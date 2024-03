HONG KONG, le 4 mars 2024 /CNW/ - Le 2 mars, la bourse mondiale de cryptomonnaie CoinEx a publié sa première vidéo promotionnelle portant sur la très attendue réduction de moitié du bitcoin en 2024. Intitulée « Coin in CoinEx », la publicité de qualité cinématographique de deux minutes illustre un jalon important de l'industrie à travers la philosophie de la marque de CoinEx. Dans la foulée de la précédente vidéo d'amorce publicitaire extérieure, nous pouvons enfin jeter un coup d'œil à la version complète de cette mystérieuse vidéo promotionnelle de CoinEx.

La trame narrative transmet la mission de la marque de CoinEx à travers le prisme du bitcoin

La vidéo promotionnelle de deux minutes décrit le parcours transformateur d'une pièce de monnaie, qui commence comme une pièce ordinaire subissant les hauts et des bas de la vie réelle. Elle entre dans l'univers Web3 de CoinEx et est transformée en Bitcoin, ce qui donne lieu à une série d'aventures dans cette nouvelle dimension adaptée aux pièces de monnaie. Ultimement, le bitcoin transformé revient pour aider tous les adeptes de cryptomonnaie à réaliser leurs rêves et accéder à la liberté financière.

Au lieu d'une opération de marketing au ton triomphaliste, la vidéo présente l'hommage de CoinEx à une étape importante qui façonnera le futur paysage des cryptomonnaies. La bourse semble vouloir jouer un rôle central dans l'adoption de la cryptomonnaie à grande échelle en rendant les échanges de cryptomonnaies simples et accessibles à tous : moins d'obstacles à l'entrée, une plus grande participation pour les utilisateurs à tous les niveaux.

Des images mettant en valeur l'aspect pratique, le professionnalisme et la simplicité

Comme le chef de la direction de CoinEx, Haipo Yang, l'a dit sur X après la diffusion de cette vidéo, la philosophie derrière la réduction de moitié du bitcoin cadre avec les valeurs de marque de longue date de CoinEx : réduire les obstacles à l'entrée des cryptomonnaies, favoriser l'adoption généralisée et simplifier l'expérience commerciale pour les utilisateurs à tous les niveaux.

Des scènes tout au long de la vidéo soulignent l'engagement de CoinEx à l'égard de la philosophie selon laquelle « moins, c'est mieux » dans le raffinement des produits, l'inscription de jetons, les services et l'infrastructure de sécurité, comme l'a souligné Haipo Yang dans ses gazouillis. CoinEx favorise l'optimisation continue du développement de produits. Pour les jetons nouvellement inscrits, la bourse respecte les principes de qualité, de rapidité et d'intégrité lorsqu'elle effectue des recherches, des analyses et des évaluations rigoureuses, afin d'offrir des projets de grande qualité dans lesquels les utilisateurs peuvent investir. Nous pouvons donc dire que CoinEx a démontré dans la vidéo sa détermination et son dévouement à maintenir la valeur du « professionnalisme » au sein de l'écosystème CoinEx du point de vue des produits, des services, de l'inscription de jetons et du marketing.

En regardant de plus près, nous pouvons voir comment l'affirmation de CoinEx selon laquelle « moins, c'est mieux » dans ses produits, ses services et sa philosophie de marque trouve écho dans le principe qui sous-tend la réduction de moitié du bitcoin. Bien que la réduction de moitié entraîne une diminution des récompenses à court terme, sa conception révèle une valeur à plus long terme pour le bitcoin. De même, en simplifiant la complexité, CoinEx crée une expérience utilisateur plus claire et plus efficace qui distingue la marque de ses concurrents. L'intégration créative du concept de réduction de moitié tout au long de la vidéo souligne la façon dont l'approche « moins, c'est mieux » de CoinEx, qui met l'accent sur l'aspect pratique, la sécurité et l'accessibilité, fait écho au rôle que joue la réduction de moitié dans le développement du bitcoin. Tout comme les réductions visent à renforcer le bitcoin pour l'avenir, les valeurs de marque de CoinEx visant à simplifier l'échange de cryptomonnaies favorisent également la croissance à long terme et l'adoption généralisée des cryptomonnaies.

Alors que les attentes concernant la réduction de moitié du bitcoin s'accentuent, CoinEx stimule l'enthousiasme à l'égard de cet important événement dans le secteur des cryptomonnaies grâce à une approche non conventionnelle. La bourse se prépare à un changement de paradigme qui façonnera l'avenir de l'industrie : Coin in CoinEx. Pour regarder la vidéo « Coin in CoinEx », cliquez ici . Faites l'expérience de la magie de CoinEx dans la vidéo.

