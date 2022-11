SHENZHEN, Chine, 14 novembre 2022 /CNW/ - En tant que partenaire exclusif de la plateforme d'échange de cryptomonnaie de la Coupe du monde de rugby 2021, CoinEx prévoit de se joindre aux spectateurs du monde entier pour encourager les joueurs qui atteindront les finales masculine, féminine et en fauteuil roulant, qui auront lieu à Manchester les 18 et 19 novembre 2022.

C'est la première fois dans l'histoire que les trois tournois sont organisés simultanément, ce qui fait de la Coupe du monde de rugby 2021 l'édition la plus novatrice à ce jour.

CoinEx se réjouit à l’idée de célébrer les finalistes de la Coupe du monde de rugby 2021. (PRNewsfoto/CoinEx Global Limited)

Après plus d'un mois de compétition acharnée, plus de 600 athlètes participant aux trois tournois ont livré leurs meilleures performances, battant des records au passage.

Chaque athlète des 32 équipes en compétition s'est battu pour chaque occasion de marquer des points, et, en tant que partenaire officiel de la Coupe du monde de rugby 2021, CoinEx applaudit leurs efforts.

La Coupe du monde de rugby 2021 a vu des exemples réels d'individus s'efforçant d'atteindre la perfection, et cela fait écho aux valeurs de la marque CoinEx. De la même manière, CoinEx s'efforce de « faciliter l'échange de cryptomonnaies » et de construire des produits offrant la plus grande convivialité, ce qui reflète également l'engagement de la bourse à rendre la finance de la chaine de blocs accessible à tous.

En tant que bourse de cryptomonnaies de renommée mondiale, CoinEx a choisi une voie différente et a décidé de garantir la « facilité d'utilisation » dans le développement des produits. Elle s'efforce de fournir aux utilisateurs des produits de cryptomonnaie faciles à utiliser, ainsi que des expériences de commerce de cryptomonnaie agréables et pratiques. La bourse vise à aider les investisseurs particuliers à échanger des cryptomonnaies sans effort, de sorte que davantage d'utilisateurs puissent effectuer leurs transactions en toute simplicité. En tant que porte d'entrée des utilisateurs mondiaux dans le monde des cryptomonnaies, CoinEx brisera le stéréotype de longue date selon lequel le secteur des cryptomonnaies est inaccessible au grand public.

CoinEx offre désormais des services et produits de commerce de cryptomonnaie faciles à utiliser, sécurisés, fiables et disponibles en 16 langues, couvrant les transactions au comptant, les contrats perpétuels, les négociations sur marge, les services financiers, les marchés automatisés et le CoinEx Dock, à plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions.

Ces dernières années, les collaborations entre les événements sportifs et le domaine de la cryptomonnaie se sont multipliées. En tant que commanditaire officiel de la Coupe du monde de rugby 2021, CoinEx continuera à promouvoir l'adoption des cryptomonnaies dans la ligue de rugby et lors d'autres événements sportifs. La bourse encouragera tous les athlètes qui continuent à créer de nouveaux records et à rechercher la perfection, applaudira chaque effort et sera témoin de chaque moment important.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945877/CoinEx_Looks_Forward_Celebrating_RLWC2021_s_Finalists.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited

