande croissante de consommation de produits locaux en raison de l'élan positif qu'elle connaît dans l'Est du pays, particulièrement au Québec. L'entreprise investit dans une nouvelle ligne de fabrication de pointe qui contribuera à accélérer sa croissance et répondra à l'évolution des besoins des consommateurs de la région tout en renforçant sa présence dans la région métropolitaine de Montréal.

Coke Canada annonce l'investissement en capital de 34 M$ dans l'usine de fabrication de Lachine (Groupe CNW/Coca-Cola Canada Limited)

« Nous sommes une entreprise familiale encore relativement jeune et, à titre d'embouteilleur local de Montréal, nous sommes déterminés à investir dans nos activités à long terme, déclare Todd Parsons, chef de la direction de Coke Canada. Nous connaissons un élan très positif dans le marché local et nous investissons dans nos activités pour favoriser notre croissance. Ces actions reflètent toutes notre mission d'offrir notre optimisme et de créer un avenir plus radieux pour nos clients, nos consommateurs et nos collectivités. »

La nouvelle ligne de fabrication à l'usine de Lachine permettra la production locale de boissons en canette et ajoutera des capacités à l'établissement pour qu'il y ait davantage de produits certifiés Aliments du Québec, incluant les nouveaux emballages de 32 de Coca-Cola ClassiqueMD, Coca-Cola zéro sucreMD, Coke DièteMD et soda gingembre de Canada DryMD. On s'attend à ce qu'elle soit fonctionnelle au printemps 2023.

« Selon nous, la diversité, c'est notre super pouvoir. Nous créons donc un milieu de travail dans lequel nos employés sentent qu'ils ont leur place. Notre priorité consiste à attirer des employés de divers horizons qui veulent prendre part à notre mission. Plus tard ce mois-ci, nous lancerons une campagne marketing dans la région métropolitaine de Montréal pour souligner l'importance de cette priorité », ajoute Erika Tremblay, vice-présidente de l'Unité d'exploitation de l'Est de Coke Canada. L'équipe de direction de l'entreprise dans la région métropolitaine de Montréal compte trois femmes, dont Erika Tremblay, Ghislaine Mourafik, responsable de l'usine de Lachine, et Mélanie Rioux, directrice générale pour les régions de Montréal et Ottawa.

La région métropolitaine de Montréal compte plus de 560 employés de divers horizons chez Coke Canada, travaillant à l'usine de Lachine et au centre de vente et de distribution de Montréal. Ces établissements fonctionnent 24 heures par jour, cinq à six jours par semaine. À l'échelle locale, Coke Canada sert environ 9 700 clients. L'entreprise fabrique et emballe plus de 120 produits en sept formats différents sur trois lignes, produisant ainsi environ 25 millions de caisses par an, incluant des produits Coca-ColaMD, Canada DryMD et A&WMD ainsi que les nouvelles bouteilles transparentes de Sprite et Fresca pour veiller à ce qu'on retrouve plus de PET transparent dans les systèmes de recyclage afin qu'il serve à refaire des bouteilles en PET. Coke Canada injecte annuellement plus de 75 millions de dollars dans l'économie montréalaise par le biais de ses fournisseurs et partenaires locaux. Les équipes locales de l'entreprise entretiennent de solides liens avec les organismes Grands Frères Grandes Sœurs, l'Accueil Bonneau et Dans la rue. Tous les produits fabriqués à l'usine de l'entreprise à Lachine sont certifiés Aliments du Québec.

La Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée est une entreprise familiale qui compte plus de 5 700 employés à l'échelle du pays. Comme embouteilleur canadien, nous sommes présents dans toutes les provinces et disposons d'un réseau de plus de 50 établissements de ventes et de distribution, et de cinq usines de production. Coke Canada est fière de fabriquer, distribuer, marchandiser et vendre les boissons les plus populaires que les Canadiens et Canadiennes aiment déguster, notamment : Coca-ColaMD, Coke DièteMD, Coca-ColaMD zéro sucre, SpriteMD, FantaMD, Barq'sMD, NESTEAMD, POWERADEMD, DASANIMD, vitaminwaterMD, et nos marques partenaires : Canada DryMD, Monster EnergyMD et A&WMD. La famille de la Compagnie d'embouteillage Coca-Cola Canada Limitée consiste en une équipe déterminée à créer un avenir plus radieux et à partager notre optimisme en offrant une valeur durable à nos employés, à nos clients et à nos consommateurs, en faisant croître notre entreprise de manière responsable et en ayant une incidence positive dans les collectivités où nous sommes présents. Visitez http://www.CokeCanada.com pour en savoir plus.

Renseignements: communiquez avec : Nicola Krishna, Responsable des communications externes, Coke Canada, [email protected], (416) 896-5149