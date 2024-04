DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 avril 2024 /CNW/ - CoinEx, une importante plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies, est honorée d'annoncer sa commandite en tant que partenaire Or de l'événement Token 2049 Dubaï, qui se déroule du 18 au 19 avril 2024. Token 2049, qui est l'un des événements les plus influents au monde dans les secteurs de la chaine de blocs et de la cryptomonnaie, réunit des pionniers de l'industrie, des investisseurs, des entreprises, des développeurs, des médias et d'autres intervenants dans le but de stimuler des conversations qui façonneront l'avenir du Web3.

En tant que plateforme d'échange aguerrie au service de plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays, CoinEx est ravie de participer à Token 2049 Dubaï et de contribuer à l'atmosphère dynamique de collaboration et d'innovation de l'événement. Les participants qui se rendront à notre kiosque (P15) recevront de généreux cadeaux de CET et d'USDT, et des produits exclusifs CoinEx et ViaBTC.

« Nous sommes ravis de créer des liens avec la communauté mondiale des cryptomonnaies en tant que commanditaire majeur de Token 2049 Dubaï », a déclaré Haipo Yang, chef de la direction de CoinEx. Des événements comme Token 2049 sont essentiels pour favoriser l'adoption par le grand public en favorisant un échange ouvert d'idées et en renforçant les liens entre les bâtisseurs dans ce domaine. Cette commandite reflète notre engagement continu à favoriser l'adoption mondiale de la cryptomonnaie.

Token 2049 Dubaï offre de précieuses occasions d'échanger des idées et de créer des partenariats qui façonneront l'avenir de la cryptomonnaie. En tant que pionnière dans le domaine, CoinEx est honorée de rencontrer des bâtisseurs aux vues similaires et de continuer à favoriser l'adoption généralisée de la cryptomonnaie.

À propos de CoinEx

CoinEx est une plateforme mondiale d'échange de cryptomonnaies fondée en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre une gamme de services, y compris des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, des échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions.

Grâce à ses stratégies d'inscription « de qualité, rapides et complètes », CoinEx a répertorié plus de 900 jetons et plus de 1 400 paires de transactions. Cette vaste sélection permet aux utilisateurs d'accéder aux plus récentes cryptomonnaies à l'avant-garde de l'innovation. Depuis sa création, CoinEx adhère fermement au principe de service « centré sur l'utilisateur ». Avec l'intention sincère de favoriser un environnement équitable, respectueux et sécurisé pour les échanges de cryptomonnaies, CoinEx permet aux utilisateurs ayant différents niveaux d'expérience d'accéder facilement au monde de la cryptomonnaie en offrant des produits simples à utiliser.

