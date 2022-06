C'est une première pour la Coupe du monde d'être en mesure de faire comme d'autres sports en s'associant avec une société de cryptomonnaie et CoinEx est honorée d'avoir l'occasion d'établir un partenariat avec la RLWC2021.

Haipo Yang, chef de la direction de CoinEx, a déclaré : « Nous avons une réelle admiration pour ce que représente la RLWC2021. Le tournoi va ouvrir la voie à une nouvelle façon d'atteindre de nouveaux publics pour ce sport, et nous sommes ravis d'en faire partie grâce à notre partenariat.

« Ce sera la première activité de commandite importante que nous entreprenons, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour en faire un succès pour les deux parties. »

Jon Dutton, directeur général de la RLWC2021, a déclaré : « Les sociétés de cryptomonnaie se sont récemment imposées sur le marché des commandites sportives et je suis heureux que nous ayons pu introduire ce secteur innovant dans la Coupe du monde de rugby.

« CoinEx est une entreprise mondiale et sa plateforme de négociation se veut sûre, stable, professionnelle et conforme, ce qui correspond à la valeur d'authenticité de la RLWC2021. Nous sommes ravis d'ajouter CoinEx à notre liste de partenaires et nous sommes impatients de travailler ensemble dans le cadre de ce partenariat. »

La RLWC2021 se déroulera du 15 octobre au 19 novembre 2022 et il s'agira de la première fois que la RLWC englobera en un seul tournoi les compétitions masculines, féminines et en fauteuil roulant.

À propos de CoinEx

Fondée en décembre 2017, CoinEx est une bourse mondiale professionnelle de cryptomonnaies. Dédiée à « faciliter la négociation de cryptomonnaies », CoinEx sert plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions.

Depuis sa création, CoinEx, dont la mission consiste à « créer un monde meilleur grâce au bitcoin », a toujours maintenu un record de « 0 accident » et a continué à offrir des services stables et sécurisés. Actuellement, CoinEx prend en charge 16 langues, offre plus de 500 services de jetons de premier ordre, répond aux besoins des utilisateurs de Spot, Margin, Futures, AMM, ainsi que des services financiers et de la gestion d'actifs. L'écosystème de la chaîne de blocs de CoinEx prend également de l'expansion avec ViaWallet, CoinEx Smart Chain, OneSwap et CoinEx Charity.

Site officiel : https://www.coinex.com

À propos de la Coupe du monde de rugby 2021

La Coupe du monde de rugby est l'événement majeur de la ligue de rugby, disputé tous les quatre ans. La RLWC2021 sera un moment décisif dans l'histoire du tournoi, puisque les compétitions masculines, féminines et en fauteuil roulant seront organisées ensemble pour la première fois.

Les trois tournois se dérouleront sur 21 sites en Angleterre. Les compétitions féminines et en fauteuil roulant seront disputées en deux groupes de quatre équipes, tandis que le tournoi masculin verra 16 équipes s'affronter dans quatre groupes.

La RLWC2021 sera l'événement le plus visible de l'histoire de la ligue de rugby, puisque les 61 matchs des compétitions masculines, féminines et en fauteuil roulant seront diffusés en direct sur la BBC.

Pour obtenir tous les détails sur la billetterie, visitez rlwc2021.com/tickets

