Du 1er au 2 octobre, CoinEx a rencontré des participants du monde entier à son kiosque, mettant en valeur sa vision et ses perspectives de l'industrie. La commandite a non seulement mis en lumière la position de CoinEx en tant que bourse mondiale de cryptomonnaies de confiance, mais elle a également réaffirmé sa promesse de contribuer continuellement au développement de l'économie des actifs numériques.

ATH & Ale by CoinEx - un succès communautaire

En prévision de la conférence principale, CoinEx a organisé son événement parallèle phare, commandité par AWS, ATH & Ale by CoinEx, le 30 septembre, au LeVeL33 de Singapour. Le rassemblement a attiré plus de 300 participants, dont des dirigeants de plus de 30 entreprises spécialisées dans la chaîne de blocs et plus de 10 principaux influenceurs du secteur des cryptomonnaies, créant ainsi une atmosphère de collaboration.

Dans son discours de bienvenue, Bonnie Chan, vice-présidente de CoinEx, a souligné l'importance de l'engagement communautaire et de la collaboration intersectorielle pour accélérer l'adoption du Web3. Cette dernière a souligné que des événements comme ATH & Ale démontrent l'engagement de CoinEx à bâtir des ponts au sein de l'écosystème mondial des cryptomonnaies.

Perspectives

Dans un contexte où TOKEN2049 Singapour 2025 retient beaucoup l'attention, CoinEx a réaffirmé sa promesse de viser l'excellence, d'élargir les possibilités mondiales et de renforcer l'autonomie des utilisateurs et des partenaires dans l'écosystème Web3. L'entreprise, positionnée comme votre spécialiste en négociation de cryptomonnaies, demeure déterminée à créer des expériences de négociation accessibles et sécurisées, tout en renforçant les normes de l'industrie et en favorisant la croissance au sein de l'économie mondiale des actifs numériques.

À propos de CoinEx

Fondée en 2017, CoinEx est une bourse de cryptomonnaie primée conçue pour les utilisateurs. Depuis son lancement par le bassin minier de pointe ViaBTC, la plateforme a été l'une des premières bourses de cryptomonnaies à libérer des preuves de réserve pour protéger 100 % des actifs des utilisateurs. CoinEx fournit plus de 1 400 pièces de monnaie, soutenues par des caractéristiques et des services de qualité professionnelle, à ses plus de 10 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. CoinEx offre également son jeton natif, le CET, qui favorise les activités des utilisateurs tout en renforçant son écosystème.

