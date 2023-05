HONG KONG, le 30 mai 2023 /CNW/ - CoinEx, l'une des principales bourses d'actifs numériques au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de BitHK , une plateforme professionnelle d'échange de cryptomonnaies destinée spécifiquement aux utilisateurs de Hong Kong.

Conformément aux « Guidelines for Virtual Asset Trading Platform Operators » (indications à l'intention des exploitants de plateformes de négociation d'actifs virtuels), BitHK soumettra sa demande de licence en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels auprès de la CTI le 1er juin, date à laquelle les directives entreront en vigueur.

L'équipe de CoinEx est composée de spécialistes provenant d'entreprises de calibre mondial dans les secteurs de l'Internet et de la finance, y compris des professionnels et investisseurs du domaine des cryptomonnaies qui possèdent une vaste expérience sur le plan de la R-D dans le domaine des technologies et des opérations mondiales. BitHK continuera d'utiliser le moteur de correspondance des échanges à haute vitesse de CoinEx, conçu de façon indépendante, et qui permet des transactions efficaces de cryptomonnaies et des expériences de négociation harmonieuses. Il est maintenant possible d'effectuer des transactions au comptant et de stocker des cryptoactifs sur la plateforme, qui est actuellement disponible en chinois traditionnel et en anglais.

« BitHK s'améliore constamment et prévoit l'intégration d'échanges de cryptomonnaies de personne à personne, en plus des transactions au comptant pour faciliter à la fois le dépôt et le retrait de dollars de Hong Kong (HKD). En tant que partie intégrante du secteur des services financiers de Hong Kong, BitHK a le devoir de protéger l'image de la ville en tant que carrefour financier « inclusif et ouvert » reconnu à l'échelle internationale. Nous suivrons strictement le code de conduite pour les échanges de cryptomonnaies récemment publié par la CTI et le projet de loi 2022 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (modification). Nous sommes déterminés à fournir des services conformes, équitables et professionnels tout en protégeant les actifs de nos investisseurs. Notre objectif est de mettre en place un environnement sécurisé et fiable pour les utilisateurs de Hong Kong », a déclaré Haipo Yang, chef de la direction de CoinEx.

CoinEx est une plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies fondée en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre une gamme de services, y compris des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, d'échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. Fondée dans le but premier de créer un environnement d'échange de cryptomonnaies équitable et respectueux, CoinEx se consacre à éliminer les obstacles financiers traditionnels en offrant des produits et des services conviviaux pour démocratiser l'échange de cryptomonnaies.

Pour en savoir plus, consultez le site Web officiel de CoinEx : www.coinex.com

SOURCE CoinEx Global Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]