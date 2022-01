CoinEx a dépêché des équipes de soutien dans les trois zones les plus touchées, soit Leyte du Sud, Cebu et Negros. Ne ménageant aucun effort pour soutenir les efforts de secours aux sinistrés dans le pays, CoinEx a également fourni des dons d'urgence aux organisations locales de sauvetage. Chaque équipe de soutien comptait 20 membres. Peu après que la tempête Rai a frappé le pays, ils ont préparé et distribué les fournitures nécessaires aux populations locales qui en avaient le plus besoin.

Les 6 et 8 janvier, les équipes de soutien se sont rendues dans les zones touchées par la tempête Rai et ont distribué un total de 300 trousses d'approvisionnement comprenant du riz, des nouilles, des sardines, de l'eau, du pain, des biscuits et d'autres fournitures quotidiennes. Outre l'approvisionnement en fournitures d'urgence, CoinEx a également fait un don d'urgence de 10 000 $ au gouvernement local et n'a ménagé aucun effort pour soutenir les efforts de secours aux sinistrés dans le pays.

L'aide apportée par CoinEx dans le cadre des efforts de secours aux sinistrés aux Philippines reflétait pleinement sa mission « Via Blockchain, Making the World A Better Place » (créer un monde meilleur grâce à la chaîne de blocs). CoinEx a toujours assumé ses responsabilités sociales, s'est engagée activement dans diverses causes caritatives et a organisé des événements caritatifs dans le monde entier. Le cœur sur la main, elle a fait tout son possible pour redonner à la société et offrir un coup de pouce.

En tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies de calibre mondial, CoinEx continuera de perfectionner ses produits et d'offrir aux utilisateurs les meilleurs services. Entre-temps, l'entreprise continuera d'envoyer un message positif et de participer à un plus grand nombre d'activités caritatives. Visant à redonner au public et à ses utilisateurs à l'échelle mondiale, la plateforme d'échange s'efforcera d'assumer davantage de responsabilités sociales tout en invitant davantage de personnes à contribuer à des causes caritatives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1728599/image_5019524_36268505.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1728600/image_5019524_36268573.jpg

