Tout au long de l'année 2021, CoinEx a listé plus de 300 cryptomonnaies de qualité supérieure. Entre-temps, aider les utilisateurs à sélectionner des actifs numériques novateurs ne constituait plus un objectif de croissance. Au contraire, la cotation en bourse de toutes les cryptomonnaies supérieures est devenue la norme. Alors que le marché des cryptomonnaies continue d'évoluer, un nombre croissant d'utilisateurs affluent vers l'industrie de la chaîne de blocs.

Cependant, ces débutants sont souvent désorientés et découragés par le manque de savoir-faire en matière de chaîne de blocs, le seuil élevé des plateformes de négociation, ainsi que la complexité des opérations de négociation des cryptomonnaies. Par conséquent, CoinEx ne doit pas simplement s'efforcer de fournir des actifs numériques innovants, elle doit aussi aider les débutants à effectuer leur première transaction en cryptomonnaie avec facilité, leur permettre de bénéficier de la circulation plus pratique des cryptoactifs, et rendre le monde meilleur par l'intermédiaire de la chaîne de blocs avec les utilisateurs.

À cette fin, CoinEx a décidé d'adopter un tout nouveau slogan de marque : Faciliter la négociation de cryptomonnaies. À l'avenir, CoinEx fonctionnera comme un pont entre les utilisateurs et le monde de la cryptomonnaie. En tant que porte d'entrée de l'espace cryptographique, la bourse aidera davantage d'utilisateurs à effectuer avec facilité chaque transaction de cryptomonnaie et à briser le stéréotype de longue date selon lequel l'industrie de la chaîne de blocs est inaccessible.

À l'aide de CoinEx (à la fois sur le Web et sur l'application mobile), les utilisateurs peuvent négocier des cryptomonnaies facilement et commodément, où qu'ils soient et quand ils le souhaitent. CoinEx s'efforce de concevoir des produits simples et de faciliter les opérations, ce qui permet aux utilisateurs de commencer à utiliser ses produits et à négocier des cryptomonnaies immédiatement. Parallèlement, la bourse met à disposition un centre d'aide professionnel et complet pour guider les utilisateurs, des opérations de base aux tactiques de négociation avancées. Grâce à CoinEx, tous les utilisateurs peuvent avoir accès à un savoir-faire détaillé sur la chaîne de blocs et à des guides complets sur les opérations de négociation. Grâce au centre d'aide, même les débutants en cryptomonnaie peuvent s'orienter sans effort dans cet univers.

Au cours de la dernière décennie, l'industrie de la chaîne de blocs a connu de grands changements, et la concurrence intensive entre les plateformes de négociation de cryptomonnaies a également pris fin. Dans un monde où la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies ne cesse d'augmenter, ce dernier joue un rôle essentiel dans le secteur financier. Pendant ce temps, un nombre croissant de nouveaux utilisateurs se précipiteront vers l'espace de la chaîne de blocs. CoinEx est parfaitement consciente que cet espace nécessite la contribution d'un plus grand nombre d'individus. Pour ce faire, nous devons améliorer le secteur de la chaîne de blocs en rendant l'industrie accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs, en changeant les méthodes d'échange des actifs, et en brisant les contraintes de la finance conventionnelle.

« Faciliter la négociation de cryptomonnaies » n'est pas seulement un slogan - C'est un objectif majeur et une stratégie de croissance que CoinEx s'efforce d'atteindre. La bourse prévoit de devenir le pont reliant les utilisateurs et le monde des cryptomonnaies. En tant que porte d'entrée de l'espace cryptographique, CoinEx vise à faciliter les échanges de cryptomonnaies.

